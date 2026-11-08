एक्सप्लोरर
WhatsApp Chat Privacy : WhatsApp पर AI से क्या बात कर रहे हैं? जानें कितनी सुरक्षित है आपकी चैट
WhatsApp Chat Privacy : WhatsApp पर Meta AI और थर्ड-पार्टी AI एजेंट से बातचीत करना आसान है, लेकिन क्या ये चैट आपकी पर्सनल बातचीत जितनी सुरक्षित हैं? जानिए AI आपकी कौन-सी जानकारी देख सकता है.
WhatsApp पर लोग सवालों के जवाब पाने, जानकारी जुटाने और नए आइडिया जानने के लिए AI की भी मदद ले रहे हैं. Meta AI के अलावा अब प्लेटफॉर्म पर दूसरे डेवलपर्स के बनाए AI एजेंट से भी बातचीत की सुविधा मिल रही है. ऐसे में कई यूजर्स के मन में यह सवाल है कि क्या AI से की गई बातचीत भी उतनी ही सुरक्षित है, जितनी WhatsApp पर होने वाली सामान्य चैट है, तो आइए जानते हैं कि WhatsApp पर AI से बात करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए हैं, बगैर डाटा गंवाए ऐसे खुलेगा लॉक
टेक्नोलॉजी
सर्दियों में सोलर पैनल से कितनी बनती है बिजली? समझ लें पूरा गणित
टेक्नोलॉजी
कोई दूसरा तो नहीं चला रहा आपका व्हाट्सएस, ऐसे चेक करें अकाउंट
टेक्नोलॉजी
5 स्टार या इन्वर्टर मॉडल, जानें कौन सा अप्लायंस बचाता है ज्यादा बिजली
Advertisement
नरेंद्र मोदी
Opinion