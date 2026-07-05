पहली बार इतना सस्ता मिल रहा iPhone 16! Prime Day Sale में 60 हजार से भी कम कीमत में खरीदने का मौका

वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, Samsung Galaxy S25 5G के 128+12GB वेरिएंट की असल कीमत 74,999 रुपये है लेकिन फिलहाल इस फोन को यहां पर महज 56,799 रुपये में लिस्ट किया गया है. इस हिसाब से देखा जाए तो आपको इस फोन पर सीधे 18,200 रुपये का फायदा मिल रहा है. इसके अलावा फोन पर यूजर्स को 40,300 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है. हालांकि, ये वैल्यू आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंडिशन पर निर्भर करती है. इसके अलावा इस फोन पर कई बैंक ऑफर भी चल रहा है जिससे फोन की कीमत और भी कम हो सकती है.