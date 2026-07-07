35 हजार से भी ज्यादा सस्ता हो गया Samsung Galaxy S25 Ultra! यहां मिल रही अब तक की सबसे तगड़ी डील

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ऑफर फोन के 12+256GB ब्लैक टाइटेनियम मॉडल पर मिल रहा है. वहीं, फोन पर 22 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है जिससे फोन की कीमत और भी कम हो सकती है. हालांकि, एक्सचेंज ऑफर आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंडिशन पर निर्भर करता है कि आपको कितनी वैल्यू मिलेगी.