ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRoom Heater: ऑयल हीटर या ब्लोअर, सर्दियों में आपके कमरे के लिए कौन-सा बेस्ट?

Room Heater: ऑयल हीटर या ब्लोअर, सर्दियों में आपके कमरे के लिए कौन-सा बेस्ट?

Room Heater: सर्दियां आते ही कमरे को गर्म रखने के लिए लोग हीटर खरीदने निकल पड़ते हैं. लेकिन ऑयल हीटर और ब्लोअर के बीच अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. आपके लिए कौन सा है बेस्ट जान लीजिए इस खबर में.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 09 Nov 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

Room Heater: दिवाली के बाद ठंड बढ़ जाती है. खासतौर पर उत्तर भारत में सुबह और रात के वक्त पारा काफी नीचे आने लगता है. ऐसे में अपने कमरे को गर्म बनाए रखने के लिए लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं. जिन लोगों के पास हीटर नहीं है वह लोग हीटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं. अगर आप भी इन लोगों में शामिल है तो फैन हीटर यानी ब्लोअर और ऑयल फील्ड रेडिएटर यानी ऑयल हीटर के बीच कन्फ्यूजन होना लाजमी है. 

कई लोग कम बजट के चक्कर में ब्लोअर खरीद लाते हैं. तो कुछ लोग देखा-देखी महंगा ऑयल हीटर खरीद लेते हैं. लेकिन इन दोनों ही हीटर के काम करने का तरीका, बिजली की खपत और सेहत पर पड़ने वाला असर एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. चलिए आपको बताते हैं कि आपके कमरे और परिवार की जरूरत के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा हीटर सबसे बेस्ट रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Mobile Phone Dashcam:पुराना स्मार्टफोन बनेगा कार का डैशकैम, अपनाएं ये ट्रिक
पुराना स्मार्टफोन बनेगा कार का डैशकैम, अपनाएं ये ट्रिक
टेक्नोलॉजी
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
Windows Password Reset: लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए हैं, बगैर डाटा गंवाए ऐसे खुलेगा लॉक
लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए हैं, बगैर डाटा गंवाए ऐसे खुलेगा लॉक
टेक्नोलॉजी
Solar Panel: सर्दियों में सोलर पैनल से कितनी बनती है बिजली? समझ लें पूरा गणित
सर्दियों में सोलर पैनल से कितनी बनती है बिजली? समझ लें पूरा गणित

ब्लोअर कैसे करता है काम?

सबसे पहले बात करते हैं आम घरों में सबसे ज्यादा दिखने वाले फैन हीटर यानी ब्लोअर की. इसके अंदर एक मेटल की हीटिंग कॉइल लगी होती है और उसके ठीक पीछे एक छोटा पंखा होता है. जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं कॉइल तुरंत लाल होकर गर्म हो जाती है और पंखा उस गर्मी को तेजी से कमरे में आगे की तरफ फेंकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ऑन होते ही कुछ ही मिनटों में कमरे को गर्म कर देता है और इसकी कीमत भी हजार से दो हजार रुपये के बीच होती है. 

लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह हवा में मौजूद प्राकृतिक नमी को पूरी तरह जला देता है और कमरे की ऑक्सीजन भी कम करने लगता है. इसकी वजह से अगर आप इसे रात भर चलाकर सोते हैं तो सुबह उठने पर आंखों में जलन, गला सूखना, स्किन ड्राई होना और सिरदर्द जैसी परेशानियां होने लगती हैं.


Room Heater: ऑयल हीटर या ब्लोअर, सर्दियों में आपके कमरे के लिए कौन-सा बेस्ट?

ऑयल हीटर कैसे करता है काम?

अब बात करते हैं ऑयल हीटर की जो दिखने में किसी पुराने जमाने के रेडिएटर या बड़ी बैटरी जैसा लगता है. कई लोगों को लगता है कि इसमें तेल जलता है और उसे बार-बार डलवाना पड़ता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसके अंदर एक खास तरह का थर्मल ऑयल सील रहता है जो कभी खत्म नहीं होता. जब आप हीटर चालू करते हैं तो बिजली की मदद से अंदर का तेल गर्म होता है और वह हीटर की बाहरी मेटल प्लेट्स को गर्म करता है. 

