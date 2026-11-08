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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीDSLR Photography Tips : आसमान की अनोखी रोशनी को कैमरे में कैसे करें कैद? जानें DSLR के 7 सीक्रेट्स

DSLR Photography Tips : आसमान की अनोखी रोशनी को कैमरे में कैसे करें कैद? जानें DSLR के 7 सीक्रेट्स

रात के आसमान में चमकते तारे और रंग-बिरंगी रोशनी हर किसी को अट्रैक्ट करती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि DSLR की कुछ खास सेटिंग्स की मदद से इस खूबसूरत नजारे को शानदार तस्वीरों में बदला जा सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 08 Nov 2026 08:18 PM (IST)
रात के आसमान में चमकते तारे और रंग-बिरंगी रोशनी हर किसी को अट्रैक्ट करती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि DSLR की कुछ खास सेटिंग्स की मदद से इस खूबसूरत नजारे को शानदार तस्वीरों में बदला जा सकता है.

DSLR Photography Tips : रात में आसमान का नजारा जितना सुंदर दिखता है, कैमरे में कैद होने के बाद इसकी खूबसूरती और भी खास नजर आती है. आसमान में चमकते तारे, रंग-बिरंगी रोशनी और उनके बीच बनती अलग-अलग शेप किसी भी तस्वीर को यादगार बना सकती हैं, हालांकि कम रोशनी में ऐसी तस्वीरें लेना आसान नहीं होता है. कई बार आंखों से साफ दिखाई देने वाला नजारा कैमरे में धुंधला या फीका नजर आता है. इसकी वजह कैमरे की सेटिंग्स का सही न होना है. अगर आप भी रात के आसमान की शानदार तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो DSLR के इन 7 तरीकों को अपना सकते हैं.

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रात में अच्छी तस्वीर लेने के लिए कैमरे को ऑटो मोड की जगह मैनुअल (M) मोड पर सेट करें. इससे आप ISO, अपर्चर और शटर स्पीड को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं. कम रोशनी में बेहतर फोटो लेने के लिए इन तीनों सेटिंग्स पर कंट्रोल जरूरी है.
रात में अच्छी तस्वीर लेने के लिए कैमरे को ऑटो मोड की जगह मैनुअल (M) मोड पर सेट करें. इससे आप ISO, अपर्चर और शटर स्पीड को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं. कम रोशनी में बेहतर फोटो लेने के लिए इन तीनों सेटिंग्स पर कंट्रोल जरूरी है.
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अंधेरे में कैमरे का ऑटोफोकस सही तरीके से काम नहीं कर पाता है. ऐसे में लेंस को मैनुअल फोकस पर रखना बेहतर है. दूर मौजूद किसी तारे या रोशनी पर फोकस करें. इसके अलावा लेंस को इनफिनिटी फोकस पर सेट करने से भी मदद मिल सकती है.
अंधेरे में कैमरे का ऑटोफोकस सही तरीके से काम नहीं कर पाता है. ऐसे में लेंस को मैनुअल फोकस पर रखना बेहतर है. दूर मौजूद किसी तारे या रोशनी पर फोकस करें. इसके अलावा लेंस को इनफिनिटी फोकस पर सेट करने से भी मदद मिल सकती है.
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ISO से पता चलता है कि कैमरा कम या ज्यादा रोशनी में तस्वीर कितनी अच्छी तरह ले सकता है. रात में शुरुआत के लिए ISO 800 या 1600 रख सकते हैं. अगर आसमान में रोशनी कम है, तो इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, हालांकि बहुत ज्यादा ISO करने से तस्वीर में नॉइज आ सकता है.
ISO से पता चलता है कि कैमरा कम या ज्यादा रोशनी में तस्वीर कितनी अच्छी तरह ले सकता है. रात में शुरुआत के लिए ISO 800 या 1600 रख सकते हैं. अगर आसमान में रोशनी कम है, तो इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, हालांकि बहुत ज्यादा ISO करने से तस्वीर में नॉइज आ सकता है.
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कैमरे में ज्यादा रोशनी लाने के लिए लेंस का अपर्चर जितना हो सके उतना खुला रखें. इसके लिए f/1.4 से f/2.8 की सेटिंग अच्छी रहती है. अगर आपके लेंस में यह ऑप्शन नहीं है, तो f/4 पर भी तस्वीर ले सकते हैं.
कैमरे में ज्यादा रोशनी लाने के लिए लेंस का अपर्चर जितना हो सके उतना खुला रखें. इसके लिए f/1.4 से f/2.8 की सेटिंग अच्छी रहती है. अगर आपके लेंस में यह ऑप्शन नहीं है, तो f/4 पर भी तस्वीर ले सकते हैं.
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तारों की साफ तस्वीर लेने के लिए शटर स्पीड 6 से 20 सेकंड के बीच रखकर शुरुआत करें. ज्यादा देर तक शटर खुला रहने से तारों की रोशनी लकीरों जैसी दिखाई देने लगती है. वहीं रंगीन आसमानी रोशनी की तस्वीर लेते समय करीब 3 सेकंड की शटर स्पीड से शुरुआत कर सकते हैं.
तारों की साफ तस्वीर लेने के लिए शटर स्पीड 6 से 20 सेकंड के बीच रखकर शुरुआत करें. ज्यादा देर तक शटर खुला रहने से तारों की रोशनी लकीरों जैसी दिखाई देने लगती है. वहीं रंगीन आसमानी रोशनी की तस्वीर लेते समय करीब 3 सेकंड की शटर स्पीड से शुरुआत कर सकते हैं.
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लंबे एक्सपोजर के दौरान कैमरे में हल्की सी हलचल भी तस्वीर को धुंधला कर सकती है. इससे बचने के लिए मजबूत ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें. इससे कैमरा एक जगह स्थिर रहेगा और तस्वीर ज्यादा साफ आएगी.
लंबे एक्सपोजर के दौरान कैमरे में हल्की सी हलचल भी तस्वीर को धुंधला कर सकती है. इससे बचने के लिए मजबूत ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें. इससे कैमरा एक जगह स्थिर रहेगा और तस्वीर ज्यादा साफ आएगी.
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सिर्फ आसमान और तारों की तस्वीर लेने की जगह उसमें पेड़, पहाड़, इमारत या झील जैसे आसपास के नजारे भी शामिल करें. इससे फोटो में गहराई आएगी और तस्वीर ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी.
सिर्फ आसमान और तारों की तस्वीर लेने की जगह उसमें पेड़, पहाड़, इमारत या झील जैसे आसपास के नजारे भी शामिल करें. इससे फोटो में गहराई आएगी और तस्वीर ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी.
Published at : 08 Nov 2026 08:18 PM (IST)
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