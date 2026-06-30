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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAndroid के इतिहास के 5 सबसे अनोखे Phones, जिन्हें देखकर हर टेक लवर हो जाएगा हैरान

Android के इतिहास के 5 सबसे अनोखे Phones, जिन्हें देखकर हर टेक लवर हो जाएगा हैरान

Android Smartphones: इसमें लगभग चौकोर आकार की 4.5 इंच की डिस्प्ले दी गई थी जिसके नीचे सिर्फ तीन लाइन वाला फिजिकल कीबोर्ड मौजूद था.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 30 Jun 2026 03:50 PM (IST)
Android Smartphones: इसमें लगभग चौकोर आकार की 4.5 इंच की डिस्प्ले दी गई थी जिसके नीचे सिर्फ तीन लाइन वाला फिजिकल कीबोर्ड मौजूद था.

पूरी दुनिया में स्मार्टफोन का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है. अब कंपनियां यूजर्स की जरुरत के हिसाब से नए-नए एंड्रॉयड स्मार्टफोन मार्केट में पेश करती हैं जिन्हें बाजार से भी अच्छा रिस्पांस मिलता है. लेकिन आज हम आपको दुनिया के ऐसे 5 एंड्रॉयड स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें कंपनी ने काफी यूनिक बनाने की कोशिश की थी लेकिन वे मार्केट में सफल नहीं हो सके. ये ऐसे स्मार्टफोन हैं जिन्हें देखकर हर टेक लवर भी हैरान हो जाएंगे.

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Motorola Backflip भी Android के सबसे अजीब स्मार्टफोन की लिस्ट में शुमार है. इस फोन का डिजाइन भी कंपनी ने काफी यूनिक दिया था. जानकारी के अनुसार, इस डिवाइस में कंपनी ने एक फिजिकल कीबोर्ड फोन के पीछे की तरफ उपलब्ध कराया था और स्क्रीन पीछे की ओर मुड़ भी सकतती थी. इस डिजाइन का उद्देश्य फोन को टेबल पर स्टैंड की तरह इस्तेमाल करना था जिससे वीडियो देखना आसान हो जाए. लेकिन जब फोन बंद होता था तब कीबोर्ड बाहर की ओर रहता था जिससे उसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता था. उस समय के हिसाब से इस फोन का हार्डवेयर काफी बेहतरीन था. लेकिन कम शॉफ्टवेयर अपडेट और महंगी कीमत के चलते ये फोन भी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया.
Motorola Backflip भी Android के सबसे अजीब स्मार्टफोन की लिस्ट में शुमार है. इस फोन का डिजाइन भी कंपनी ने काफी यूनिक दिया था. जानकारी के अनुसार, इस डिवाइस में कंपनी ने एक फिजिकल कीबोर्ड फोन के पीछे की तरफ उपलब्ध कराया था और स्क्रीन पीछे की ओर मुड़ भी सकतती थी. इस डिजाइन का उद्देश्य फोन को टेबल पर स्टैंड की तरह इस्तेमाल करना था जिससे वीडियो देखना आसान हो जाए. लेकिन जब फोन बंद होता था तब कीबोर्ड बाहर की ओर रहता था जिससे उसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता था. उस समय के हिसाब से इस फोन का हार्डवेयर काफी बेहतरीन था. लेकिन कम शॉफ्टवेयर अपडेट और महंगी कीमत के चलते ये फोन भी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया.
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BlackBerry Passport भी अनोखे स्मार्टफोन की लिस्ट में शामिल है. कंपनी ने इस फोन के डिजाइन को बिलकुल अलग तरीके से तैयार किया था. बता दें कि इसमें लगभग चौकोर आकार की 4.5 इंच की डिस्प्ले दी गई थी जिसके नीचे सिर्फ तीन लाइन वाला फिजिकल कीबोर्ड मौजूद था. हालांकि कीबोर्ड में कई सिंबल मौजूद नहीं थे इसीलिए लोगों को अलग से शॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी. हालांकि फोन मार्केट में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया लेकिन आज भी लोगों को इसका डिजाइन काफी पसंद आता है.
BlackBerry Passport भी अनोखे स्मार्टफोन की लिस्ट में शामिल है. कंपनी ने इस फोन के डिजाइन को बिलकुल अलग तरीके से तैयार किया था. बता दें कि इसमें लगभग चौकोर आकार की 4.5 इंच की डिस्प्ले दी गई थी जिसके नीचे सिर्फ तीन लाइन वाला फिजिकल कीबोर्ड मौजूद था. हालांकि कीबोर्ड में कई सिंबल मौजूद नहीं थे इसीलिए लोगों को अलग से शॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी. हालांकि फोन मार्केट में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया लेकिन आज भी लोगों को इसका डिजाइन काफी पसंद आता है.
Published at : 30 Jun 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Android Smartphones

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