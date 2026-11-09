Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह सीरीज दिसंबर में भारतीय बाजार में आएगी.

OPPO Reno 17 Series : OPPO अपनी Reno सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लाइनअप पेश करने जा रही है. कंपनी आज यानी 9 नवंबर को चीन में OPPO Reno 17 सीरीज लॉन्च करने वाली है. इस बार सीरीज में बेहतर बैटरी, कैमरा अपग्रेड और एक खास Snap Key बटन देखने को मिल सकता है. इसके अलावा फोन के बैक पैनल पर चमकती हुई बिल्ली वाला डिजाइन भी चर्चा में है, हालांकि कंपनी ने अभी तक भारत में इसकी लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सामने आई जानकारी के मुताबिक यह सीरीज दिसंबर में भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है.

तीन मॉडल में आ सकती है नई सीरीज

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, OPPO Reno 17 सीरीज में Reno 17, Reno 17c और Reno 17 Pro शामिल हो सकते हैं. हालांकि भारत में कंपनी सिर्फ Reno 17 और Reno 17c मॉडल पेश कर सकती है. लीक्स के अनुसार, Reno 17 Pro को भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की संभावना कम है.

फोन के डिजाइन में दिखेगा नया अंदाज

OPPO ने सीरीज का टीजर जारी करते हुए इसके रियर डिजाइन की झलक दिखाई है. फोन में तीन कैमरा रिंग मिल सकती हैं. इसके अलावा बैक पैनल पर चमकती बिल्ली जैसा खास इफेक्ट दिया गया है. लीक के अनुसार, फोन Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown, Starlight Pink और Encounter Cat कलर ऑप्शन में आ सकते हैं.

Snap Key के साथ मिल सकते हैं ये फीचर्स

लीक जानकारी के मुताबिक, Reno 17 में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है. वहीं Reno 17c में MediaTek Dimensity 7300 और Reno 17 Pro में Dimensity 8550 चिपसेट मिलने की उम्मीद है. इन तीनों फोन में 1.5K OLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है. इसके अलावा 80W फास्ट चार्जिंग, IP69 रेटिंग और एक खास Snap Key बटन भी मिल सकता है.

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8000mAh तक की हो सकती है बैटरी

इस सीरीज का सबसे बड़ा अपग्रेड बैटरी के मामले में देखने को मिल सकता है. लीक के अनुसार, Reno 17 में 8,000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जबकि Reno 17 Pro में 7,200mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है. वहीं, दोनों फोन में 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है. Reno 17 Pro में 200MP का मेन कैमरा और 50MP के अल्ट्रावाइड साथ ही टेलीफोटो कैमरे मिलने की बात भी सामने आई है.

भारत में कब आएगी Reno 17 सीरीज?

लीक्स के मुताबिक, भारत में Reno 17 सीरीज की एंट्री दिसंबर में हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में इसकी लॉन्चिंग जनवरी 2027 की शुरुआत में होने की संभावना जताई गई है. फिलहाल कंपनी ने भारतीय लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

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