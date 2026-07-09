रायगढ़: भारी बारिश के बीच पातालगंगा नदी में बहे 3000 गैस सिलेंडर, लोगों से लौटाने की अपील

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. इसी बीच पेण और खालापुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पातालगंगा नदी में सैकड़ों की संख्या में एलपीजी गैस सिलेंडर तेज बहाव के साथ बहते हुए दिखाई दिए.

ये सिलेंडर धरमतर खाड़ी की ओर बह रहे थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है. लोग गैस सिलेंडर को नदी से निकालते हुे भी दिखाई दे रहे हैं. वहीं, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि उन्हें नदी में गैस सिलेंडर दिखाई दें तो प्रशासन को सूचना दें.

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करीब 3 हजार सिंलेडर बहे

जानकारी के मुताबिक, खालापुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से करीब 3,000 गैस सिलेंडर बाढ़ के पानी में बह गए. बताया जा रहा है कि इनमें कुछ सिलेंडर भरे हुए हैं, तो कुछ खाली हैं.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC), चावणे (पातालगंगा) स्थित प्लॉट नंबर E-1/7 में मौजूद गोदाम में भारी बारिश और जलभराव के कारण सिलेंडर नदी में बह गए. घटना के बाद कई स्थानीय लोग नदी में बह रहे सिलेंडरों को रस्सी और हुक की मदद से निकालते हुए भी दिखाई दिए.

सिलेंडर दिखें तो प्रशासन को दें सूचना

रायगढ़ के जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को ये गैस सिलेंडर मिले हैं, तो उन्हें अपने पास रखने के बजाय संबंधित तहसीलदार कार्यालय या HPCL के अधिकृत डीलर के पास जमा कराएं, ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस लिया जा सके. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और सिलेंडरों को वापस एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में भारी बारिश और बाढ़ को इस घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है.

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