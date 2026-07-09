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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBest Laptops For Students: पढ़ाई हो या क्रिएटिविटी, हर काम होगा आसान - स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट लैपटॉप्स की लिस्ट

Best Laptops For Students: पढ़ाई हो या क्रिएटिविटी, हर काम होगा आसान - स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट लैपटॉप्स की लिस्ट

Best Laptops For Students: पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, प्रोजेक्ट और क्रिएटिव काम के लिए ASUS, HP, Acer और Lenovo के बेहतरीन लैपटॉप्स की कीमत, फीचर्स और डिस्काउंट की जानकारी.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Jul 2026 05:05 AM (IST)
Best Laptops For Students: पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, प्रोजेक्ट और क्रिएटिव काम के लिए ASUS, HP, Acer और Lenovo के बेहतरीन लैपटॉप्स की कीमत, फीचर्स और डिस्काउंट की जानकारी.

आजकल स्टूडेंट्स की जिंदगी में लैपटॉप एक जरूरी चीज बन चुका है. चाहे असाइनमेंट बनाना हो, प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो, या फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी हो, हर काम के लिए एक अच्छा लैपटॉप होना बेहद जरूरी है. लेकिन बाजार में इतने सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि सही लैपटॉप चुनना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस परेशानी में फंसे हैं और एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो पढ़ाई के साथ-साथ क्रिएटिव काम में भी बेहतर परफॉर्म करे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत से बेहतरीन ऑप्शनस है जिसे आप खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

