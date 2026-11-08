सेंट्रल AC की सबसे बड़ी चुनौती इसकी शुरुआती लागत है. सामान्य AC को खिड़की या किसी तय जगह पर लगाकर यूज किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल AC के लिए पूरे घर में डक्ट यानी हवा पहुंचाने वाली पाइपों का नेटवर्क तैयार करना पड़ता है. इसके लिए घर की दीवारों और दूसरे हिस्सों में बदलाव करने की जरूरत भी पड़ सकती है. सिस्टम की कीमत घर के साइज, बिल्डिंग की उम्र, लोकेशन और डक्टवर्क की स्थिति पर निर्भर करती है. ऐसे में इसकी इंस्टॉलेशन पर हजारों रुपये खर्च हो सकते हैं. साथ ही पूरा काम होने में काफी समय भी लगता है.