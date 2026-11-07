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Smart Bulbs Lighting : Smart Bulbs का क्रेज या फिजूल खर्ची? हर घर में क्यों नहीं हैं जरूरी
स्मार्ट बल्ब में रंग बदलने से लेकर मोबाइल और वॉयस कमांड से लाइट कंट्रोल करने तक कई फीचर्स मिलते हैं. लेकिन ज्यादा कीमत और ऐप से जुड़ी परेशानियां रहती हैं. जानिए कौन-से बल्ब बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं.
Smart Bulbs Lighting : आजकल घर की लाइटिंग भी टेक्नोलॉजी के साथ बदल रही है. अब सिर्फ स्विच दबाकर लाइट जलाने का दौर नहीं रहा है. लोग अब मोबाइल और वॉयस कमांड से बल्ब कंट्रोल करना पसंद कर रहे हैं. स्मार्ट बल्ब इसी ट्रेंड का हिस्सा हैं. इनमें रंग बदलने, ऐप से लाइट ऑन-ऑफ करने और वॉयस कमांड जैसे फीचर्स मिलते हैं. पहली नजर में ये काफी सुविधाजनक लगते हैं, लेकिन कई बार इंटरनेट या ऐप में परेशानी आने पर लाइट जलाना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या Smart Bulbs हर घर के लिए जरूरी है.
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