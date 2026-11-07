सामान्य बल्ब का काम रोशनी देना है और वह बिना ऐप, इंटरनेट या अकाउंट के यह काम करता है. इसके मुकाबले स्मार्ट बल्ब में कई अतिरिक्त चीजें जुड़ जाती हैं, जिनके काम न करने पर परेशानी हो सकती है. ऐसे में अगर आपको सिर्फ कमरे में रोशनी चाहिए, तो सामान्य LED बल्ब कम खर्च और आसान यूज वाला ऑप्शन हो सकता है.