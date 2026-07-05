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पहली बार इतना सस्ता मिल रहा iPhone 16! Prime Day Sale में 60 हजार से भी कम कीमत में खरीदने का मौका
iPhone 16 Discount Offer: कंपनी ने iPhone 16 को 79,900 रुपये की कीमत में बाजार में उतारा था.
Apple iPhone आज लोगों को खूब पसंद आने वाला डिवाइस बन चुका है. खासतौर पर युवाओं में इस डिवाइस का काफी क्रेज देखने को मिल जाता है. ऐसे में बता दें कि ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर इस समय Prime Days Sale 2026 चल रही है जिसमें iPhone 16 पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. इस सेल में आप इस फोन को 60 हजार रुपये से भी कम कीमत में अपने नाम कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे इस मौका का फायदा उठा सकते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 05:14 PM (IST)
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