इसके बाद उन प्लेट्स से छूकर कमरे की हवा धीरे-धीरे अपने आप गर्म होने लगती है. इसमें कोई पंखा नहीं होता, इसलिए यह बिल्कुल भी आवाज नहीं करता. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कमरे की नमी और ऑक्सीजन को बिल्कुल भी खत्म नहीं करता जिससे घुटन महसूस नहीं होती. इसके अलावा बंद करने के बाद भी इसका तेल काफी देर तक गर्म रहता है जिससे कमरा लंबे समय तक गर्म बना रहता है और बिजली की भी बचत होती है.


Room Heater: ऑयल हीटर या ब्लोअर, सर्दियों में आपके कमरे के लिए कौन-सा बेस्ट?

यह भी पढ़ें: Fridge Condenser Coil: फ्रिज के पीछे जाली क्यों लगी होती है, इसका क्या काम?

कौन सा हीटर खरीदने में फायदा?

अब सवाल आता है कि आखिर आपको अपने घर के लिए कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए. अगर आपका कमरा छोटा है, बजट कम है और आपको सिर्फ नहाने के बाद या पढ़ाई करते वक्त एक-दो घंटे के लिए तुरंत गर्मी चाहिए तो ब्लोअर आपके लिए एकदम सही है. बस इसे चलाते वक्त कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली रखें और पास में एक कटोरी पानी रख दें जिससे नमी बनी रहे. 

वहीं अगर आपका कमरा बड़ा है और आप पूरी रात हीटर चलाकर चैन की नींद सोना चाहते हैं. तो थोड़ा पैसा खर्च करके ऑयल हीटर ही घर लाएं. खासतौर पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग या सांस के मरीज हैं. तो सेहत के लिहाज से ऑयल हीटर से बेहतर कुछ भी नहीं है. भले ही यह शुरू में 8 से 10 हजार रुपये का पड़ता है और कमरे को गर्म करने में 10-20 मिनट लेता है लेकिन सेफ्टी और सेहत के मामले में यह ब्लोअर से कई गुना आगे है.

यह भी पढ़ें: घर के पुराने फोन को बना सकते हैं कार का डैशकैम, जानें तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Room Heater TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Mobile Phone Dashcam:पुराना स्मार्टफोन बनेगा कार का डैशकैम, अपनाएं ये ट्रिक
पुराना स्मार्टफोन बनेगा कार का डैशकैम, अपनाएं ये ट्रिक
टेक्नोलॉजी
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
Windows Password Reset: लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए हैं, बगैर डाटा गंवाए ऐसे खुलेगा लॉक
लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए हैं, बगैर डाटा गंवाए ऐसे खुलेगा लॉक
टेक्नोलॉजी
Solar Panel: सर्दियों में सोलर पैनल से कितनी बनती है बिजली? समझ लें पूरा गणित
सर्दियों में सोलर पैनल से कितनी बनती है बिजली? समझ लें पूरा गणित
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली पर अभिजीत दीपके ने PM मोदी को दिया मैसेज, बोले- 'मुझे समझ नहीं आता...'
दिवाली पर अभिजीत दीपके ने PM मोदी को दिया मैसेज, बोले- 'मुझे समझ नहीं आता...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा-कांग्रेस की राजनीति', CM योगी की चेतावनी
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा-कांग्रेस की राजनीति', CM योगी की चेतावनी
इंडिया
दिल्ली-यूपी समेत देश में दिवाली पर कितने हादसे, कितनों की मौत? जानें
दिल्ली-यूपी समेत देश में दिवाली पर कितने हादसे, कितनों की मौत? जानें
तमिल सिनेमा
'सीन' के तूफान के आगे इस फिल्म ने भी दिखाया दम, दिवाली पर कर डाली तगड़ी कमाई
'सीन' के तूफान के आगे इस फिल्म ने भी दिखाया दम, दिवाली पर कर डाली तगड़ी कमाई
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
जम्मू और कश्मीर
'NC को जनता सिखाएगी सबक', पार्टी छोड़ेने के बाद आगा रूहुल्लाह का बड़ा बयान
'NC को जनता सिखाएगी सबक', पार्टी छोड़ेने के बाद आगा रूहुल्लाह का बड़ा बयान
शिक्षा
Qualification For PMO: PM Modi की कोर टीम के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे मिलती है नौकरी?
PM Modi की कोर टीम के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे मिलती है नौकरी?
हेल्थ
Post Festival Health Tips: दिवाली पर मिठाई खा-खाकर न बढ़ गया वजन? ऐसे करें बॉडी को डिटॉक्स
दिवाली पर मिठाई खा-खाकर न बढ़ गया वजन? ऐसे करें बॉडी को डिटॉक्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget