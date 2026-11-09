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महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!

महाराष्ट्र के धाराशिव में दिवाली की रात अग्निकांड से एक ही परिवार के 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई. आग किराने की दुकान की ऊपरी मंजिल पर लगी थी. यह आग दिवाली के दीपक से भड़की थी.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Nov 2026 08:58 AM (IST)
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महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के येदशी गांव में दिवाली की रात बड़ा अग्निकांड हो गया. यहां त्योहार की रात एक ही परिवार के 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई. रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एक व्यक्ति को बचाया जा सका, लेकिन अन्य 6 की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि आग घर के अंदर ही लगी थी, उन्हें भागने का समय नहीं मिला.

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, परिवार एक किराने की दुकान की ऊपरी मंजिल पर रहता था. माना जा रहा है कि आग दुकान में लगी हो सकती है, जिसके बाद ऊपरी मंजिल पर फैली और लोग वहीं फंस गए. इमारत के बाहर न निकल पाने के कारण दम घुटने से उनकी मौत हो गई. 

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दिवाली के दीप से भड़की थी आग

स्थानीयों ने आग की लपटें देखकर फायर ब्रिगेड को कॉल किया और आधी रात में दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. 

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आग दिवाली समारोह के लिए जलाए गए मिट्टी के एक दीपक से लगी थी. हालांकि, सटीक कारण की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है. धाराशिव सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों ने जानकारी दी है कि चार पीड़ित अस्पताल लाए जाने तक दम तोड़ चुके थे.

महाराष्ट्र में कई जगह आग का तांडव

दिवाली के पर्व पर एक ओर खुशियों का माहौल दिखा तो दूसरी ओर कई जगह आग के कहर ने लोगों की खुशियां तबाह कर दीं. अलग-अलग जिलों से आग की कई घटनाएं सामने आईं, जिनमें अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है और कई घायल हैं. ये 6 मौतें धारशिव जिले में हुई हैं. वहीं, मुंबई के कांदीवली, गोरेगांव, डोंगरी, सांताक्रूज, अंधेरी, विद्याविहार में भी आग लगी. इसके अलावा, भिवंडी में 5 जगहों पर आग के हादसे हुए.

ठाणे के 3 रिहायशी इमारत में आग लगने के बाद 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया. यहां खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे थे. बीड में खेती के सामान के गोदाम में आग लगी, तीन दुकानें जलकर खाक हो गईं. विरार के HDL इमारत में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. वहीं, नवी मुंबई के निर्माणाधीन शोरूम में अग्निकांड सामने आया. 

पिंपरी चिंचवड़ में अकेल ही आग की 50 घटनाएं

नागपुर में भी बाइक शोरूम में आग की वजह से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. पिंपरी चिंचवड़ में तो आग की 50 से जायदा घटनाएं सामने आईं.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Dharashiv News
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