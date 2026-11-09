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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन

अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन

भारत से लेकर अमेरिका तक दीपावली का जश्न मनाया गया. इस दौरान मिशिगन से चुने गए पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल अल सैयद ने भी दिवाली सेलिब्रेट की. उनकी पत्नी सारा जुकाकू का भारत से कनेक्शन है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Nov 2026 10:53 AM (IST)
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अमेरिका के मध्यावधि चुनाव का सबसे चर्चित चेहरा और अमेरिकी संसद सीनेट के पहले मुस्लिम सांसद डॉ. अब्दुल अल सैयद ने दिवाली का सेलिब्रेशन किया. इससे जुड़ी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. अब्दुल ने हाल ही में मिशिगन से चुनावी जीत हासिल की है. ऐसे में उनके भारत से कनेक्शन को लेकर भी चर्चा रही थी. 

उनकी पत्नी डॉ. सारा जुकाकू का ताल्लुक दक्षिण भारत के एक राजनीतिज्ञ परिवार से है. उनके दादा मैसूर सरकार (वर्तमान कर्नाटक) में अहम पद संभाल चुके हैं. 

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पेशे से डॉक्टर अब्दुल ने दो तस्वीरें शेयर की है. एक में वह खुद नजर आ रहे हैं, दूसरे में वह अन्य लोगों के साथ दिया जलाते देखे जा सकते हैं. उन्होंने गले में माला भी पहन रखी है. एक्स पर साझा की गई, इन तस्वीरों पर अब्दुल ने कहा कि रोशनी के त्योहर का जश्न मनाने वाले सभी लोगों दिवाली की शुभकामनाएं. 

अब्दुल की पत्नी सारा का भारत से कनेक्शन

अब्दुल की पत्नी सारा का जुड़ा भारत में कर्नाटक राज्य से है. यहां नॉर्थ कन्नड़ जिले के तटीय शहर भटकल से जुड़ी है. उनका परिवार भटकल के नवायथ मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है. सारा के दादा जे. एच शम्सुद्दीन जुकाकू अपने समय के जाने माने वकील थे. 1950 के दशक में तत्कालीन मैसूर राज्य के सरकार में उप वित्त मंत्री रहे थे. पिता तैयब जुकाकू एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो 1980 के दशक में अमेरिका के मिशिगन में जाकर बस गए थे.

न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने भी सेलिब्रेट की दिवाली

न्यूयॉर्क शहर के जोहरान क्वामे ममदानी ने भी एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वह अपने आवास पर दिवाली का सेलिब्रेशन करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने रंगोली बनाई और दीप रोशन किए. उन्होंने एक्स पर लिखा- न्यूयॉर्क शहर, आपको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 09 Nov 2026 10:00 AM (IST)
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