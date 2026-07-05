15,000 के बजट में 5 सबसे बेस्ट कैमरा फोन्स, जो देते हैं DSLR जैसी पिक्चर क्वालिटी

वहीं स्टाइलिश डिजाइन के साथ अच्छा कैमरा चाहने वालों के लिए सीएमएफ बाय नथिंग फोन 1 भी बेहतर ऑप्शन है. इसमें 50 एमपी का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 16 एमपी का सेल्फी कैमरा मिलता है जो अच्छी डिटेल और नैचुरल कलर के साथ फोटो कैप्चर करता है. फाने में 6.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले और 5000 एमएएच बैटरी दी गई है. 6 जीबी और 8 जीबी रैम के साथ आने वाला यह स्मार्टफोन स्मूथ परफॉर्मेंस भी देता है.