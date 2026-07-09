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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्ररायगढ़: भारी बारिश के बीच पातालगंगा नदी में बहे 3000 गैस सिलेंडर, लोगों से लौटाने की अपील

रायगढ़: भारी बारिश के बीच पातालगंगा नदी में बहे 3000 गैस सिलेंडर, लोगों से लौटाने की अपील

Raigad News: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. इसी बीच पातालगंगा नदी में सैकड़ों की संख्या में एलपीजी गैस सिलेंडर तेज बहाव के साथ बहते हुए दिखाई दिए.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 09 Jul 2026 09:57 AM (IST)
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महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. इसी बीच पेण और खालापुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पातालगंगा नदी में सैकड़ों की संख्या में एलपीजी गैस सिलेंडर तेज बहाव के साथ बहते हुए दिखाई दिए.

ये सिलेंडर धरमतर खाड़ी की ओर बह रहे थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है. लोग गैस सिलेंडर को नदी से निकालते हुे भी दिखाई दे रहे हैं. वहीं, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि उन्हें नदी में गैस सिलेंडर दिखाई दें तो प्रशासन को सूचना दें. 

 
 
 
 
 
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करीब 3 हजार सिंलेडर बहे

जानकारी के मुताबिक, खालापुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से करीब 3,000 गैस सिलेंडर बाढ़ के पानी में बह गए. बताया जा रहा है कि इनमें कुछ सिलेंडर भरे हुए हैं, तो कुछ खाली हैं. 

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC), चावणे (पातालगंगा) स्थित प्लॉट नंबर E-1/7 में मौजूद गोदाम में भारी बारिश और जलभराव के कारण सिलेंडर नदी में बह गए. घटना के बाद कई स्थानीय लोग नदी में बह रहे सिलेंडरों को रस्सी और हुक की मदद से निकालते हुए भी दिखाई दिए.

सिलेंडर दिखें तो प्रशासन को दें सूचना

रायगढ़ के जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को ये गैस सिलेंडर मिले हैं, तो उन्हें अपने पास रखने के बजाय संबंधित तहसीलदार कार्यालय या HPCL के अधिकृत डीलर के पास जमा कराएं, ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस लिया जा सके. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और सिलेंडरों को वापस एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में भारी बारिश और बाढ़ को इस घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 09 Jul 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Raigad News LPG Gas MAHARASHTRA NEWS HPCL
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