ISO से पता चलता है कि कैमरा कम या ज्यादा रोशनी में तस्वीर कितनी अच्छी तरह ले सकता है. रात में शुरुआत के लिए ISO 800 या 1600 रख सकते हैं. अगर आसमान में रोशनी कम है, तो इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, हालांकि बहुत ज्यादा ISO करने से तस्वीर में नॉइज आ सकता है.