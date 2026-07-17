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क्या आपका Wireless Charger बढ़ा रहा है बिजली का बिल? जानिए क्या है पूरी सच्चाई
Wireless Charger: वायरलेस चार्जिंग इंडक्टिव टेक्नोलॉजी पर काम करती है. चार्जर और फोन के अंदर मौजूद कॉइल्स के बीच एक मैग्नेटिक फील्ड के जरिए बिजली ट्रांसफर होती है.
बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आज स्मार्टफोन चार्जिंग के लिए वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा मौजूद है. कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स में यूजर्स को ये सुविधा देखने को मिलती है. बता दें कि वायरलेस चार्जिंग ने स्मार्टफोन को चार्ज करने के तरीके को पहले से काफी आसान बना दिया है. अब यूजर्स को बार-बार चार्जर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन इस सुविधा की एक कीमत भी है. दरअसल, वायरलेस चार्जिंग के दौरान ज्यादा बिजली खर्च होती है, चार्जिंग में ज्यादा समय भी लगता है. ऐसे में कई परिस्थितियों में पुराने वायर्ड चार्जिंग ज्यादा समझदारी भरा ऑप्शन साबित होती हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 07:17 PM (IST)
Tags :Wireless Charger TECH NEWS HINDI
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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