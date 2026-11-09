मौसम बदलने का असर सिर्फ इंसान की सेहत पर ही नहीं, बल्कि गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है. खासकर सर्दियों में तापमान गिरने के साथ बाइक के टायरों में हवा का दबाव भी प्रभावित होता है. कई बार बाइक चलाने वालों को लगता है कि टायर में हवा पहले जितनी ही है, लेकिन ठंड के कारण टायर प्रेशर कम हो सकता है. इसका सीधा असर बाइक की राइडिंग, माइलेज और सड़क पर पकड़ पर पड़ता है.

अगर टायर में जरूरत से कम हवा है तो बाइक चलाते समय टायर ज्यादा दबता है. इससे सड़क के साथ उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है और टायर जल्दी घिसने लगता है. वहीं ज्यादा हवा भरवाने से टायर का सड़क के साथ संपर्क कम हो जाता है, जिससे खराब रास्तों पर बाइक का संतुलन प्रभावित हो सकता है. इसलिए सर्दियों में टायर प्रेशर की नियमित जांच करना जरूरी है.

टायर प्रेशर का कोई तय PSI नहीं

बाइक के टायर में कितनी हवा होनी चाहिए, इसका कोई एक नियम सभी मॉडलों पर लागू नहीं होता. यह बाइक के मॉडल, टायर के आकार और उस पर पड़ने वाले वजन पर निर्भर करता है. हालांकि सामान्य कम्यूटर बाइक्स में अक्सर फ्रंट टायर में 25 PSI और रियर टायर में 28-32 PSI के आसपास हवा रखने की सलाह दी जाती है. पीछे बैठने वाला व्यक्ति या अतिरिक्त सामान होने पर रियर टायर का प्रेशर बढ़ सकता है.

सर्दियों में ज्यादा न भरवाएं हवा

अक्सर बाइक चलाने वालों के मन में सवाल होता है कि ठंड के मौसम में टायर में सामान्य से ज्यादा हवा भरवानी चाहिए या नहीं. इसकी सीधा जवाब है नहीं, सर्दियों में टायर प्रेशर कम होने पर भी कंपनी की ओर से निर्धारित PSI ही बनाए रखना चाहिए. क्योंकि तापमान कम होने पर टायर के अंदर मौजूद हवा सिकुड़ती है, जिससे प्रेशर घटता है. इसलिए अगर गर्मियों में सही प्रेशर पर हवा भरवाई थी तो सर्दियों में उसकी दोबारा जांच जरूरी है. हवा कम होने पर उसे तय स्तर तक भरवाएं, लेकिन अपनी तरफ से अतिरिक्त PSI न बढ़ाएं.

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सुबह के समय चेक करें टायर की हवा

टायर प्रेशर चेक करने का सही समय सुबह का होता है, जब बाइक लंबे समय से खड़ी हो और टायर ठंडे हों. इसे टेक्निकल भाषा में कोल्ड टायर प्रेशर कहा जाता है. बाइक चलाने के बाद टायर गर्म हो जाते हैं और उनके अंदर हवा फैलने से प्रेशर की रीडिंग बढ़ती है. ऐसे में गर्म टायर से हवा निकालकर उसे सामान्य स्तर पर लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इससे टायर में जरूरत से कम हवा रह जाती है.

नियमित चेक करें टायर की हवा

सर्दियों में बाइक के टायर का प्रेशर कम से कम हर 15 दिन में जरूर चेक करना चाहिए. अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं तो इससे पहले भी जांच कर सकते हैं. लंबी यात्रा पर निकलने से पहले दोनों टायरों का प्रेशर जरूर देख लें. इसके लिए आप डिजिटल या सामान्य टायर प्रेशर गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही टायर में कट, दरार, उभार और पंचर की भी जांच करें.

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