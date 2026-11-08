Fridge Condenser Coil: फ्रिज के पीछे जाली क्यों लगी होती है, इसका क्या काम?
Fridge Condenser Coil: फ्रिज चौबीसों घंटे चलता है लेकिन इसके पीछे लगी काले रंग की जाली पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है. आखिर इस जाली का असली काम क्या है जान लीजिए इस खबर में.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 08 Nov 2026 03:36 PM (IST)
फ्रिज घर में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीज है जो चौबीसों घंटे चलता रहता है. लेकिन क्या आपने कभी उसके पीछे के हिस्से पर गौर किया है. कुछ फ्रिज में पीछे की तरफ काले रंग की लोहे की एक बड़ी सी जाली लगी होती है. ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक डिजाइन और सेफ्टी कवर समझते हैं. लेकिन असल में यही जाली आपके फ्रिज को संभालती है.
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फ्रिज के पीछे लगी इस काली जाली को कंडेंसर कॉइल कहा जाता है. इसका सबसे मेन काम फ्रिज के अंदर की गर्मी को खींचकर बाहर की हवा में छोड़ना होता है. आसान शब्दों में कहें तो फ्रिज कोई ठंडक पैदा करने वाली मशीन नहीं है. बल्कि यह अंदर रखे सामान की गर्मी को बाहर फेंकने का काम करता है जिसमें यह जाली सबसे बड़ा रोल निभाती है.
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जब आप फ्रिज के अंदर गर्म दूध, सब्जियां या पानी रखते हैं. तो फ्रिज के अंदर चलने वाली कूलिंग गैस उस सारी गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है. इसके बाद कंप्रेसर इस गर्म गैस को पंप करके पीछे लगी इसी काली जाली के पतले पाइपों में भेज देता है. जब यह गर्म गैस जाली से होकर गुजरती है, तो बाहर की हवा के संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है.
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जैसे ही इस जाली के अंदर बहने वाली गैस अपनी गर्मी बाहर छोड़ती है वह भाप से बदलकर लिक्विड यानी तरल रूप में आ जाती है. इसके बाद यह ठंडा लिक्विड दोबारा फ्रिज के अंदर की तरफ जाता है और वहां फिर से कूलिंग करने लगता है. यह पूरा प्रोसेस बिना रुके लगातार चलता रहता है, तभी आपके फ्रिज के अंदर रखी चीजें हमेशा ठंडी और ताजा बनी रहती हैं.
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आपने अक्सर देखा होगा कि इस जाली को एकदम सीधा बनाने के बजाय घुमावदार बनाया जाता है और उस पर पतली-पतली तारें जुड़ी होती हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लंबा पाइप फिट किया जा सके. पाइप जितना लंबा और हवादार होगा उसके अंदर की गैस उतनी ही जल्दी ठंडी होगी और फ्रिज को कम मेहनत करनी पड़ेगी.
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आजकल मार्केट में आने वाले नए और मॉडर्न फ्रिज में आपको पीछे की तरफ यह काली जाली दिखाई नहीं देगी. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब इसकी जरूरत खत्म हो गई है. असल में कंपनियों ने अब इस कंडेंसर कॉइल को फ्रिज की साइड वाली दीवारों यानी बॉडी के अंदर ही छुपा दिया है, इसीलिए नए फ्रिज चलते वक्त बाहर से छूने पर साइड से गर्म महसूस होते हैं.
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चाहे आपके पास पीछे जाली वाला फ्रिज हो या बिना जाली वाला नया मॉडल उसे कभी भी दीवार से एकदम सटाकर नहीं रखना चाहिए. अगर आप फ्रिज को दीवार से चिपका देंगे तो पीछे या साइड से निकलने वाली गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी. इसलिए हमेशा फ्रिज और दीवार के बीच कम से कम चार से छह इंच की खाली जगह जरूर छोड़ें जिससे हवा आसानी से पास हो सके.
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समय के साथ फ्रिज के पीछे लगी इस खुली जाली पर घर की धूल-मिट्टी और मकड़ी के जाले जम जाते हैं. धूल की यह मोटी परत एक कंबल की तरह काम करती है और जाली की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है. जब गर्मी बाहर नहीं निकल पाती तो फ्रिज धीरे-धीरे ठंडा करना कम कर देता है और कंप्रेसर को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है.
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अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रिज सालों-साल बिना खराब हुए चले और बिजली का बिल भी कम आए तो इस जाली की सफाई पर ध्यान दें. साल में कम से कम दो से तीन बार फ्रिज का मेन प्लग निकालकर किसी सूखे ब्रश या कपड़े से इस जाली की धूल साफ कर दें. इस छोटी सी आदत से आपका फ्रिज हमेशा नए जैसा काम करता रहेगा.