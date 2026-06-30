Android के इतिहास के 5 सबसे अनोखे Phones, जिन्हें देखकर हर टेक लवर हो जाएगा हैरान

Motorola Backflip भी Android के सबसे अजीब स्मार्टफोन की लिस्ट में शुमार है. इस फोन का डिजाइन भी कंपनी ने काफी यूनिक दिया था. जानकारी के अनुसार, इस डिवाइस में कंपनी ने एक फिजिकल कीबोर्ड फोन के पीछे की तरफ उपलब्ध कराया था और स्क्रीन पीछे की ओर मुड़ भी सकतती थी. इस डिजाइन का उद्देश्य फोन को टेबल पर स्टैंड की तरह इस्तेमाल करना था जिससे वीडियो देखना आसान हो जाए. लेकिन जब फोन बंद होता था तब कीबोर्ड बाहर की ओर रहता था जिससे उसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता था. उस समय के हिसाब से इस फोन का हार्डवेयर काफी बेहतरीन था. लेकिन कम शॉफ्टवेयर अपडेट और महंगी कीमत के चलते ये फोन भी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया.