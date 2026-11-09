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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी

भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी

भारत और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी. अर्शदीप सिंह, आकिब नबी और गुरनूर बराड़ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया से जुड़ेंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Nov 2026 08:28 AM (IST)
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अर्शदीप सिंह, आकिब नबी और गुरनूर बराड़ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया से जुड़ेंगे. भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इसकी पुष्टि की है. भारत-न्यूजीलैंड की 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी. रेड बॉल सीरीज के स्क्वाड में इन तीनों गेंदबाजों का नाम नहीं है, बल्कि अर्शदीप, आकिब और गुरनूर तैयारी में टीम की मदद के लिए वनडे सीरीज के बाद भी न्यूजीलैंड में रहेंगे.

सितांशु कोटक ने कहा कि पहले दोनों वनडे मैचों में पिच से गेंदबाजों को मदद मिली. उन्होंने कहा कि वनडे मैच यहां की कंडीशंस को समझने में मददगार रहे हैं, साथ ही इंडिया ए के मल्टी-डे मैच भी तैयारियों के लिहाज से अच्छे रहे हैं. बताते चलें कि अभी इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है.

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बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा, "भारतीय खिलाड़ी 11 नवंबर से अभ्यास सत्र शुरू करेंगे. उम्मीद है 5-6 प्रैक्टिस सेशन टेस्ट सीरीज के लिए टीम की तैयारियों को दुरुस्त कर पाएंगे. टेस्ट की तैयारियों के लिए अर्शदीप, आकिब और गुरनूर टीम से न्यूजीलैंड में जुड़े रहेंगे. फिलहाल के लिए प्लान यह है कि गंभीर वनडे टीम से जुड़े रहेंगे, मैं और मोर्ने (मोर्केल) वेलिंगटन चले जाएंगे." बताते चलें कि पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान में खेला जाएगा.

गुरनूर, आकिब, अर्शदीप ने बरपाया कहर

अब तक वनडे सीरीज के दोनों मैचों में खासतौर पर अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ ने जमकर कहर बरपाया है. गुरनूर 7 विकेट लेकर सीरीज में सबसे सफल गेंदबाज बने हुए हैं, जबकि अर्शदीप ने 4 विकेट लिए हैं. आकिब नबी पहले मैच में महंगे साबित हुए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस करते हुए 2 विकेट चटकाए थे. 

अंशुल कंबोज को अब तक वनडे सीरीज में 4 विकेट मिले हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की कंडीशंस का सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने ही उठाया है. अंशुल ने अब तक दोनों मैचों में कुल मिलाकर 18 ओवर गेंदबाजी की है, सिर्फ 2.61 के इकोनॉमी रेट से 47 रन दिए हैं. अंशुल पहले से टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं. 

टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिकक्ल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, अंशुल कंबोज, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 09 Nov 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
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