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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीRobot Vacuum Buying Tips : Robot Vacuum खरीदने का बना रहे हैं प्लान? ये 5 बातें आएंगी काम

Robot Vacuum Buying Tips : Robot Vacuum खरीदने का बना रहे हैं प्लान? ये 5 बातें आएंगी काम

घर की सफाई को आसान बनाने के लिए Robot Vacuum खरीदने का प्लान है? बाजार में कई मॉडल अलग-अलग कीमत और फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं. जानिए Robot Vacuum खरीदते समय किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए,

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 08 Nov 2026 05:45 PM (IST)
घर की सफाई को आसान बनाने के लिए Robot Vacuum खरीदने का प्लान है? बाजार में कई मॉडल अलग-अलग कीमत और फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं. जानिए Robot Vacuum खरीदते समय किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए,

Robot Vacuum Buying Tips : घर की सफाई रोजाना होने वाला ऐसा काम है, जिससे पूरी तरह छुटकारा पाना आसान नहीं है. खासकर अगर घर में छोटे बच्चे हों या पालतू जानवर हों, तो फर्श पर धूल, बाल और दूसरी चीजें बार-बार जमा हो जाती हैं. ऐसे में Robot Vacuum एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आया है. यह डिवाइस बिना ज्यादा मेहनत के रोजाना फर्श की सफाई करने में मदद कर सकती है, हालांकि, बाजार में अब कई कंपनियां रोबोट वैक्यूम क्लीनर बेच रही हैं. इनमें कुछ कम कीमत में अच्छे फीचर्स देती हैं, तो कुछ महंगे मॉडल भी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाते हैं. गलत डिवाइस चुनने पर सफाई से ज्यादा समय उसकी देखभाल और मेंटेनेंस में लग सकता है. ऐसे में अगर आप पहली बार Robot Vacuum खरीदने जा रहे हैं, तो सिर्फ कीमत या डिजाइन देखकर फैसला न करें. खरीदारी से पहले इन 5 जरूरी बातों को समझना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

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Robot Vacuum की कीमत में काफी अंतर देखने को मिलता है. बाजार में कम कीमत वाले मॉडल भी हैं, जबकि प्रीमियम डिवाइस की कीमत करीब 1.3 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है. महंगे मॉडल में बेहतर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और खुद की सफाई करने जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं कम कीमत वाले मॉडल में ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में सबसे पहले अपना बजट तय करें.
Robot Vacuum की कीमत में काफी अंतर देखने को मिलता है. बाजार में कम कीमत वाले मॉडल भी हैं, जबकि प्रीमियम डिवाइस की कीमत करीब 1.3 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है. महंगे मॉडल में बेहतर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और खुद की सफाई करने जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं कम कीमत वाले मॉडल में ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में सबसे पहले अपना बजट तय करें.
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कुछ रोबोट सिर्फ वैक्यूमिंग करते हैं, जबकि कुछ में फर्श पोछने का फीचर भी मिलता है. अगर आपके घर में हार्ड फ्लोरिंग ज्यादा है, तो मॉप वाला मॉडल यूजफुल हो सकता है, लेकिन कारपेट और टाइल्स दोनों हैं, तो ऐसा मॉडल चुनना बेहतर होगा जो कारपेट पहचानकर अपना मॉप ऊपर उठा सके, हालांकि मॉप वाले मॉडल में पानी भरने, गंदा पानी निकालने और पैड बदलने का अतिरिक्त काम भी करना पड़ता है.
कुछ रोबोट सिर्फ वैक्यूमिंग करते हैं, जबकि कुछ में फर्श पोछने का फीचर भी मिलता है. अगर आपके घर में हार्ड फ्लोरिंग ज्यादा है, तो मॉप वाला मॉडल यूजफुल हो सकता है, लेकिन कारपेट और टाइल्स दोनों हैं, तो ऐसा मॉडल चुनना बेहतर होगा जो कारपेट पहचानकर अपना मॉप ऊपर उठा सके, हालांकि मॉप वाले मॉडल में पानी भरने, गंदा पानी निकालने और पैड बदलने का अतिरिक्त काम भी करना पड़ता है.
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कई रोबोट वैक्यूम में AI और स्मार्ट मैपिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं. ये घर के अलग-अलग हिस्सों की पहचान कर सफाई का रूटीन तैयार कर सकते हैं. कुछ मॉडल सामान को पहचानकर उससे बचते हैं, हालांकि हर स्मार्ट फीचर आपके काम आए, यह जरूरी नहीं है.
कई रोबोट वैक्यूम में AI और स्मार्ट मैपिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं. ये घर के अलग-अलग हिस्सों की पहचान कर सफाई का रूटीन तैयार कर सकते हैं. कुछ मॉडल सामान को पहचानकर उससे बचते हैं, हालांकि हर स्मार्ट फीचर आपके काम आए, यह जरूरी नहीं है.
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अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली है, तो वैक्यूम खरीदते समय उसकी सफाई क्षमता पर खास ध्यान दें. पालतू जानवरों के बाल ब्रश में फंस सकते हैं और खाने की गंदगी भी फर्श पर फैल सकती है. कुछ स्थितियों में वैक्यूम पेट्स की गंदगी को पहचान नहीं पाते हैं. इसलिए ऐसा मॉडल चुनें जिसमें बालों की सफाई और सामने आने वाली चीजों को पहचानने की अच्छी क्षमता हो.
अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली है, तो वैक्यूम खरीदते समय उसकी सफाई क्षमता पर खास ध्यान दें. पालतू जानवरों के बाल ब्रश में फंस सकते हैं और खाने की गंदगी भी फर्श पर फैल सकती है. कुछ स्थितियों में वैक्यूम पेट्स की गंदगी को पहचान नहीं पाते हैं. इसलिए ऐसा मॉडल चुनें जिसमें बालों की सफाई और सामने आने वाली चीजों को पहचानने की अच्छी क्षमता हो.
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रोबोट वैक्यूम के अच्छे मॉडल रोजाना की सफाई संभाल सकते हैं, लेकिन समय-समय पर गहराई से सफाई करना जरूरी रहेगा. सस्ते मॉडल में कैमरा या LiDAR जैसे नेविगेशन सिस्टम नहीं होते, जिससे कुर्सियों, फर्नीचर और खिलौनों में फंस सकते हैं. ऐसे में आपको बार-बार उन्हें ठीक जगह पर लगाना पड़ सकता है. ऐसे में खरीदारी से पहले अपनी जरूरतों और बजट के हिसाब से फीचर्स चुनें.
रोबोट वैक्यूम के अच्छे मॉडल रोजाना की सफाई संभाल सकते हैं, लेकिन समय-समय पर गहराई से सफाई करना जरूरी रहेगा. सस्ते मॉडल में कैमरा या LiDAR जैसे नेविगेशन सिस्टम नहीं होते, जिससे कुर्सियों, फर्नीचर और खिलौनों में फंस सकते हैं. ऐसे में आपको बार-बार उन्हें ठीक जगह पर लगाना पड़ सकता है. ऐसे में खरीदारी से पहले अपनी जरूरतों और बजट के हिसाब से फीचर्स चुनें.
Published at : 08 Nov 2026 05:45 PM (IST)
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