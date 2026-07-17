INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या आपका Wireless Charger बढ़ा रहा है बिजली का बिल? जानिए क्या है पूरी सच्चाई

क्या आपका Wireless Charger बढ़ा रहा है बिजली का बिल? जानिए क्या है पूरी सच्चाई

Wireless Charger: वायरलेस चार्जिंग इंडक्टिव टेक्नोलॉजी पर काम करती है. चार्जर और फोन के अंदर मौजूद कॉइल्स के बीच एक मैग्नेटिक फील्ड के जरिए बिजली ट्रांसफर होती है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 17 Jul 2026 07:17 PM (IST)
Wireless Charger: वायरलेस चार्जिंग इंडक्टिव टेक्नोलॉजी पर काम करती है. चार्जर और फोन के अंदर मौजूद कॉइल्स के बीच एक मैग्नेटिक फील्ड के जरिए बिजली ट्रांसफर होती है.

बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आज स्मार्टफोन चार्जिंग के लिए वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा मौजूद है. कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स में यूजर्स को ये सुविधा देखने को मिलती है. बता दें कि वायरलेस चार्जिंग ने स्मार्टफोन को चार्ज करने के तरीके को पहले से काफी आसान बना दिया है. अब यूजर्स को बार-बार चार्जर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन इस सुविधा की एक कीमत भी है. दरअसल, वायरलेस चार्जिंग के दौरान ज्यादा बिजली खर्च होती है, चार्जिंग में ज्यादा समय भी लगता है. ऐसे में कई परिस्थितियों में पुराने वायर्ड चार्जिंग ज्यादा समझदारी भरा ऑप्शन साबित होती हैं.

