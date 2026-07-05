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15,000 के बजट में 5 सबसे बेस्ट कैमरा फोन्स, जो देते हैं DSLR जैसी पिक्चर क्वालिटी
पहले जहां शानदार कैमरा से महंगे फ्लैगशिप फोन में देखने को मिलता था. वहीं अब 15000 रुपये से कम कीमत में भी कई स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, जिनमें हाई रिजॉल्यूएशन कैमरा, एआई फीचर्स जैसी खूबियां मिल रही है.
आज के समय में स्मार्टफोन खरीदते वक्त सबसे पहले लोग कैमरे पर ध्यान देते हैं. सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल, रील्स बनाने और हाई क्वालिटी फोटो क्लिक करने का शौक ने अच्छे कैमरा वाले बजट स्मार्टफोन की मांग काफी बढ़ा दी है. पहले जहां शानदार कैमरा से महंगे फ्लैगशिप फोन में देखने को मिलता था. वहीं अब 15000 रुपये से कम कीमत में भी कई स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, जिनमें हाई रिजॉल्यूएशन कैमरा, एआई फीचर्स, नाइट मोड, ओआईएस और बेहतर सेल्फी कैमरा जैसी खूबियां मिल रही है. अगर आपका बजट 15 हजार रुपये तक है और आप ऐसा फोन चाहते हैं जो कैमरे के साथ बैटरी डिस्प्ले और परफॉर्मेंस में भी दमदार हो तो चलिए आज हम आपको पांच ऐसे फोन्स बताते हैं जो डीएसएलआर जैसी पिक्चर क्वालिटी देता है.
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Published at : 05 Jul 2026 02:15 AM (IST)
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