अब सवाल उठता है कि बिना टैंक के यह पानी गर्म कैसे करता है. दरअसल इसके काम करने का तरीका बेहद स्मार्ट और सीधा है. जब आप गर्म पानी का नल खोलते हैं तो ठंडा पानी पाइप के जरिए सीधे इस गीजर के अंदर जाता है. इसके अंदर एक बेहद पावरफुल हीटिंग एलिमेंट या कॉइल लगी होती है. जैसे ही पानी का फ्लो शुरू होता है, सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और यह कॉइल तुरंत तेज गर्म होकर बहते हुए पानी को सेकंडों में गर्म कर देती है.