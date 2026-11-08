WhatsApp यूजर्स को सलाह देता है कि AI असिस्टेंट के साथ संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें. खासकर ऐसी पर्सनल जानकारियां, जिन्हें आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते. इसके अलावा कंपनी ने यह भी बताया है कि AI से मिलने वाले जवाब हमेशा सही हों, यह जरूरी नहीं है. कई बार AI गलत जानकारी भी दे सकता है. WhatsApp पर सामान्य चैट और AI के साथ बातचीत की प्राइवेसी अलग-अलग है. ऐसे में Meta AI या किसी थर्ड-पार्टी AI एजेंट से बात करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि आप उसके साथ कौन-सी जानकारी शेयर कर रहे हैं.