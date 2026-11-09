अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव का सबसे चर्चित चेहरा और अमेरिकी संसद सीनेट के पहले मुस्लिम सांसद डॉ. अब्दुल अल सैयद ने दिवाली का सेलिब्रेशन किया. इससे जुड़ी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. अब्दुल ने हाल ही में मिशिगन से चुनावी जीत हासिल की है. ऐसे में उनके भारत से कनेक्शन को लेकर भी चर्चा रही थी.

उनकी पत्नी डॉ. सारा जुकाकू का ताल्लुक दक्षिण भारत के एक राजनीतिज्ञ परिवार से है. उनके दादा मैसूर सरकार (वर्तमान कर्नाटक) में अहम पद संभाल चुके हैं.

Happy Diwali to all who celebrate the Festival of Light🪔🎇 https://t.co/1PTGjRw53K — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) November 8, 2026

पेशे से डॉक्टर अब्दुल ने दो तस्वीरें शेयर की है. एक में वह खुद नजर आ रहे हैं, दूसरे में वह अन्य लोगों के साथ दिया जलाते देखे जा सकते हैं. उन्होंने गले में माला भी पहन रखी है. एक्स पर साझा की गई, इन तस्वीरों पर अब्दुल ने कहा कि रोशनी के त्योहर का जश्न मनाने वाले सभी लोगों दिवाली की शुभकामनाएं.



अब्दुल की पत्नी सारा का भारत से कनेक्शन

अब्दुल की पत्नी सारा का जुड़ा भारत में कर्नाटक राज्य से है. यहां नॉर्थ कन्नड़ जिले के तटीय शहर भटकल से जुड़ी है. उनका परिवार भटकल के नवायथ मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है. सारा के दादा जे. एच शम्सुद्दीन जुकाकू अपने समय के जाने माने वकील थे. 1950 के दशक में तत्कालीन मैसूर राज्य के सरकार में उप वित्त मंत्री रहे थे. पिता तैयब जुकाकू एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो 1980 के दशक में अमेरिका के मिशिगन में जाकर बस गए थे.

न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने भी सेलिब्रेट की दिवाली

न्यूयॉर्क शहर के जोहरान क्वामे ममदानी ने भी एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वह अपने आवास पर दिवाली का सेलिब्रेशन करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने रंगोली बनाई और दीप रोशन किए. उन्होंने एक्स पर लिखा- न्यूयॉर्क शहर, आपको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.