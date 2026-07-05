स्मार्टफोन के स्पीकर में इतने सारे छेद क्यों होते हैं, जानिए क्यों सभी से नहीं निकलती आवाज?

जानकारी के अनुसार, स्मार्टफोन में दिखाई देने वाले सभी छेद स्पीकर आउटपुट के लिए नहीं बनाए जाते. कई बार एक तरफ स्पीकर होता है जबकि दूसरी तरफ माइक्रोफोन, एयर वेंट या और भी दूसरे सेंसर मौजूद होते हैं. कंपनियां फोन को देखने में बैलेंस्ड और आकर्षक बनाने के लिए दोनों तरफ एक जैसे छेद बना देती हैं. इसलिए देखने में लगता है कि दोनों तरफ स्पीकर लगे हैं जबकि असल में ऐसा नहीं होता.