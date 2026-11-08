जब आप फ्रिज के अंदर गर्म दूध, सब्जियां या पानी रखते हैं. तो फ्रिज के अंदर चलने वाली कूलिंग गैस उस सारी गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है. इसके बाद कंप्रेसर इस गर्म गैस को पंप करके पीछे लगी इसी काली जाली के पतले पाइपों में भेज देता है. जब यह गर्म गैस जाली से होकर गुजरती है, तो बाहर की हवा के संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है.