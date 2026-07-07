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35 हजार से भी ज्यादा सस्ता हो गया Samsung Galaxy S25 Ultra! यहां मिल रही अब तक की सबसे तगड़ी डील
Samsung Galaxy S25 Ultra: ये ऑफर फोन के 12+256GB ब्लैक टाइटेनियम मॉडल पर मिल रहा है.
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग का फ्लैगशिप फोन Samsung Galaxy S25 Ulttra 5G कई सारे एडवांस फीचर्स के साथ मार्केट में मौजूद है. इस फोन में आपको ऐसे-ऐसे AI फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनसे आपके कई सारे काम आसान हो जाते हैं. बता दें कंपनी ने इस फोन को 1,29,999 रुपये की कीमत में मार्केट में लॉन्च किया था. लेकिन अब ई-कॉमर्स साइट Amazon पर इसे फिलहाल 91,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. इससे आपको सीधे 38 हजार रुपये का फायदा होगा.
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Published at : 07 Jul 2026 04:00 PM (IST)
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