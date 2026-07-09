'ये तो सरेंडर...', श्रेयस अय्यर पर भड़के अनिल कुंबले, IND vs ENG 4th T20 से पहले दी एक सलाह

भारतीय क्रिकेट टीम अब इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज जीत नहीं सकती, अंतिम 2 मैच जीतकर सिर्फ ड्रा कर सकती है. चौथा टी20 आज खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है. पिछले मैच में तो भारतीय टीम 76 रनों पर सिमट गई, जबकि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से अधिक रन बनाए थे. पूर्व क्रिकेटर और कोच अनिल कुंबले ने कहा कि ये पूरी तरह सरेंडर था, भारत ने आसानी से हार मान ली और आप वर्ल्ड चैंपियन टीम से ऐसी उम्मीद नहीं करते.

अनिल कुंबले ने जियोहोस्टार पर कहा, "टीम इंडिया के बल्लेबाजों को थोड़ा और धैर्य और समझदारी दिखाने की जरुरत थी, लेकिन दबाव में संभालने की जगह सभी ने अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की. बेशक आस्किंग रन रेट 10 से अधिक था, लेकिन किसी को जिम्मेदारी लेकर टिकना चाहिए था. लेकिन इसकी जगह उन्होंने अटैक करना सही समझा, नतीजा ये हुआ कि भारतीय बल्लेबाजी ढह गई."

अनिल कुंबले ने हर्षित राणा को शिवम दुबे से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजने की भी आलोचना की. उन्होंने कहा, "T20 में आप अच्छे बल्लेबाजों को पहले भेजते हो. ये गलत था कि शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज से पहले आपने हर्षित राणा को भेज दिया. आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि 8वें नंबर पर आने वाला खिलाड़ी एक अनुभवी बल्लेबाज से पहले आकर मैच जीता देगा. आज के क्रिकेट में चीजें ऐसे काम नहीं करतीं."

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हर मैच में बदलाव करना बंद करें- अनिल कुंबले

पूर्व क्रिकेटर ने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि हर मैच के बाद गेंदबाजी में बदलाव करना बंद करें. उन्होंने कहा, "टीम इंडिया ने अपनी लाइन-अप में काफी बदलाव किए हैं, जिसे रोकने की जरूरत है. गेंदबाज बदलते रहते हैं. आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद प्रसिद्ध कृष्णा को हटा दिया गया, प्रिंस यादव आए और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए. लेकिन फिर भी भारत हार गया. बतौर कप्तान आपको अपने 5 गेंदबाज पर भरोसा बनाए रखना चाहिए. बल्लेबाज रन बनाते हैं लेकिन मैच गेंदबाज जिताते हैं."

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अनिल कुंबले ने कहा, "जब आप प्लेयर्स चुनते हैं तो उनका साथ देते रहना चाहिए. उतार चढ़ाव आते हैं, लेकि इसका मतलब ये नहीं कि खराब प्रदर्शन के कारण आपको टीम से बाहर कर दिया जाए." भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टी20 आज है, जिसे जीतकर ही टीम इंडिया इस सीरीज को बराबर पर खत्म करने की उम्मीद को जिंदा रख पाएगी. मैच भारतीय समयनुसार रात को 10 बजे से शुरू होगा.