हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीनॉर्मल स्क्रीन गॉर्ड से कैसे अलग होता है Privacy Screen Guard? जानिए क्यों सिर्फ आपको दिखती है स्क्रीन, बगल वाला नहीं देख पाता

नॉर्मल स्क्रीन गॉर्ड से कैसे अलग होता है Privacy Screen Guard? जानिए क्यों सिर्फ आपको दिखती है स्क्रीन, बगल वाला नहीं देख पाता

Privacy Screen Guard एक खास तरह का टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है जिसे फोन की डिस्प्ले पर लगाया जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 08 Jul 2026 03:58 PM (IST)
Privacy Screen Guard एक खास तरह का टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है जिसे फोन की डिस्प्ले पर लगाया जाता है.

आजकल ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन गार्ड जरूर लगवाते हैं. स्क्रीन गार्ड आपके फोन के ओरिजनल स्क्रीन को गिरने, टूटने या स्क्रैच से बचाने में मदद करती है. लेकिन आज मार्केट में कई अलग-अलग तरीके के स्क्रीन गार्ड आ चुके हैं जो काफी एडवांस है. इसी कड़ी में आज हम आपको प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जो नॉर्मल स्क्रीन गार्ड से काफी अलग है.

1/6
दरअसल, प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड एक खास तरह का टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है जिसे फोन की डिस्प्ले पर लगाया जाता है. इस गार्ड का मकसद स्क्रीन को सिर्फ सामने से देखने वाले व्यक्ति के लिए साफ रखना और साइड से देखने पर उसे लगभग काला या धुंधला दिखाना होता है. इसीलिए इसका नाम भी प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड पड़ा है क्योंकि ये फोन की प्राइवेसी को भी बनाए रखता है. इससे आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से स्क्रीन पर मौजूद जानकारी नहीं देख पाता है.
दरअसल, प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड एक खास तरह का टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है जिसे फोन की डिस्प्ले पर लगाया जाता है. इस गार्ड का मकसद स्क्रीन को सिर्फ सामने से देखने वाले व्यक्ति के लिए साफ रखना और साइड से देखने पर उसे लगभग काला या धुंधला दिखाना होता है. इसीलिए इसका नाम भी प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड पड़ा है क्योंकि ये फोन की प्राइवेसी को भी बनाए रखता है. इससे आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से स्क्रीन पर मौजूद जानकारी नहीं देख पाता है.
2/6
आपको बता दें कि इस प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड में बेहद पतली माइक्रो-लूवर (Micro-Louver) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. इसे छोटे-छोटे ब्लाइंड्स की तरह समझा जा सकता है. ये पतली परतें स्क्रीन से निकलने वाली लाइट को केवल सीधे सामने की दिशा में आती हैं जिससे साइड में बैठे इंसान को स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देता है.
आपको बता दें कि इस प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड में बेहद पतली माइक्रो-लूवर (Micro-Louver) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. इसे छोटे-छोटे ब्लाइंड्स की तरह समझा जा सकता है. ये पतली परतें स्क्रीन से निकलने वाली लाइट को केवल सीधे सामने की दिशा में आती हैं जिससे साइड में बैठे इंसान को स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देता है.
3/6
अब जब आप फोन को सामने से देखते हैं तो लाइट सीधे आपकी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए स्क्रीन नॉर्मल दिखाई देती है. लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति दाएं या बाएं से देखने की कोशिश करता है, ये माइक्रो-लूवर उस डॉयरेक्शन में जाने वाली लाइट को रोक देता है जिसके बाद पड़ोस में बैठे इंसान को स्क्रीन काली या बहुत धुंधली दिखाई देती है.
अब जब आप फोन को सामने से देखते हैं तो लाइट सीधे आपकी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए स्क्रीन नॉर्मल दिखाई देती है. लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति दाएं या बाएं से देखने की कोशिश करता है, ये माइक्रो-लूवर उस डॉयरेक्शन में जाने वाली लाइट को रोक देता है जिसके बाद पड़ोस में बैठे इंसान को स्क्रीन काली या बहुत धुंधली दिखाई देती है.
4/6
अगर आप अक्सर यात्रा करते हैं भीड़भाड़ वाली जगहों पर फोन इस्तेमाल करते हैं या अपने फोन में जरूरी जानकारी सेव करते रखते हैं तो ये प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है.
अगर आप अक्सर यात्रा करते हैं भीड़भाड़ वाली जगहों पर फोन इस्तेमाल करते हैं या अपने फोन में जरूरी जानकारी सेव करते रखते हैं तो ये प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है.
5/6
हालांकि प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड आपके फोन की सेफ्टी को बढ़ाता है लेकिन इसके कुछ छोटे नुकसान भी हो सकते हैं. इसकी वजह से स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी कम महसूस हो सकती है इसलिए कई बार यूजर्स को ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है. इससे फोन की बैटरी की खपत भी थोड़ा बढ़ जाती है. अगर आप दोस्तों के साथ मिलकर कोई वीडियो या फोटो देखना चाहते हैं तो साइड में बैठे लोगों को स्क्रीन साफ दिखाई नहीं देगी.
हालांकि प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड आपके फोन की सेफ्टी को बढ़ाता है लेकिन इसके कुछ छोटे नुकसान भी हो सकते हैं. इसकी वजह से स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी कम महसूस हो सकती है इसलिए कई बार यूजर्स को ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है. इससे फोन की बैटरी की खपत भी थोड़ा बढ़ जाती है. अगर आप दोस्तों के साथ मिलकर कोई वीडियो या फोटो देखना चाहते हैं तो साइड में बैठे लोगों को स्क्रीन साफ दिखाई नहीं देगी.
6/6
आपको बता दें कि अगर आपको अपने फोन में जानकारी को सेव रखना है या फिर अक्सर ट्रैवल करते हैं या ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर रहते हैं या काम करते हैं तो आपके लिए प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.
आपको बता दें कि अगर आपको अपने फोन में जानकारी को सेव रखना है या फिर अक्सर ट्रैवल करते हैं या ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर रहते हैं या काम करते हैं तो आपके लिए प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.
Published at : 08 Jul 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Tech Tips Smartphone Tips TECH NEWS HINDI Privacy Screen Guard

