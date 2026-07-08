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नॉर्मल स्क्रीन गॉर्ड से कैसे अलग होता है Privacy Screen Guard? जानिए क्यों सिर्फ आपको दिखती है स्क्रीन, बगल वाला नहीं देख पाता
Privacy Screen Guard एक खास तरह का टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है जिसे फोन की डिस्प्ले पर लगाया जाता है.
आजकल ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन गार्ड जरूर लगवाते हैं. स्क्रीन गार्ड आपके फोन के ओरिजनल स्क्रीन को गिरने, टूटने या स्क्रैच से बचाने में मदद करती है. लेकिन आज मार्केट में कई अलग-अलग तरीके के स्क्रीन गार्ड आ चुके हैं जो काफी एडवांस है. इसी कड़ी में आज हम आपको प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जो नॉर्मल स्क्रीन गार्ड से काफी अलग है.
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Published at : 08 Jul 2026 03:58 PM (IST)
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