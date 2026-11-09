Mobile Phone Dashcam: आज के समय में सड़कों पर जिस तरह से ट्रैफिक और रोड रेज के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अपनी कार में एक डैशकैम लगाना बेहद जरूरी हो गया है. किसी भी अनचाहे एक्सीडेंट या झूठे पुलिस केस की स्थिति में यही कैमरा आपके लिए वीडियो सबूत बनता है. लेकिन मार्केट में मिलने वाले अच्छे डैशकैम की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कई लोग चाहकर भी इसे नहीं खरीद पाते हैं.

अगर आप भी बजट की वजह से अपनी गाड़ी में डैशकैम नहीं लगवा पा रहे हैं. तो अब आपको हजारों रुपये खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपके घर के किसी कोने में पड़ा पुराना एंड्रॉइड स्मार्टफोन यह काम एकदम फ्री में कर सकता है. बस एक मोबाइल होल्डर, कार चार्जर और एक छोटी सी ट्रिक की मदद से आप अपने पुराने फोन को ही एक शानदार डैशकैम में बदल सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसका पूरा तरीका.

पुराने फोन की स्टोरेज खाली करें

अपने पुराने स्मार्टफोन को कार का डैशकैम बनाने के लिए सबसे पहले उसे पूरी तरह से खाली और तैयार करना बहुत जरूरी है. जब आप किसी फोन को कार की रिकॉर्डिंग के लिए फिक्स कर देते हैं तो उसका इस्तेमाल आम कामों के लिए नहीं किया जा सकता. इसलिए सबसे पहले उस पुराने फोन में मौजूद अपनी सारी जरूरी फोटोज, वीडियोज और डेटा का बैकअप ले लें और उसके बाद फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें. इससे फोन की सारी स्टोरेज एकदम खाली हो जाएगी और वह हैंग भी नहीं करेगा.

बदलें यह सेटिंग्स

फोन रीसेट होने के बाद उसमें से सभी फालतू ऐप्स, सोशल मीडिया और गेम्स को पूरी तरह हटा दें जिससे बैकग्राउंड में कुछ भी न चले. इसके साथ ही फोन के सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें और उसे डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें. ऐसा करने से गाड़ी चलाते वक्त किसी कॉल या मैसेज की वजह से आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी.





प्ले स्टोर से डाउनलोड करें यह फ्री ऐप

फोन को क्लीन करने के बाद अब आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक बढ़िया फ्री डैशकैम ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके लिए ड्रॉयड डैशकैम नाम का ऐप एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसमें आपको बिना एक रुपया खर्च किए कई कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं. ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसे कैमरा, माइक, लोकेशन और स्टोरेज की परमिशन दे दें. वीडियो क्वालिटी को 4K के बजाय 1080p पर सेट कर दें. जिससे लगातार रिकॉर्डिंग से आपका फोन जल्दी गर्म न हो.

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ऑन करें लूप रिकॉर्डिंग

इसके अलावा ऐप की सेटिंग में जाकर लूप रिकॉर्डिंग का फीचर जरूर ऑन कर लें और वीडियो का समय पांच मिनट पर सेट कर दें. लूप रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फोन की मेमोरी कभी फुल नहीं होती. जैसे ही स्टोरेज भरने लगती है यह ऐप अपने आप सबसे पुरानी वीडियो को हटाकर नई वीडियो सेव करना शुरू कर देता है और रिकॉर्डिंग बिना रुके चलती रहती है.





जी-शॉक सेंसर के साथ कार में फोन को करें फिट

इस ऐप को एकदम असली डैशकैम जैसा बनाने के लिए इसमें डेट, टाइम, जीपीएस लोकेशन और कार की स्पीड दिखाने वाले ऑप्शन को भी ऑन कर लें. किसी हादसे या चालान के वक्त वीडियो पर दिखने वाली यही जानकारी सबूत बनती है. तो साथ ही ऐप में मिलने वाले जी-शॉक सेंसर फीचर को भी चालू कर दें जो गाड़ी में अचानक कोई तेज झटका लगने या टक्कर होने पर उस वक्त की वीडियो को अपने आप लॉक कर देता है जिससे वह डिलीट न हो.

अब फोन को कार के अंदर वाले रियर व्यू मिरर के ठीक पास विंडशील्ड पर एक मजबूत माउंट की मदद से लगा दें. कैमरे का एंगल थोड़ा सा नीचे रखें जिससे सामने की पूरी सड़क और आपकी कार का बोनट साफ दिखाई दे. लगातार वीडियो और जीपीएस चलने से बैटरी बहुत जल्दी खत्म होती है. इसलिए फोन को हमेशा कार चार्जर से जोड़कर रखें और तार को डैशबोर्ड के किनारे से छुपाते हुए लगाएं.

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