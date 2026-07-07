हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी35 हजार से भी ज्यादा सस्ता हो गया Samsung Galaxy S25 Ultra! यहां मिल रही अब तक की सबसे तगड़ी डील

35 हजार से भी ज्यादा सस्ता हो गया Samsung Galaxy S25 Ultra! यहां मिल रही अब तक की सबसे तगड़ी डील

Samsung Galaxy S25 Ultra: ये ऑफर फोन के 12+256GB ब्लैक टाइटेनियम मॉडल पर मिल रहा है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 07 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Samsung Galaxy S25 Ultra: ये ऑफर फोन के 12+256GB ब्लैक टाइटेनियम मॉडल पर मिल रहा है.

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग का फ्लैगशिप फोन Samsung Galaxy S25 Ulttra 5G कई सारे एडवांस फीचर्स के साथ मार्केट में मौजूद है. इस फोन में आपको ऐसे-ऐसे AI फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनसे आपके कई सारे काम आसान हो जाते हैं. बता दें कंपनी ने इस फोन को 1,29,999 रुपये की कीमत में मार्केट में लॉन्च किया था. लेकिन अब ई-कॉमर्स साइट Amazon पर इसे फिलहाल 91,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. इससे आपको सीधे 38 हजार रुपये का फायदा होगा.

1/5
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ऑफर फोन के 12+256GB ब्लैक टाइटेनियम मॉडल पर मिल रहा है. वहीं, फोन पर 22 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है जिससे फोन की कीमत और भी कम हो सकती है. हालांकि, एक्सचेंज ऑफर आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंडिशन पर निर्भर करता है कि आपको कितनी वैल्यू मिलेगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ऑफर फोन के 12+256GB ब्लैक टाइटेनियम मॉडल पर मिल रहा है. वहीं, फोन पर 22 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है जिससे फोन की कीमत और भी कम हो सकती है. हालांकि, एक्सचेंज ऑफर आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंडिशन पर निर्भर करता है कि आपको कितनी वैल्यू मिलेगी.
2/5
इस फोन के फीचर्स की बात करें तो डिवाइस की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें यूजर्स को 7 साल तक एंड्रॉयड और सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है. इसके अलावा फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और 12GB RAM दी गई है.
इस फोन के फीचर्स की बात करें तो डिवाइस की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें यूजर्स को 7 साल तक एंड्रॉयड और सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है. इसके अलावा फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और 12GB RAM दी गई है.
3/5
इतना ही नहीं, Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है. कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो फोन में 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ अन्य तीन कैमरा मिल जाते हैं. वहीं, इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है. डिवाइस में 5000mAh की बैटरी दी गई है.
इतना ही नहीं, Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है. कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो फोन में 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ अन्य तीन कैमरा मिल जाते हैं. वहीं, इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है. डिवाइस में 5000mAh की बैटरी दी गई है.
4/5
इसके अलावा ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Apple iPhone 15 पर भी बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है. बता दें कि इस फोन के 128जीबी वेरिएंट की असली कीमत 59,900 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद ये फोन यहां पर महज 56,900 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा फोन पर कई अन्य ऑफर भी चल रहे हैं.
इसके अलावा ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Apple iPhone 15 पर भी बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है. बता दें कि इस फोन के 128जीबी वेरिएंट की असली कीमत 59,900 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद ये फोन यहां पर महज 56,900 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा फोन पर कई अन्य ऑफर भी चल रहे हैं.
5/5
बता दें कि इस फोन आपको 40,300 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल जाएगा. हालांकि, इसके लिए आपके पास पुराना फोन अच्छी कंडिशन और बढ़िया ब्रांड का होना चाहिए. इसके बाद ही आपको इसकी मैक्सिम वैल्यू मिलेगी. वहीं, प्लिपकॉर्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 6644 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा.
बता दें कि इस फोन आपको 40,300 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल जाएगा. हालांकि, इसके लिए आपके पास पुराना फोन अच्छी कंडिशन और बढ़िया ब्रांड का होना चाहिए. इसके बाद ही आपको इसकी मैक्सिम वैल्यू मिलेगी. वहीं, प्लिपकॉर्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 6644 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा.
Published at : 07 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Iphone 15 Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Aamzon

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
गेम खेलते समय अंगारा बन जाता है लैपटॉप? इन तरीकों से रहेगा एकदम कूल-कूल
गेम खेलते समय अंगारा बन जाता है लैपटॉप? इन तरीकों से रहेगा एकदम कूल-कूल
टेक्नोलॉजी
कैमरा वाला AirPods या Smart Glasses! कौन सा डिवाइस लॉन्च करेगा Apple, iOS 27 के कोड से हो गया खुलासा
कैमरा वाला AirPods या Smart Glasses! कौन सा डिवाइस लॉन्च करेगा Apple, iOS 27 के कोड से हो गया खुलासा
टेक्नोलॉजी
Tech Explainer: रिचार्ज प्लान क्यों महंगा करना चाह रही हैं कंपनियां, आपकी जेब को कितना झटका लगेगा? यहां जानें
Tech Explainer: रिचार्ज प्लान क्यों महंगा करना चाह रही हैं कंपनियां, आपकी जेब को कितना झटका लगेगा? यहां जानें
टेक्नोलॉजी
अगर आपके पास भी है ये Smartphones तो इस साल हो जाएंगे बेकर! कंपनी नहीं देगी ये सपोर्ट, चेक करें लिस्ट
अगर आपके पास भी है ये Smartphones तो इस साल हो जाएंगे बेकर! कंपनी नहीं देगी ये सपोर्ट, चेक करें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Shilpa Shinde और Sunita Ahuja की बहस ने मचाया बवाल
Govinda की बात याद कर टूट गईं Sunita Ahuja
Prince Narula और Yuvika Chaudhary के रिश्ते का सच आया सामने
Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
भारत की सरहद पर एक नया मुल्क जन्म लेने वाला है! रखाइन की जंग, अराकान आर्मी और बदलती भू-राजनीति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Kirti Azad On Ram Mandir: 'कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह जिम्मेदार थे तो...' चढ़ावा चोरी के बीच क्यों भड़के कीर्ति आजाद
'कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम जिम्मेदार थे तो...' चढ़ावा चोरी के बीच क्यों भड़के कीर्ति आजाद
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
इंडिया
'कब तक बूढ़े लोग...', अन्ना हजारे को लेकर ये क्या बोले गए कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके, मचा बवाल
'कब तक बूढ़े लोग...', अन्ना हजारे को लेकर ये क्या बोले गए कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके, मचा बवाल
क्रिकेट
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
टेलीविजन
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
इंडिया
'हम CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
'CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका SC में खारिज
इंडिया
India-Indonesia Defence: जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
ट्रेंडिंग
Viral Video: अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
Embed widget