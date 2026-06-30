हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWiFi राउटर के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, स्लो हो जाता है इंटरनेट

WiFi राउटर के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, स्लो हो जाता है इंटरनेट

लोग अक्सर इसकी वजह इंटरनेट सर्विस या सस्ते प्लान को मानते हैं, लेकिन कई बाहर असली समस्या घर में वाई-फाई राउटर की गलत जगह या उसके आसपास रखें समान होते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 30 Jun 2026 05:05 AM (IST)
लोग अक्सर इसकी वजह इंटरनेट सर्विस या सस्ते प्लान को मानते हैं, लेकिन कई बाहर असली समस्या घर में वाई-फाई राउटर की गलत जगह या उसके आसपास रखें समान होते हैं.

Wifi Router: आज के समय में घर के लगभग हर स्मार्ट डिवाइस की इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ गई है. चाहे स्मार्टफोन हो, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट स्पीकर और दूसरे स्मार्टफोन गेजेट्स लगातार वाईफाई से जुड़े रहते हैं. ऐसे में इंटरनेट की स्पीड अगर थोड़ी सी भी कम हो जाए, तो वीडियो कॉल से लेकर ऑनलाइन मीटिंग, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग तक हर काम प्रभावित होने लगता है. लोग अक्सर इसकी वजह इंटरनेट सर्विस या सस्ते प्लान को मानते हैं, लेकिन कई बाहर असली समस्या घर में वाई-फाई राउटर की गलत जगह या उसके आसपास रखें समान होते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि वाई-फाई राउटर के ऊपर कभी भी कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए, वरना रॉकेट जैसी स्पीड भी स्लो हो जाती है.

1/8
अगर आपका वाई-फाई राउटर किचन में या माइक्रोवेव के पास रखा है, तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है. माइक्रोवेव भी 2.4 जीएचजेड फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. यह चालू होता है तो उसके सिग्नल वाईफाई नेटवर्क में दिक्कत कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट स्लो हो जाता है और कनेक्शन बार-बार टूट जाता है.
अगर आपका वाई-फाई राउटर किचन में या माइक्रोवेव के पास रखा है, तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है. माइक्रोवेव भी 2.4 जीएचजेड फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. यह चालू होता है तो उसके सिग्नल वाईफाई नेटवर्क में दिक्कत कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट स्लो हो जाता है और कनेक्शन बार-बार टूट जाता है.
2/8
ब्लूटूथ स्पीकर, वायरलेस हेडफोन, कीबोर्ड, माउस गेमिंग कंट्रोलर और स्मार्ट स्पीकर जैसे डिवाइस भी वाई-फाई सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं. खासकर जब यह राउटर के बिल्कुल पास रखे हो. ब्लूटूथ और वाई-फाई कई बार एक जैसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिग्नल टकराने लगते हैं और नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है.
ब्लूटूथ स्पीकर, वायरलेस हेडफोन, कीबोर्ड, माउस गेमिंग कंट्रोलर और स्मार्ट स्पीकर जैसे डिवाइस भी वाई-फाई सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं. खासकर जब यह राउटर के बिल्कुल पास रखे हो. ब्लूटूथ और वाई-फाई कई बार एक जैसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिग्नल टकराने लगते हैं और नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है.
Published at : 30 Jun 2026 05:05 AM (IST)
Tags :
Wifi Router Slow Internet WiFi Speed Router Placement

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब WhatsApp पर नंबर बताए बिना भी कर सकेंगे चैट! आया नया Username फीचर
अब WhatsApp पर नंबर बताए बिना भी कर सकेंगे चैट! आया नया Username फीचर
टेक्नोलॉजी
क्या आपका बच्चा भी दिनभर देखता है Reels? हो सकता है ये बड़ा खतरा, रिपोर्ट में हो गया खुलासा
क्या आपका बच्चा भी दिनभर देखता है Reels? हो सकता है ये बड़ा खतरा, रिपोर्ट में हो गया खुलासा
टेक्नोलॉजी
Tech Tips: घंटों गेम खेलने पर भी फोन नहीं होगा गर्म! 99% लोगों को आज भी नहीं पता ये तरीका
Tech Tips: घंटों गेम खेलने पर भी फोन नहीं होगा गर्म! 99% लोगों को आज भी नहीं पता ये तरीका
टेक्नोलॉजी
अब Space से आएगी बिजली! धरती तक Solar Power पहुंचाने की टेक्नोलॉजी कर देगी हैरान
अब Space से आएगी बिजली! धरती तक Solar Power पहुंचाने की टेक्नोलॉजी कर देगी हैरान
Advertisement

वीडियोज

लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Bharat Ki Baat : चढ़ावा चोरी से UP चुनाव में किसको होगा घाटा? | Ram Mandir Theft | Pratima Mishra

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मनोज मुकुल
मनोज मुकुल
Opinion: भरत तिवारी कांड ने बिहार के सामाजिक समीकरण को बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
बिहार
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
इंडिया
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
क्रिकेट
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान; भारत को मिली जगह 
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान
बॉलीवुड
'मैं डर गई थी...', अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाले सीन में कांप उठे थे दीया मिर्जा के हाथ, खुद बताया किस्सा
'मैं डर गई थी...', अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाले सीन में कांप उठे थे दीया मिर्जा के हाथ, खुद बताया किस्सा
इंडिया
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
इंडिया
असमः ढेमाजी-जोनाई में बाढ़ से भारी तबाही, रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, नदी में चार बहे, शाह ने लिया जायजा
असमः ढेमाजी-जोनाई में बाढ़ से भारी तबाही, रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, नदी में चार बहे, शाह ने लिया जायजा
शिक्षा
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget