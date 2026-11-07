ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीTankless Geyser: कैसे काम करता है टैंकलेस गीजर? जानें कितना फायदेमंद

Tankless Geyser: कैसे काम करता है टैंकलेस गीजर? जानें कितना फायदेमंद

Tankless Geyser: सर्दियां में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है लेकिन आजकल पुराने बड़े टैंक वाले गीजर की जगह नए जमाने के टैंकलेस गीजर ज्यादा सही हैं. बिना पानी स्टोर किए यह मशीन कैसे काम करती है? जान लें

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 07 Nov 2026 03:17 PM (IST)
Tankless Geyser: सर्दियां में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है लेकिन आजकल पुराने बड़े टैंक वाले गीजर की जगह नए जमाने के टैंकलेस गीजर ज्यादा सही हैं. बिना पानी स्टोर किए यह मशीन कैसे काम करती है? जान लें

सर्दियों की शुरुआत होते ही हर घर में गर्म पानी के लिए गीजर की जरूरत महसूस होने लगती है. आजकल बाजार में पुराने बड़े टैंक वाले गीजर की जगह नए जमाने के टैंकलेस गीजर यानी इंस्टेंट वाटर हीटर काफी पॉपुलर हो रहे हैं. इन गीजर में पानी स्टोर करने के लिए कोई भारी-भरकम टैंक नहीं होता है. यह साइज में इतने छोटे होते हैं कि बाथरूम और किचन की छोटी सी दीवार पर भी आसानी से फिट हो जाते हैं.

1/8
अब सवाल उठता है कि बिना टैंक के यह पानी गर्म कैसे करता है. दरअसल इसके काम करने का तरीका बेहद स्मार्ट और सीधा है. जब आप गर्म पानी का नल खोलते हैं तो ठंडा पानी पाइप के जरिए सीधे इस गीजर के अंदर जाता है. इसके अंदर एक बेहद पावरफुल हीटिंग एलिमेंट या कॉइल लगी होती है. जैसे ही पानी का फ्लो शुरू होता है, सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और यह कॉइल तुरंत तेज गर्म होकर बहते हुए पानी को सेकंडों में गर्म कर देती है.
अब सवाल उठता है कि बिना टैंक के यह पानी गर्म कैसे करता है. दरअसल इसके काम करने का तरीका बेहद स्मार्ट और सीधा है. जब आप गर्म पानी का नल खोलते हैं तो ठंडा पानी पाइप के जरिए सीधे इस गीजर के अंदर जाता है. इसके अंदर एक बेहद पावरफुल हीटिंग एलिमेंट या कॉइल लगी होती है. जैसे ही पानी का फ्लो शुरू होता है, सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और यह कॉइल तुरंत तेज गर्म होकर बहते हुए पानी को सेकंडों में गर्म कर देती है.
2/8
टैंकलेस गीजर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको गर्म पानी के लिए 15 से 20 मिनट तक इंतजार नहीं करना पड़ता है. स्विच ऑन करते ही नल से तुरंत गर्म पानी आना शुरू हो जाता है. इसके अलावा स्टोरेज गीजर में एक बार टैंक खाली होने पर दूसरे व्यक्ति को नहाने के लिए फिर से पानी गर्म होने का वेट करना पड़ता है लेकिन टैंकलेस गीजर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है. जब तक नल चालू रहेगा आपको लगातार गर्म पानी मिलता रहेगा.
टैंकलेस गीजर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको गर्म पानी के लिए 15 से 20 मिनट तक इंतजार नहीं करना पड़ता है. स्विच ऑन करते ही नल से तुरंत गर्म पानी आना शुरू हो जाता है. इसके अलावा स्टोरेज गीजर में एक बार टैंक खाली होने पर दूसरे व्यक्ति को नहाने के लिए फिर से पानी गर्म होने का वेट करना पड़ता है लेकिन टैंकलेस गीजर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है. जब तक नल चालू रहेगा आपको लगातार गर्म पानी मिलता रहेगा.
3/8
बिजली की बचत के मामले में भी यह गीजर काफी फायदेमंद साबित होता है. टैंक वाले गीजर में पानी भरा रहता है और थर्मोस्टेट उसे गर्म बनाए रखने के लिए बार-बार बिजली खींचता है जिसे स्टैंडबाय हीट लॉस कहते हैं. वहीं टैंकलेस गीजर तभी बिजली खर्च करता है जब आप नल खोलते हैं. नल बंद होते ही इसकी हीटिंग अपने आप रुक जाती है. इस तरह यह बिना वजह बिजली बर्बाद होने से बचाता है और हर महीने आपके बिजली के बिल को कम रखता है.
बिजली की बचत के मामले में भी यह गीजर काफी फायदेमंद साबित होता है. टैंक वाले गीजर में पानी भरा रहता है और थर्मोस्टेट उसे गर्म बनाए रखने के लिए बार-बार बिजली खींचता है जिसे स्टैंडबाय हीट लॉस कहते हैं. वहीं टैंकलेस गीजर तभी बिजली खर्च करता है जब आप नल खोलते हैं. नल बंद होते ही इसकी हीटिंग अपने आप रुक जाती है. इस तरह यह बिना वजह बिजली बर्बाद होने से बचाता है और हर महीने आपके बिजली के बिल को कम रखता है.
4/8
आज के समय में शहरों के फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में बाथरूम काफी छोटे होने लगे हैं. जहां 15 या 25 लीटर का बड़ा गीजर लगाने से पूरी जगह घिर जाती है. ऐसे में टैंकलेस गीजर एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर आया है. इसका स्लिम और मॉडर्न डिजाइन न सिर्फ दीवार पर कम जगह घेरता है, बल्कि देखने में भी काफी स्टाइलिश लगता है. आप इसे बाथरूम के अलावा किचन के सिंक के पास भी बर्तन धोने के लिए आराम से इंस्टॉल करवा सकते हैं.
आज के समय में शहरों के फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में बाथरूम काफी छोटे होने लगे हैं. जहां 15 या 25 लीटर का बड़ा गीजर लगाने से पूरी जगह घिर जाती है. ऐसे में टैंकलेस गीजर एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर आया है. इसका स्लिम और मॉडर्न डिजाइन न सिर्फ दीवार पर कम जगह घेरता है, बल्कि देखने में भी काफी स्टाइलिश लगता है. आप इसे बाथरूम के अलावा किचन के सिंक के पास भी बर्तन धोने के लिए आराम से इंस्टॉल करवा सकते हैं.
5/8
मेंटेनेंस और उम्र के हिसाब से देखें तो भी टैंकलेस गीजर फायदेमंद है. स्टोरेज गीजर के टैंक में लगातार पानी भरे रहने से धीरे-धीरे जंग लगने, खारे पानी की परत जमने और टैंक लीक होने का खतरा बना रहता है. चूंकि टैंकलेस गीजर में पानी रुकता ही नहीं है इसलिए इसमें जंग लगने या लीकेज की समस्या न के बराबर होती है. यही वजह है कि सामान्य गीजर के मुकाबले इनकी लाइफ काफी लंबी होती है और ये सालों-साल बिना किसी बड़ी खराबी के चलते हैं.
मेंटेनेंस और उम्र के हिसाब से देखें तो भी टैंकलेस गीजर फायदेमंद है. स्टोरेज गीजर के टैंक में लगातार पानी भरे रहने से धीरे-धीरे जंग लगने, खारे पानी की परत जमने और टैंक लीक होने का खतरा बना रहता है. चूंकि टैंकलेस गीजर में पानी रुकता ही नहीं है इसलिए इसमें जंग लगने या लीकेज की समस्या न के बराबर होती है. यही वजह है कि सामान्य गीजर के मुकाबले इनकी लाइफ काफी लंबी होती है और ये सालों-साल बिना किसी बड़ी खराबी के चलते हैं.
6/8
सेफ्टी फीचर्स के मामले में आज के टैंकलेस गीजर काफी एडवांस हो चुके हैं. इनमें ऑटो कट-ऑफ, ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन और प्रेशर रिलीज वाल्व जैसे कई जरूरी सेफ्टी सिस्टम इन-बिल्ट आते हैं. कई मॉडल्स में तो डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है जिस पर आप पानी का सटीक तापमान देख सकते हैं और उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. जैसे ही पानी जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगता है इसका सेंसर तुरंत पावर सप्लाई रोक देता है जिससे किसी भी तरह के हादसे का डर नहीं रहता.
सेफ्टी फीचर्स के मामले में आज के टैंकलेस गीजर काफी एडवांस हो चुके हैं. इनमें ऑटो कट-ऑफ, ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन और प्रेशर रिलीज वाल्व जैसे कई जरूरी सेफ्टी सिस्टम इन-बिल्ट आते हैं. कई मॉडल्स में तो डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है जिस पर आप पानी का सटीक तापमान देख सकते हैं और उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. जैसे ही पानी जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगता है इसका सेंसर तुरंत पावर सप्लाई रोक देता है जिससे किसी भी तरह के हादसे का डर नहीं रहता.
7/8
हालांकि इसे खरीदने से पहले इसकी कुछ लिमिटेशन्स को समझना भी जरूरी है. टैंकलेस गीजर तुरंत पानी गर्म करने के लिए एक साथ ज्यादा वॉट की बिजली आमतौर पर 3 किलोवाट से 5 किलोवाट इस्तेमाल करता है. इसलिए इसे लगाने के लिए आपके घर की वायरिंग मजबूत होनी चाहिए और पावर सॉकेट के साथ सही एमसीबी लगी होनी चाहिए.
हालांकि इसे खरीदने से पहले इसकी कुछ लिमिटेशन्स को समझना भी जरूरी है. टैंकलेस गीजर तुरंत पानी गर्म करने के लिए एक साथ ज्यादा वॉट की बिजली आमतौर पर 3 किलोवाट से 5 किलोवाट इस्तेमाल करता है. इसलिए इसे लगाने के लिए आपके घर की वायरिंग मजबूत होनी चाहिए और पावर सॉकेट के साथ सही एमसीबी लगी होनी चाहिए.
8/8
कुल मिलाकर देखा जाए तो टैंकलेस गीजर छोटी फैमिली के इस्तेमाल के लिए एकदम बढ़िया है. जिन्हें तुरंत और बिना रुके गर्म पानी चाहिए होता है. भले ही इसकी शुरुआती कीमत सामान्य गीजर से थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन बिजली की बचत और लंबी उम्र के जरिए यह कुछ ही सालों में अपनी कीमत वसूल कर लेता है. अगर आप भी गीजर की तलाश में हैं तो इस सर्दी टैंकलेस गीजर जरूर ट्राई कर सकते हैं.
कुल मिलाकर देखा जाए तो टैंकलेस गीजर छोटी फैमिली के इस्तेमाल के लिए एकदम बढ़िया है. जिन्हें तुरंत और बिना रुके गर्म पानी चाहिए होता है. भले ही इसकी शुरुआती कीमत सामान्य गीजर से थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन बिजली की बचत और लंबी उम्र के जरिए यह कुछ ही सालों में अपनी कीमत वसूल कर लेता है. अगर आप भी गीजर की तलाश में हैं तो इस सर्दी टैंकलेस गीजर जरूर ट्राई कर सकते हैं.
Published at : 07 Nov 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS Tankless Geyser

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Jio 3 Year Plan : बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म! Jio ने पेश किया 3 साल का प्लान
बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म! Jio ने पेश किया 3 साल का प्लान
टेक्नोलॉजी
Diwali Safety Tips: दिवाली से पहले ऐसे चेक करें इलेक्ट्रिकल वायरिंग और स्विच बोर्ड, वरना होगा नुकसान
दिवाली से पहले ऐसे चेक करें इलेक्ट्रिकल वायरिंग और स्विच बोर्ड, वरना होगा नुकसान
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo Customization : अब आपकी पसंद से तैयार होगा iPhone Duo, Caviar ने दिया कस्टमाइजेशन
अब आपकी पसंद से तैयार होगा iPhone Duo, Caviar ने दिया कस्टमाइजेशन
टेक्नोलॉजी
Diwali Photography: दिवाली पर फोन से खींच रहे हैं पटाखों की फोटो, इन कैमरा सेटिंग्स से आएगी शानदार तस्वीर
दिवाली पर फोन से खींच रहे हैं पटाखों की फोटो, इन कैमरा सेटिंग्स से आएगी शानदार तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मनीष खेमका
मनीष खेमका
अयोध्या का दीपोत्सव: सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और रोजगार का नया मॉडल
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
क्रिकेट
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
लाइफस्टाइल
Diwali Rangoli Designs: इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
कार
How To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget