एक्सप्लोरर
स्मार्टफोन के स्पीकर में इतने सारे छेद क्यों होते हैं, जानिए क्यों सभी से नहीं निकलती आवाज?
Tech Tips: स्मार्टफोन में दिखाई देने वाले सभी छेद स्पीकर आउटपुट के लिए नहीं बनाए जाते.
स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं होता है. आज के फोन इतने एडवांस हो चुके हैं कि इनके जरिए लोग अपने कई सारे काम आसानी से कर लेते हैं. मूवी देखने से लेकर ऑनलाइन गेम खेलने तक, स्मार्टफोन के जरिए आज सभी कुछ संभव है. लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन में स्पीकर के पास कई सारे छेद होते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है और क्या इन सभी छेदों का इस्तेमाल होता है. आइए जानते हैं विस्तार से.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Jul 2026 08:55 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
स्मार्टफोन के स्पीकर में इतने सारे छेद क्यों होते हैं, जानिए क्यों सभी से नहीं निकलती आवाज?
टेक्नोलॉजी
5 Photos
15,000 के बजट में 5 सबसे बेस्ट कैमरा फोन्स, जो देते हैं DSLR जैसी पिक्चर क्वालिटी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Android के इतिहास के 5 सबसे अनोखे Phones, जिन्हें देखकर हर टेक लवर हो जाएगा हैरान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
काम का तनाव होगा आधा! प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट हैं ये Gadgets, फटाफट चेक करें लिस्ट
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
Smart Bulb या Smart Switch... कैसे काम करते हैं दोनों, आपके घर के लिए कौन ज्यादा बेहतर?
टेक्नोलॉजी
अब सिर्फ एक टेक्स्ट लिखकर बना सकेंगे मजेदार गेम्स! Meta ले आया ये नया ऐप, जानें कैसे करें इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
क्या Solar Power Bank सिर्फ दिखावा है? खरीदने से पहले जान लें ये चौंकाने वाला सच
टेक्नोलॉजी
धीरे-धीरे कम हो रही Instagram की Reach? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलतियां
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
स्मार्टफोन के स्पीकर में इतने सारे छेद क्यों होते हैं, जानिए क्यों सभी से नहीं निकलती आवाज?
टेक्नोलॉजी
5 Photos
15,000 के बजट में 5 सबसे बेस्ट कैमरा फोन्स, जो देते हैं DSLR जैसी पिक्चर क्वालिटी
प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
विकास की दौड़ में पीछे छूटती एक बड़ी आबादी: दिव्यांग युवाओं के लिए कौशल विकास अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है
Opinion