दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, यहां नदी में एक कार के गिर जाने के बाद एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. यह भयंकर हादसा राजिम के टीला एनीकट में हुआ. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी अपने दो बच्चों को लेकर दीपावली पर रायपुर से घर जा रहे थे. तभी देर रात गाड़ी ने कंट्रोल खोया और कार एनीकट से नीचे नदी में जाकर गिर गई. इस हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर भी सामने आई है.

हादसे में मरने वालों में पति शीतल साहू, पत्नी भारती साहू. 19 साल का बेटा विकास और 21 साल की बेटी पूर्वा शामिल हैं. शीतल साहू पत्रकार थे. उनकी गाड़ी पर मीडिया एग्जिक्यूटिव लिखा है. इस हादसे के बाद से पसौद गांव में मातम पसर गया है. चंपारण पुलिस मौके पर पहुंची है और हादसे की जांच जारी है.

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#WATCH | Chhattisgarh: Visuals from the spot after four members of a family, including a couple and their two children, died after their car plunged into the Tila Anicut in Rajim, Gariaband, on Diwali night. (Source: Police) https://t.co/syALSB6ZfZ — ANI (@ANI) November 9, 2026

महाराष्ट्र और एमपी में भी कई लोगों की मौत

दिवाली के बीच परिवार के साथ खुशियां मनाने जा रहे कई लोगों की जिंदगी तबाह हो गई. अलग-अलग राज्यों से दिवाली की रात कई बड़े हादसों की खबर आई, जहां कई लोगों की मौत भी हुई है. एमपी के कटनी में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई. दिल दहलाने वाली बात यह थी कि इस हादसे के मृतकों में 14 साल, 10 साल और 2 महीने के मासूम शामिल थे. वहीं, महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में भी एक परिवार के 6 लोगों की मौत से मातम पसर गया.

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