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WiFi राउटर के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, स्लो हो जाता है इंटरनेट
लोग अक्सर इसकी वजह इंटरनेट सर्विस या सस्ते प्लान को मानते हैं, लेकिन कई बाहर असली समस्या घर में वाई-फाई राउटर की गलत जगह या उसके आसपास रखें समान होते हैं.
Wifi Router: आज के समय में घर के लगभग हर स्मार्ट डिवाइस की इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ गई है. चाहे स्मार्टफोन हो, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट स्पीकर और दूसरे स्मार्टफोन गेजेट्स लगातार वाईफाई से जुड़े रहते हैं. ऐसे में इंटरनेट की स्पीड अगर थोड़ी सी भी कम हो जाए, तो वीडियो कॉल से लेकर ऑनलाइन मीटिंग, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग तक हर काम प्रभावित होने लगता है. लोग अक्सर इसकी वजह इंटरनेट सर्विस या सस्ते प्लान को मानते हैं, लेकिन कई बाहर असली समस्या घर में वाई-फाई राउटर की गलत जगह या उसके आसपास रखें समान होते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि वाई-फाई राउटर के ऊपर कभी भी कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए, वरना रॉकेट जैसी स्पीड भी स्लो हो जाती है.
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Published at : 30 Jun 2026 05:05 AM (IST)
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मनोज मुकुल
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