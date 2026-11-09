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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?

इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?

एक तरफ ईरान और कुर्दिस्तान की रीजनल सरकार के बीच हाई लेवल चर्चा जारी है, उस बीच खोर-मोर गैस पर फील्ड ड्रोन से हमला किया गया है. हालांकि, हमला किसने किया है, इसकी पुष्टी नहीं हुई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Nov 2026 09:31 AM (IST)
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इराक में ड्रोन हमले के बाद ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है. यहां कुर्दिस्तान के सुलेमानिया प्रांत में मौजूद खोर-मोर गैस पर फील्ड पर ड्रोन से हमला हुआ है. इस वजह से नेशनल ग्रिड में बिजली उत्पादन में लगभग 2.8 गीगावाट की भारी कमी देखी गई है. 

मिनिस्ट्री ऑफ पावर के प्रवक्ता ओमिद अहमद ने बताया कि ड्रोन विस्फोट की वजह से पूरे इलाके में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर में गैस की सप्लाई रोक दी गई है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, खोर-मोर फील्ड के अचानक बंद से प्रमुख शहर के सेंटर, एरबिल, सुलेमानिया, बाजियन, चमचमल और दुहोक में ईंधन की आपूर्ति कट गई है. इससे यहां के सेंटर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. 

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बिजली ग्रिड पूरी तरह से ठप न हो, इसको लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं. अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं. 

नॉर्थ इराक के सबसे बड़े गैस फील्ड में से एक

अहमद ने कहा है कि पूरी तरह से ब्लैक आउट न हो, इस वजह से काम जारी है. इसके तहत डोकन, और दरबंदिखान बांधों पर बने हाइड्रोपावर प्लांट और अन्य ईंधन से चलने वाले इलेक्ट्रिसिटी सेंटर्स की मदद ली जा रही है, ताकि अस्पतालों और हाईड्रोपावर सेंटर्स जैसी संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगह पर बिजली पहुंचाई जा सके. इधर, विस्फोटक ड्रोन के हमले के बाद गैस का प्रोडक्शन कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है. यह नॉर्थ इराक का सबसे बड़े गैस फील्ड्स में से एक है. 

किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, कुर्द के सुरक्षा बलों ने ड्रोन हमलों की पुष्टी की है. अभी तक किसी तरह के ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. ढांचे को कितना नुकसान पहुंचा है, या किसी तरह के जालमाल का नुकसान हुआ है, इसका आकलन आधिकारिक तौर पर सामने आना बाकी है. 

खोर-मोर, कुर्दिस्तान क्षेत्र के थर्मल पावर स्टेशनों के लिए एनर्जी की लाइफ लाइन है. पिछले कुछ सालों में कई बार ड्रोन और रॉकेट से हमला हुआ है. इसकी वजह से अक्सर ब्लैक आउट हो जाता है. एनर्जी सेंटर पर यह अटैक ऐसे समय हुआ है, जब कुर्द अधिकारियों और तेहरान के बीच हाई लेवल सिक्योरिटी वार्ता जारी है. 

स्थिरता पर जोर

कुर्द की रीजनल सरकार (KRG) के राष्ट्रपति ने नॉर्थ इराक में बॉर्डर पार सुरक्षा व्यव्स्था की समीक्षा की है. साथ ही स्थिरता बनाए रखने के लिए ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात की. दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया. इसके अलावा शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीति पर जोर दिया. राष्ट्रपति ने कहा है कि चर्चा के समय ईरान, इराक और कुर्द के क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच मौजूदा सुरक्षा समझौते की व्यापक समीक्षा की गई है.  

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 09 Nov 2026 09:31 AM (IST)
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Iraq Drone Attack
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