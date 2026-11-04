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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीEthernet Cable vs Patch Cable : Patch या Ethernet Cable, PC को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी है सही?

Ethernet Cable vs Patch Cable : Patch या Ethernet Cable, PC को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी है सही?

PC को इंटरनेट से जोड़ने के लिए Patch Cable और Ethernet Cable में कंफ्यूज रहते हैं तो जानिए कौन सी केबल आपके कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के लिए सही रहेगी और खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 04 Nov 2026 11:05 PM (IST)
PC को इंटरनेट से जोड़ने के लिए Patch Cable और Ethernet Cable में कंफ्यूज रहते हैं तो जानिए कौन सी केबल आपके कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के लिए सही रहेगी और खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है

Ethernet Cable vs Patch Cable : घर हो या ऑफिस, ऑनलाइन काम करने, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए कंप्यूटर को तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है. ऐसे में कई लोग Wi-Fi की जगह Ethernet केबल का यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन जब बाजार में केबल खरीदने जाते हैं तो Patch Cable और Ethernet Cable जैसे नाम उलझन बढ़ा सकते हैं. यह दोनों केबल एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन इनके यूज और बनावट में कुछ अंतर हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि PC को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी केबल सही है.

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Ethernet Cable का यूज कंप्यूटर, राउटर, स्विच और मॉडेम जैसे डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है. यह Local Area Network (LAN) में डेटा ट्रांसफर करने का काम करती है. इसमें आमतौर पर तांबे के तारों के जोड़े होते हैं, जिन्हें इस तरह घुमाया जाता है कि सिग्नल में बाहरी रुकावट कम हो. Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 और Cat8 इसके अलग-अलग टाइप हैं.
Ethernet Cable का यूज कंप्यूटर, राउटर, स्विच और मॉडेम जैसे डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है. यह Local Area Network (LAN) में डेटा ट्रांसफर करने का काम करती है. इसमें आमतौर पर तांबे के तारों के जोड़े होते हैं, जिन्हें इस तरह घुमाया जाता है कि सिग्नल में बाहरी रुकावट कम हो. Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 और Cat8 इसके अलग-अलग टाइप हैं.
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Patch Cable का यूज पास रखे दो डिवाइस के बीच कनेक्शन बनाने के लिए होता है. इससे PC को राउटर, स्विच को पैच पैनल और दूसरे नेटवर्क डिवाइसों से जोड़ा जा सकता है. इसके दोनों सिरों पर पहले से कनेक्टर लगे होते हैं. नेटवर्क के अलावा ऑडियो और दूसरे डिवाइसों में भी अलग-अलग तरह की पैच केबल यूज होती हैं.
Patch Cable का यूज पास रखे दो डिवाइस के बीच कनेक्शन बनाने के लिए होता है. इससे PC को राउटर, स्विच को पैच पैनल और दूसरे नेटवर्क डिवाइसों से जोड़ा जा सकता है. इसके दोनों सिरों पर पहले से कनेक्टर लगे होते हैं. नेटवर्क के अलावा ऑडियो और दूसरे डिवाइसों में भी अलग-अलग तरह की पैच केबल यूज होती हैं.
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Patch Cable आमतौर पर छोटी होती है और करीब 1 से 10 फीट तक की लंबाई में मिलती है. वहीं Ethernet Cable अलग-अलग लंबाई में उपलब्ध होती है और 300 फीट से ज्यादा लंबी भी हो सकती है. ऐसे में एक ही कमरे में PC और राउटर जोड़ने के लिए पैच केबल काम आ सकती है, जबकि दूसरे कमरे या लंबी दूरी के कनेक्शन के लिए लंबी Ethernet केबल यूज की जाती है.
Patch Cable आमतौर पर छोटी होती है और करीब 1 से 10 फीट तक की लंबाई में मिलती है. वहीं Ethernet Cable अलग-अलग लंबाई में उपलब्ध होती है और 300 फीट से ज्यादा लंबी भी हो सकती है. ऐसे में एक ही कमरे में PC और राउटर जोड़ने के लिए पैच केबल काम आ सकती है, जबकि दूसरे कमरे या लंबी दूरी के कनेक्शन के लिए लंबी Ethernet केबल यूज की जाती है.
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Patch Cable में आमतौर पर Stranded Wire का यूज होता है, जिससे यह ज्यादा फ्लेक्सीबल रहती है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है. वहीं दूसरी ओर लंबी दूरी पर स्थायी कनेक्शन के लिए यूज होने वाली Ethernet केबल में Solid Wire हो सकता है. यह मजबूत और कम फ्लेक्सीबल होता है. इसी वजह से पैच केबल को बार-बार लगाने और हटाने वाले सेटअप में यूज करना आसान होता है.
Patch Cable में आमतौर पर Stranded Wire का यूज होता है, जिससे यह ज्यादा फ्लेक्सीबल रहती है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है. वहीं दूसरी ओर लंबी दूरी पर स्थायी कनेक्शन के लिए यूज होने वाली Ethernet केबल में Solid Wire हो सकता है. यह मजबूत और कम फ्लेक्सीबल होता है. इसी वजह से पैच केबल को बार-बार लगाने और हटाने वाले सेटअप में यूज करना आसान होता है.
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केबल की स्पीड मुख्य रूप से उसकी कैटेगरी पर निर्भर करती है. जैसे Cat5e अधिकतम 1Gbps तक की स्पीड सपोर्ट करती है, जबकि Cat6 कम दूरी पर 10Gbps तक की स्पीड दे सकती है. Cat6a और Cat7 भी 10Gbps तक की क्षमता रखती हैं. पैच केबल भी Cat5e या Cat6 जैसी कैटेगरी में मिलती हैं, हालांकि इनमें यूज होने वाले फ्लेक्सीबल तारों के कारण लंबी दूरी पर सिग्नल लॉस ज्यादा हो सकता है.
केबल की स्पीड मुख्य रूप से उसकी कैटेगरी पर निर्भर करती है. जैसे Cat5e अधिकतम 1Gbps तक की स्पीड सपोर्ट करती है, जबकि Cat6 कम दूरी पर 10Gbps तक की स्पीड दे सकती है. Cat6a और Cat7 भी 10Gbps तक की क्षमता रखती हैं. पैच केबल भी Cat5e या Cat6 जैसी कैटेगरी में मिलती हैं, हालांकि इनमें यूज होने वाले फ्लेक्सीबल तारों के कारण लंबी दूरी पर सिग्नल लॉस ज्यादा हो सकता है.
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अगर आपका PC और राउटर एक ही डेस्क या कमरे में रखे हैं तो Ethernet Patch Cable एक अच्छा ऑप्शन है. वहीं अगर कंप्यूटर को दूसरे कमरे या लंबी दूरी से नेटवर्क से जोड़ना है तो सही कैटेगरी वाली Ethernet केबल चुन सकते हैं. खरीदते समय केबल की लंबाई और Cat5e, Cat6 या Cat6a जैसी कैटेगरी जरूर जांचें.
अगर आपका PC और राउटर एक ही डेस्क या कमरे में रखे हैं तो Ethernet Patch Cable एक अच्छा ऑप्शन है. वहीं अगर कंप्यूटर को दूसरे कमरे या लंबी दूरी से नेटवर्क से जोड़ना है तो सही कैटेगरी वाली Ethernet केबल चुन सकते हैं. खरीदते समय केबल की लंबाई और Cat5e, Cat6 या Cat6a जैसी कैटेगरी जरूर जांचें.
Published at : 04 Nov 2026 11:05 PM (IST)
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