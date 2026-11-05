आजकल के ज्यादातर स्मार्टफोन्स वाटर रेजिस्टेंट तो होते हैं. लेकिन उनके स्पीकर की बारीक जाली में पानी की बूंदें फंस ही जाती हैं. जब आप कोई गाना या कॉल लगाते हैं. तो पानी की वजह से स्पीकर का पर्दा ठीक से वाइब्रेट नहीं कर पाता और आवाज अजीब सी घुरघुराहट के साथ आती है. अगर इसे समय रहते साफ न किया जाए तो अंदर की नमी स्पीकर के हार्डवेयर को हमेशा के लिए खराब कर सकती है.