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या मार्केट में सस्ते फोन मिलने ही बंद हो जाएंगे? नई रिपोर्ट ने बढ़ा दी चिंता
क्या मार्केट में सस्ते फोन मिलने ही बंद हो जाएंगे? नई रिपोर्ट ने बढ़ा दी चिंता
टेक्नोलॉजी
अगर आपके Smart Fridge को अपडेट मिलना बंद हो जाए तो क्या ये बेकार हो जाएगा? जानिए क्या है सच्चाई
अगर आपके Smart Fridge को अपडेट मिलना बंद हो जाए तो क्या ये बेकार हो जाएगा? जानिए क्या है सच्चाई
टेक्नोलॉजी
Meta के नए एआई टूल ने दे दी नई टेंशन, कोई भी यूज कर सकता है आपकी इंस्टाग्राम फोटोज
Meta के नए एआई टूल ने दे दी नई टेंशन, कोई भी यूज कर सकता है आपकी इंस्टाग्राम फोटोज
टेक्नोलॉजी
अब बिना पेड़ के भी मिलेगा ऑक्सीजन! आ गया देश का पहला मोबाइल Liquid Tree SALT, जानें क्या है टेक्नोलॉजी
अब बिना पेड़ के भी मिलेगा ऑक्सीजन! आ गया देश का पहला मोबाइल Liquid Tree SALT, जानें क्या है टेक्नोलॉजी
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
दिल्ली NCR
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी, 7 किलो से ज्यादा घटा वजन, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी, 7 किलो से ज्यादा घटा वजन, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी
विश्व
US-Iran War LIVE: ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप- तेहरान सरकार एक कैंसर, जल्द सर्जरी जरूरी
Live: ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप- तेहरान सरकार एक कैंसर, जल्द सर्जरी जरूरी
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
इंडिया
Indian Weapon Demand: ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2: Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
ABP NEWS
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
ABP NEWS
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
ABP NEWS
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
Embed widget