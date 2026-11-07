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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीSmart Bulbs Lighting : Smart Bulbs का क्रेज या फिजूल खर्ची? हर घर में क्यों नहीं हैं जरूरी

Smart Bulbs Lighting : Smart Bulbs का क्रेज या फिजूल खर्ची? हर घर में क्यों नहीं हैं जरूरी

स्मार्ट बल्ब में रंग बदलने से लेकर मोबाइल और वॉयस कमांड से लाइट कंट्रोल करने तक कई फीचर्स मिलते हैं. लेकिन ज्यादा कीमत और ऐप से जुड़ी परेशानियां रहती हैं. जानिए कौन-से बल्ब बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 07 Nov 2026 05:04 PM (IST)
स्मार्ट बल्ब में रंग बदलने से लेकर मोबाइल और वॉयस कमांड से लाइट कंट्रोल करने तक कई फीचर्स मिलते हैं. लेकिन ज्यादा कीमत और ऐप से जुड़ी परेशानियां रहती हैं. जानिए कौन-से बल्ब बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं.

Smart Bulbs Lighting : आजकल घर की लाइटिंग भी टेक्नोलॉजी के साथ बदल रही है. अब सिर्फ स्विच दबाकर लाइट जलाने का दौर नहीं रहा है. लोग अब मोबाइल और वॉयस कमांड से बल्ब कंट्रोल करना पसंद कर रहे हैं. स्मार्ट बल्ब इसी ट्रेंड का हिस्सा हैं. इनमें रंग बदलने, ऐप से लाइट ऑन-ऑफ करने और वॉयस कमांड जैसे फीचर्स मिलते हैं. पहली नजर में ये काफी सुविधाजनक लगते हैं, लेकिन कई बार इंटरनेट या ऐप में परेशानी आने पर लाइट जलाना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या Smart Bulbs हर घर के लिए जरूरी है.

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स्मार्ट बल्ब की सबसे बड़ी कमी इसकी कीमत है. स्मार्ट बल्ब की शुरुआती कीमत 1000 रुपये तक हो सकती है, जबकि सामान्य LED बल्ब लगभग 200 से 300 रुपये में मिल सकता है. ऐसे में एक ही काम के लिए स्मार्ट बल्ब खरीदने पर कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.
स्मार्ट बल्ब की सबसे बड़ी कमी इसकी कीमत है. स्मार्ट बल्ब की शुरुआती कीमत 1000 रुपये तक हो सकती है, जबकि सामान्य LED बल्ब लगभग 200 से 300 रुपये में मिल सकता है. ऐसे में एक ही काम के लिए स्मार्ट बल्ब खरीदने पर कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.
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स्मार्ट बल्ब वाई-फाई और ऐप से जुड़े रहते हैं. ऐसे में इनमें साइबर हमले का खतरा भी हो सकता है. एक रिसर्च में कुछ स्मार्ट बल्ब की सुरक्षा से जुड़ी खामियां सामने आई थीं. इनके जरिए हैकर्स घरेलू नेटवर्क के डेटा तक पहुंच सकते हैं.
स्मार्ट बल्ब वाई-फाई और ऐप से जुड़े रहते हैं. ऐसे में इनमें साइबर हमले का खतरा भी हो सकता है. एक रिसर्च में कुछ स्मार्ट बल्ब की सुरक्षा से जुड़ी खामियां सामने आई थीं. इनके जरिए हैकर्स घरेलू नेटवर्क के डेटा तक पहुंच सकते हैं.
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कई बार स्मार्ट बल्ब को दोबारा सेटअप करने के लिए स्विच को बार-बार ऑन-ऑफ करना पड़ता है. इसके अलावा ऐप का सपोर्ट बंद होने पर इसके स्मार्ट फीचर्स भी काम करना बंद कर सकते हैं.
कई बार स्मार्ट बल्ब को दोबारा सेटअप करने के लिए स्विच को बार-बार ऑन-ऑफ करना पड़ता है. इसके अलावा ऐप का सपोर्ट बंद होने पर इसके स्मार्ट फीचर्स भी काम करना बंद कर सकते हैं.
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कुछ स्मार्ट बल्ब सिर्फ Alexa, Google Home या Siri जैसे सिस्टम के साथ काम करते हैं. ऐसे में अलग-अलग कंपनियों के डिवाइस एक साथ यूज करना मुश्किल हो सकता है. बाद में इकोसिस्टम बदलने पर नए बल्ब खरीदने की जरूरत भी पड़ सकती है.
कुछ स्मार्ट बल्ब सिर्फ Alexa, Google Home या Siri जैसे सिस्टम के साथ काम करते हैं. ऐसे में अलग-अलग कंपनियों के डिवाइस एक साथ यूज करना मुश्किल हो सकता है. बाद में इकोसिस्टम बदलने पर नए बल्ब खरीदने की जरूरत भी पड़ सकती है.
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स्मार्ट बल्ब वायरलेस कमांड का इंतजार करने के लिए लगातार बिजली से जुड़े रहते हैं. अगर कोई दीवार का स्विच बंद कर दे, तो मोबाइल ऐप से इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. बिजली जाने के बाद कुछ मॉडल में दोबारा सेटअप की जरूरत भी पड़ सकती है.
स्मार्ट बल्ब वायरलेस कमांड का इंतजार करने के लिए लगातार बिजली से जुड़े रहते हैं. अगर कोई दीवार का स्विच बंद कर दे, तो मोबाइल ऐप से इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. बिजली जाने के बाद कुछ मॉडल में दोबारा सेटअप की जरूरत भी पड़ सकती है.
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सामान्य बल्ब का काम रोशनी देना है और वह बिना ऐप, इंटरनेट या अकाउंट के यह काम करता है. इसके मुकाबले स्मार्ट बल्ब में कई अतिरिक्त चीजें जुड़ जाती हैं, जिनके काम न करने पर परेशानी हो सकती है. ऐसे में अगर आपको सिर्फ कमरे में रोशनी चाहिए, तो सामान्य LED बल्ब कम खर्च और आसान यूज वाला ऑप्शन हो सकता है.
सामान्य बल्ब का काम रोशनी देना है और वह बिना ऐप, इंटरनेट या अकाउंट के यह काम करता है. इसके मुकाबले स्मार्ट बल्ब में कई अतिरिक्त चीजें जुड़ जाती हैं, जिनके काम न करने पर परेशानी हो सकती है. ऐसे में अगर आपको सिर्फ कमरे में रोशनी चाहिए, तो सामान्य LED बल्ब कम खर्च और आसान यूज वाला ऑप्शन हो सकता है.
Published at : 07 Nov 2026 05:04 PM (IST)
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