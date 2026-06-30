WiFi राउटर के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, स्लो हो जाता है इंटरनेट

अगर आपका वाई-फाई राउटर किचन में या माइक्रोवेव के पास रखा है, तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है. माइक्रोवेव भी 2.4 जीएचजेड फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. यह चालू होता है तो उसके सिग्नल वाईफाई नेटवर्क में दिक्कत कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट स्लो हो जाता है और कनेक्शन बार-बार टूट जाता है.