नॉर्मल स्क्रीन गॉर्ड से कैसे अलग होता है Privacy Screen Guard? जानिए क्यों सिर्फ आपको दिखती है स्क्रीन, बगल वाला नहीं देख पाता

दरअसल, प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड एक खास तरह का टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है जिसे फोन की डिस्प्ले पर लगाया जाता है. इस गार्ड का मकसद स्क्रीन को सिर्फ सामने से देखने वाले व्यक्ति के लिए साफ रखना और साइड से देखने पर उसे लगभग काला या धुंधला दिखाना होता है. इसीलिए इसका नाम भी प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड पड़ा है क्योंकि ये फोन की प्राइवेसी को भी बनाए रखता है. इससे आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से स्क्रीन पर मौजूद जानकारी नहीं देख पाता है.