क्या आपका Wireless Charger बढ़ा रहा है बिजली का बिल? जानिए क्या है पूरी सच्चाई

अगर आपको ऑफिस जाने की जल्दी है या फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई है तो वायर्ड चार्जिंग कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक साबित हो सकती है. हालांकि वायरलेस चार्जिंग पूरी तरह खराब नहीं है. कार में ड्राइव करते समय, ऑफिस डेस्क पर या बेडसाइड टेबल पर इसका इस्तेमाल काफी सुविधाजनक रहता है. मल्टी-डिवाइस वायरलेस चार्जर एक साथ कई गैजेट चार्ज करने में भी मदद करते हैं और केबल का झंझट कम हो जाता है.