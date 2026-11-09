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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट

दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट

दिवाली की अगली सुबह सोमवार को राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक श्रेणी को भी पार कर गया है. दिल्ली एनसीआर की हवा काफी जहरीली हो गई है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 09:16 AM (IST)
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दिवाली की अगली सुबह सोमवार (9 नवंबर) को राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक श्रेणी को पार कर गया है. सुबह 8.00 बजे तक ये 825 पहुंच गया, हालांकि इससे पहले सुबह 7 बजे तक 955 को पार कर गया था. इसके चलते दिल्ली- एनसीआर की हवा काफी जहरीली हो गई है. हालांकि CPCB के आधिकारिक आंकड़े इससे एकदम अलग हैं.

AQI.in डैशबोर्ड के लाइव डेटा के मुताबिक, दिल्ली में AQI खतरनाक होने के अलावा PM10 (607) पहुंच गया है. PM10 का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर (Particulate Matter) 10. ये हवा में तैरते हुए बारीक कण होते हैं, जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है. इसमें धूल, मिट्टी, राख, और निर्माण कार्यों से निकलने वाला गर्दा शामिल होता है. वर्तमान में दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पर है. 

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क्या हैं CPCB के आंकड़े
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आस-पास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 381 है, जिसे बहुत खराब की श्रेणी में रखा गया है, जबकि DND फ्लाईवे (दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे) के आस-पास के इलाके में AQI 338 है. मयूर विहार के आस-पास के इलाके में AQI 337 है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है. इसी तरह सीपीसीबी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन के आस-पास के इलाके में AQI 231 दर्ज किया गया है, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया है. 

दिल्ली-एनसीआर का बुरा हाल
डेटा के मुताबिक गाजियाबाद का AQI 388 है, जबकि PM10 327 दिखा रहा है. इसी तरह ग्रेटर नोएडा का AQI 367, जबकि वहां का PM10 अभी 337 दर्ज किया गया. पुणे का AQI 432 पहुंच गया है. पुणे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 27वें नंबर पर रहा. कर्नाटक की राजधानी  बेंगलुरु में दिवाली की अगली सुबह AQI 175 पहुंच गया है तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद का AQI 195 और चेन्नई का AQI 187 है. 

किन शहरों में कितना AQI
हैदराबाद का AQI 179 है, जबकि बंगाल की राजधानी कोलकाता का AQI 189 रिकॉर्ड किया गया. देश की आर्थिक राजधानी होने के बाद भी मुंबई का AQI 156 जो है दिल्ली से कई गुना कम है. तो वहीं महाराष्ट्र के एक और बड़े शहर पुणे का AQI 462 दर्ज किया गया.  

कितना होना चाहिए AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक एक्यूआई 401 से 500 के बीच हो तो इसे गंभीर माना जाता है. यह स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी असर डाल सकता है. हालांकि बीमार लोगों पर इसके गंभीर असर होते हैं. वहीं एक्यूआई 301 से 400 के बीच हो तो लंबे समय तक ऐसी हवा में सांस लेने पर सांस संबंधी बीमारी हो सकती है. 0 से 50 के बीच के एक्यूआई को अच्छा माना जाता है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 09 Nov 2026 09:16 AM (IST)
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