1/7
जानकारी के लिए बता दें कि वायरलेस चार्जिंग इंडक्टिव टेक्नोलॉजी पर काम करती है. चार्जर और फोन के अंदर मौजूद कॉइल्स के बीच एक मैग्नेटिक फील्ड के जरिए बिजली ट्रांसफर होती है. इस पूरे प्रोसेस में बिजली कई बार अलग-अलग रूपों में बदलती है जिससे बिजली का कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में बेकार हो जाता है.
जानकारी के लिए बता दें कि वायरलेस चार्जिंग इंडक्टिव टेक्नोलॉजी पर काम करती है. चार्जर और फोन के अंदर मौजूद कॉइल्स के बीच एक मैग्नेटिक फील्ड के जरिए बिजली ट्रांसफर होती है. इस पूरे प्रोसेस में बिजली कई बार अलग-अलग रूपों में बदलती है जिससे बिजली का कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में बेकार हो जाता है.
2/7
इसी वजह से वायरलेस चार्जिंग के दौरान फोन अक्सर गर्म होने लगता है. अगर फोन चार्जिंग पैड पर बिल्कुल सही तरीके में न रखा जाए या उसके ऊपर मोटा कवर लगा हो तो चार्जिंग की ताकत और भी कम हो सकती है.
इसी वजह से वायरलेस चार्जिंग के दौरान फोन अक्सर गर्म होने लगता है. अगर फोन चार्जिंग पैड पर बिल्कुल सही तरीके में न रखा जाए या उसके ऊपर मोटा कवर लगा हो तो चार्जिंग की ताकत और भी कम हो सकती है.
3/7
वायरलेस चार्जर हमेशा चार्जिंग के लिए तैयार रहता है. इसलिए जब उस पर कोई डिवाइस न भी रखी हो, तब भी वह थोड़ी-बहुत बिजली लगातार खपत करता रहता है. दूसरी ओर, ज्यादातर वायर्ड चार्जर इस्तेमाल न होने पर लगभग बिजली लेना बंद कर देते हैं.
वायरलेस चार्जर हमेशा चार्जिंग के लिए तैयार रहता है. इसलिए जब उस पर कोई डिवाइस न भी रखी हो, तब भी वह थोड़ी-बहुत बिजली लगातार खपत करता रहता है. दूसरी ओर, ज्यादातर वायर्ड चार्जर इस्तेमाल न होने पर लगभग बिजली लेना बंद कर देते हैं.
4/7
इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग में बिजली की एक हिस्सा खराब हो जाता है. बता दें कि एडवांस Qi2 या MagSafe जैसी टेक्नोलॉजी में भी लगभग 12 से 20 प्रतिशत तक बिजली का नुकसान हो सकता है. वहीं नॉर्मल Qi वायरलेस चार्जिंग में ये नुकसान 25 से 40 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.
इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग में बिजली की एक हिस्सा खराब हो जाता है. बता दें कि एडवांस Qi2 या MagSafe जैसी टेक्नोलॉजी में भी लगभग 12 से 20 प्रतिशत तक बिजली का नुकसान हो सकता है. वहीं नॉर्मल Qi वायरलेस चार्जिंग में ये नुकसान 25 से 40 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.
5/7
इसके मुकाबले USB-C जैसी वायर्ड चार्जिंग में आमतौर पर केवल 5 से 10 प्रतिशत बिजली ही बेकार जाती है. ऐसे में अगर घर में कई स्मार्टफोन, ईयरबड्स या स्मार्टवॉच वायरलेस चार्जिंग से चार्ज किए जाते हैं तो समय के साथ बिजली की खपत और बिल दोनों बढ़ सकते हैं.
इसके मुकाबले USB-C जैसी वायर्ड चार्जिंग में आमतौर पर केवल 5 से 10 प्रतिशत बिजली ही बेकार जाती है. ऐसे में अगर घर में कई स्मार्टफोन, ईयरबड्स या स्मार्टवॉच वायरलेस चार्जिंग से चार्ज किए जाते हैं तो समय के साथ बिजली की खपत और बिल दोनों बढ़ सकते हैं.
6/7
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायरलेस चार्जिंग की सबसे बड़ी कमी इसकी कम स्पीड होती है. ज्यादातर वायरलेस चार्जर वायर्ड चार्जिंग के मुकाबले धीमे होते हैं. आज कई स्मार्टफोन 30W, 60W, 80W या 100W तक की फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं जिससे कुछ ही मिनटों में बैटरी का बड़ा हिस्सा चार्ज हो जाता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायरलेस चार्जिंग की सबसे बड़ी कमी इसकी कम स्पीड होती है. ज्यादातर वायरलेस चार्जर वायर्ड चार्जिंग के मुकाबले धीमे होते हैं. आज कई स्मार्टफोन 30W, 60W, 80W या 100W तक की फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं जिससे कुछ ही मिनटों में बैटरी का बड़ा हिस्सा चार्ज हो जाता है.
7/7
अगर आपको ऑफिस जाने की जल्दी है या फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई है तो वायर्ड चार्जिंग कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक साबित हो सकती है. हालांकि वायरलेस चार्जिंग पूरी तरह खराब नहीं है. कार में ड्राइव करते समय, ऑफिस डेस्क पर या बेडसाइड टेबल पर इसका इस्तेमाल काफी सुविधाजनक रहता है. मल्टी-डिवाइस वायरलेस चार्जर एक साथ कई गैजेट चार्ज करने में भी मदद करते हैं और केबल का झंझट कम हो जाता है.
अगर आपको ऑफिस जाने की जल्दी है या फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई है तो वायर्ड चार्जिंग कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक साबित हो सकती है. हालांकि वायरलेस चार्जिंग पूरी तरह खराब नहीं है. कार में ड्राइव करते समय, ऑफिस डेस्क पर या बेडसाइड टेबल पर इसका इस्तेमाल काफी सुविधाजनक रहता है. मल्टी-डिवाइस वायरलेस चार्जर एक साथ कई गैजेट चार्ज करने में भी मदद करते हैं और केबल का झंझट कम हो जाता है.
Published at : 17 Jul 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Wireless Charger TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
यूजर्स को सब कुछ फ्री देने के बाद कैसे VPN Apps करते हैं कमाई? जानिए क्या है पूरा प्रोसेस
यूजर्स को सब कुछ फ्री देने के बाद कैसे VPN Apps करते हैं कमाई? जानिए क्या है पूरा प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
LinkedIn पर AI का कब्जा! 10 में 4 लॉन्ग पोस्ट इंसानों ने नहीं लिखे, स्टडी में दावा
LinkedIn पर AI का कब्जा! 10 में 4 लॉन्ग पोस्ट इंसानों ने नहीं लिखे, स्टडी में दावा
टेक्नोलॉजी
घर के लिए कौन सा Smart Speaker खरीदना चाहिए? जानिए Echo Dot और Google Nest में क्या है अंतर
घर के लिए कौन सा Smart Speaker खरीदना चाहिए? जानिए Echo Dot और Google Nest में क्या है अंतर
टेक्नोलॉजी
क्या एक साथ यूज किए जा सकते हैं अलग-अलग कंपनियों के सोलर पैनल? यहां जानें सारी जरूरी बातें
क्या एक साथ यूज किए जा सकते हैं अलग-अलग कंपनियों के सोलर पैनल? यहां जानें सारी जरूरी बातें
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion: यूपी में 35 करोड़ पौधों का महायज्ञ, योगी सरकार ने रचा रोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
इंडिया
संसद में पेश होने से पहले ही वंदे मातरम बिल पर छिड़ गई बहस, कांग्रेस ने बताया संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
संसद में आने से पहले ही 'वंदे मातरम' पर बहस, कांग्रेस बोली-संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget