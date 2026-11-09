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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOPPO Reno 17 Series : स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज

OPPO Reno 17 Series : स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज

OPPO Reno 17 सीरीज आज चीन में लॉन्च होने जा रही है. इस नए स्मार्टफोन में 8000mAh बैटरी, 200MP कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.जानिए Reno 17 सीरीज के फीचर्स और भारत में लॉन्च से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Nov 2026 12:10 PM (IST)
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  • यह सीरीज दिसंबर में भारतीय बाजार में आएगी.

OPPO Reno 17 Series : OPPO अपनी Reno सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लाइनअप पेश करने जा रही है. कंपनी आज यानी 9 नवंबर को चीन में OPPO Reno 17 सीरीज लॉन्च करने वाली है. इस बार सीरीज में बेहतर बैटरी, कैमरा अपग्रेड और एक खास Snap Key बटन देखने को मिल सकता है. इसके अलावा फोन के बैक पैनल पर चमकती हुई बिल्ली वाला डिजाइन भी चर्चा में है, हालांकि कंपनी ने अभी तक भारत में इसकी लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सामने आई जानकारी के मुताबिक यह सीरीज दिसंबर में भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है.

तीन मॉडल में आ सकती है नई सीरीज

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लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, OPPO Reno 17 सीरीज में Reno 17, Reno 17c और Reno 17 Pro शामिल हो सकते हैं. हालांकि भारत में कंपनी सिर्फ Reno 17 और Reno 17c मॉडल पेश कर सकती है. लीक्स के अनुसार, Reno 17 Pro को भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की संभावना कम है. 

फोन के डिजाइन में दिखेगा नया अंदाज

OPPO ने सीरीज का टीजर जारी करते हुए इसके रियर डिजाइन की झलक दिखाई है. फोन में तीन कैमरा रिंग मिल सकती हैं. इसके अलावा बैक पैनल पर चमकती बिल्ली जैसा खास इफेक्ट दिया गया है. लीक के अनुसार, फोन Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown, Starlight Pink और Encounter Cat कलर ऑप्शन में आ सकते हैं.

Snap Key के साथ मिल सकते हैं ये फीचर्स

लीक जानकारी के मुताबिक, Reno 17 में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है. वहीं Reno 17c में MediaTek Dimensity 7300 और Reno 17 Pro में Dimensity 8550 चिपसेट मिलने की उम्मीद है. इन तीनों फोन में 1.5K OLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है. इसके अलावा 80W फास्ट चार्जिंग, IP69 रेटिंग और एक खास Snap Key बटन भी मिल सकता है.

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8000mAh तक की हो सकती है बैटरी

इस सीरीज का सबसे बड़ा अपग्रेड बैटरी के मामले में देखने को मिल सकता है. लीक के अनुसार, Reno 17 में 8,000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जबकि Reno 17 Pro में 7,200mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है. वहीं, दोनों फोन में 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है. Reno 17 Pro में 200MP का मेन कैमरा और 50MP के अल्ट्रावाइड साथ ही टेलीफोटो कैमरे मिलने की बात भी सामने आई है.

भारत में कब आएगी Reno 17 सीरीज?

लीक्स के मुताबिक, भारत में Reno 17 सीरीज की एंट्री दिसंबर में हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में इसकी लॉन्चिंग जनवरी 2027 की शुरुआत में होने की संभावना जताई गई है. फिलहाल कंपनी ने भारतीय लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 10:24 AM (IST)
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