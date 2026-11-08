कुछ रोबोट सिर्फ वैक्यूमिंग करते हैं, जबकि कुछ में फर्श पोछने का फीचर भी मिलता है. अगर आपके घर में हार्ड फ्लोरिंग ज्यादा है, तो मॉप वाला मॉडल यूजफुल हो सकता है, लेकिन कारपेट और टाइल्स दोनों हैं, तो ऐसा मॉडल चुनना बेहतर होगा जो कारपेट पहचानकर अपना मॉप ऊपर उठा सके, हालांकि मॉप वाले मॉडल में पानी भरने, गंदा पानी निकालने और पैड बदलने का अतिरिक्त काम भी करना पड़ता है.