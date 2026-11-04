Patch Cable आमतौर पर छोटी होती है और करीब 1 से 10 फीट तक की लंबाई में मिलती है. वहीं Ethernet Cable अलग-अलग लंबाई में उपलब्ध होती है और 300 फीट से ज्यादा लंबी भी हो सकती है. ऐसे में एक ही कमरे में PC और राउटर जोड़ने के लिए पैच केबल काम आ सकती है, जबकि दूसरे कमरे या लंबी दूरी के कनेक्शन के लिए लंबी Ethernet केबल यूज की जाती है.