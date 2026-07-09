जो स्टूडेंट्स थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनके लिए Lenovo Yoga Slim 7 इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर वाला लैपटॉप एक बेहतरीन विकल्प है. यह लैपटॉप अपने स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन के साथ-साथ तेज परफॉर्मेंस के लिए भी जाना जाता है, इसे 4 की रेटिंग मिली है और यह 1.26 लाख रुपये की जगह 94,990 रुपये में उपलब्ध है. इसी सीरीज का Lenovo Yoga 7 इंटेल इवो कोर अल्ट्रा 5 मॉडल भी काफी पॉपुलर है, जिसमें फ्लिप करने वाला टचस्क्रीन डिजाइन दिया गया है. इसकी कीमत 98,990 रुपये है और इस पर 24 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है. ये दोनों लैपटॉप अपने प्रीमियम डिजाइन और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हैं.