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Ethernet Cable vs Patch Cable : Patch या Ethernet Cable, PC को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी है सही?
PC को इंटरनेट से जोड़ने के लिए Patch Cable और Ethernet Cable में कंफ्यूज रहते हैं तो जानिए कौन सी केबल आपके कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के लिए सही रहेगी और खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है
Ethernet Cable vs Patch Cable : घर हो या ऑफिस, ऑनलाइन काम करने, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए कंप्यूटर को तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है. ऐसे में कई लोग Wi-Fi की जगह Ethernet केबल का यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन जब बाजार में केबल खरीदने जाते हैं तो Patch Cable और Ethernet Cable जैसे नाम उलझन बढ़ा सकते हैं. यह दोनों केबल एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन इनके यूज और बनावट में कुछ अंतर हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि PC को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी केबल सही है.
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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