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अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो हर मामले में बैलेंस बनाए रखे, तो ASUS Zenbook 14 Smartchoice इंटेल प्रोसेसर वाला मॉडल एक बेहतरीन चॉइस है. इसमें दमदार इंटेल प्रोसेसर दिया गया है, जो हैवी मल्टीटास्किंग और लंबी बैटरी लाइफ के लिए जाना जाता है, इसे 4.4 की रेटिंग मिली है और यह फिलहाल 1.36 रुपये लाख की जगह 1.10 रुपये लाख में मिल रहा है यानी करीब 19 प्रतिशत की छूट.
अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो हर मामले में बैलेंस बनाए रखे, तो ASUS Zenbook 14 Smartchoice इंटेल प्रोसेसर वाला मॉडल एक बेहतरीन चॉइस है. इसमें दमदार इंटेल प्रोसेसर दिया गया है, जो हैवी मल्टीटास्किंग और लंबी बैटरी लाइफ के लिए जाना जाता है, इसे 4.4 की रेटिंग मिली है और यह फिलहाल 1.36 रुपये लाख की जगह 1.10 रुपये लाख में मिल रहा है यानी करीब 19 प्रतिशत की छूट.
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वहीं अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप पैसा वसूल लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो HP OmniBook 3 AMD Ryzen AI प्रोसेसर वाला मॉडल एक अच्छा विकल्प है. इसमें AI इंटीग्रेटेड चिप दी गई है, जो रोजमर्रा के काम को तेज और स्मूथ बनाती है, इसे भी 4.4 की रेटिंग मिली है और इसकी कीमत करीब 61,990 रुपये है, जो इसके पुराने दाम से काफी कम है.
वहीं अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप पैसा वसूल लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो HP OmniBook 3 AMD Ryzen AI प्रोसेसर वाला मॉडल एक अच्छा विकल्प है. इसमें AI इंटीग्रेटेड चिप दी गई है, जो रोजमर्रा के काम को तेज और स्मूथ बनाती है, इसे भी 4.4 की रेटिंग मिली है और इसकी कीमत करीब 61,990 रुपये है, जो इसके पुराने दाम से काफी कम है.
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बजट के मामले में Acer Swift Go 14 AI PC क्वालकॉम प्रोसेसर वाला मॉडल भी काफी आकर्षक है. यह लैपटॉप हल्का और पतला डिजाइन लिए हुए है, जिसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी रोज ले जाना आसान होता है, और इसकी बैटरी भी लंबे समय तक चलती है. यह 1.09 लाख रुपये की जगह सिर्फ 69,990 रुपये में मिल रहा है, यानी सीधे 36 प्रतिशत की भारी छूट.
बजट के मामले में Acer Swift Go 14 AI PC क्वालकॉम प्रोसेसर वाला मॉडल भी काफी आकर्षक है. यह लैपटॉप हल्का और पतला डिजाइन लिए हुए है, जिसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी रोज ले जाना आसान होता है, और इसकी बैटरी भी लंबे समय तक चलती है. यह 1.09 लाख रुपये की जगह सिर्फ 69,990 रुपये में मिल रहा है, यानी सीधे 36 प्रतिशत की भारी छूट.
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इसी तरह Acer AspireGo14 इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप भी एक भरोसेमंद विकल्प है, जो रोज की पढ़ाई, नोट्स बनाने और इंटरनेट ब्राउज़िंग के लिए एकदम सही है. इसकी कीमत 68,999 रुपये है, इसे 3.9 की रेटिंग मिली है और इस पर 13 प्रतिशत का डिस्काउंट भी चल रहा है.
इसी तरह Acer AspireGo14 इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप भी एक भरोसेमंद विकल्प है, जो रोज की पढ़ाई, नोट्स बनाने और इंटरनेट ब्राउज़िंग के लिए एकदम सही है. इसकी कीमत 68,999 रुपये है, इसे 3.9 की रेटिंग मिली है और इस पर 13 प्रतिशत का डिस्काउंट भी चल रहा है.
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रोज की पढ़ाई और ऑनलाइन क्लासेज के लिए HP 15 Smartchoice इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर वाला लैपटॉप भी अच्छा विकल्प है. इसकी बड़ी स्क्रीन साइज असाइनमेंट लिखने और वीडियो लेक्चर देखने के लिए काफी आरामदायक है, इसकी कीमत 74,990 रुपये है और इसे 3.6 की रेटिंग मिली है. वहीं HP OmniBook 5 OLED मॉडल अपनी शानदार डिस्प्ले क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जिसमें रंग बेहद शार्प और साफ दिखते हैं, इसलिए यह डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे क्रिएटिव काम करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद फायदेमंद है. इसे 4.2 की अच्छी रेटिंग मिली है और यह लैपटॉप 83,704 रुपये की जगह 69,990 रुपये में मिल रहा है, यानी 16 प्रतिशत की छूट के साथ.
रोज की पढ़ाई और ऑनलाइन क्लासेज के लिए HP 15 Smartchoice इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर वाला लैपटॉप भी अच्छा विकल्प है. इसकी बड़ी स्क्रीन साइज असाइनमेंट लिखने और वीडियो लेक्चर देखने के लिए काफी आरामदायक है, इसकी कीमत 74,990 रुपये है और इसे 3.6 की रेटिंग मिली है. वहीं HP OmniBook 5 OLED मॉडल अपनी शानदार डिस्प्ले क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जिसमें रंग बेहद शार्प और साफ दिखते हैं, इसलिए यह डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे क्रिएटिव काम करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद फायदेमंद है. इसे 4.2 की अच्छी रेटिंग मिली है और यह लैपटॉप 83,704 रुपये की जगह 69,990 रुपये में मिल रहा है, यानी 16 प्रतिशत की छूट के साथ.
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जो स्टूडेंट्स थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनके लिए Lenovo Yoga Slim 7 इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर वाला लैपटॉप एक बेहतरीन विकल्प है. यह लैपटॉप अपने स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन के साथ-साथ तेज परफॉर्मेंस के लिए भी जाना जाता है, इसे 4 की रेटिंग मिली है और यह 1.26 लाख रुपये की जगह 94,990 रुपये में उपलब्ध है. इसी सीरीज का Lenovo Yoga 7 इंटेल इवो कोर अल्ट्रा 5 मॉडल भी काफी पॉपुलर है, जिसमें फ्लिप करने वाला टचस्क्रीन डिजाइन दिया गया है. इसकी कीमत 98,990 रुपये है और इस पर 24 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है. ये दोनों लैपटॉप अपने प्रीमियम डिजाइन और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हैं.
जो स्टूडेंट्स थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनके लिए Lenovo Yoga Slim 7 इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर वाला लैपटॉप एक बेहतरीन विकल्प है. यह लैपटॉप अपने स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन के साथ-साथ तेज परफॉर्मेंस के लिए भी जाना जाता है, इसे 4 की रेटिंग मिली है और यह 1.26 लाख रुपये की जगह 94,990 रुपये में उपलब्ध है. इसी सीरीज का Lenovo Yoga 7 इंटेल इवो कोर अल्ट्रा 5 मॉडल भी काफी पॉपुलर है, जिसमें फ्लिप करने वाला टचस्क्रीन डिजाइन दिया गया है. इसकी कीमत 98,990 रुपये है और इस पर 24 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है. ये दोनों लैपटॉप अपने प्रीमियम डिजाइन और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हैं.
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ASUS ब्रांड के भी कुछ शानदार लैपटॉप इस लिस्ट में शामिल हैं. ASUS Vivobook मॉडल को सबसे ज्यादा 4.5 की रेटिंग मिली है, यह अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और स्मूथ की-बोर्ड के लिए जाना जाता है और यह 93,990 रुपये की जगह 71,990 रुपये में मिल रहा है, यानी 23 प्रतिशत की छूट. वहीं ASUS Vivobook S16 इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर वाला मॉडल बड़ी स्क्रीन के साथ आता है, जो ग्रुप प्रोजेक्ट और कोलैबोरेशन के लिए काफी सुविधाजनक है. यह 1.10 लाख रुपये की जगह 82,990 रुपये में उपलब्ध है और इसे 4.1 की रेटिंग मिली है. इसके अलावा इस पर 6 महीने की आसान EMI का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें हर महीने करीब 18,332 रुपये की किस्त बनती है.
ASUS ब्रांड के भी कुछ शानदार लैपटॉप इस लिस्ट में शामिल हैं. ASUS Vivobook मॉडल को सबसे ज्यादा 4.5 की रेटिंग मिली है, यह अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और स्मूथ की-बोर्ड के लिए जाना जाता है और यह 93,990 रुपये की जगह 71,990 रुपये में मिल रहा है, यानी 23 प्रतिशत की छूट. वहीं ASUS Vivobook S16 इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर वाला मॉडल बड़ी स्क्रीन के साथ आता है, जो ग्रुप प्रोजेक्ट और कोलैबोरेशन के लिए काफी सुविधाजनक है. यह 1.10 लाख रुपये की जगह 82,990 रुपये में उपलब्ध है और इसे 4.1 की रेटिंग मिली है. इसके अलावा इस पर 6 महीने की आसान EMI का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें हर महीने करीब 18,332 रुपये की किस्त बनती है.
Published at : 09 Jul 2026 05:05 AM (IST)
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