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Android के इतिहास के 5 सबसे अनोखे Phones, जिन्हें देखकर हर टेक लवर हो जाएगा हैरान
Android Smartphones: इसमें लगभग चौकोर आकार की 4.5 इंच की डिस्प्ले दी गई थी जिसके नीचे सिर्फ तीन लाइन वाला फिजिकल कीबोर्ड मौजूद था.
पूरी दुनिया में स्मार्टफोन का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है. अब कंपनियां यूजर्स की जरुरत के हिसाब से नए-नए एंड्रॉयड स्मार्टफोन मार्केट में पेश करती हैं जिन्हें बाजार से भी अच्छा रिस्पांस मिलता है. लेकिन आज हम आपको दुनिया के ऐसे 5 एंड्रॉयड स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें कंपनी ने काफी यूनिक बनाने की कोशिश की थी लेकिन वे मार्केट में सफल नहीं हो सके. ये ऐसे स्मार्टफोन हैं जिन्हें देखकर हर टेक लवर भी हैरान हो जाएंगे.
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Published at : 30 Jun 2026 03:49 PM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion