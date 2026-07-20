एक्टर अर्जुन कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खबरों में रहते हैं. मलाइका अरोड़ा संग रिलेशनशिप और ब्रेकअप काफी सुर्खियों में रहा था. अब अर्जुन का नाम एक्ट्रेस साहिबा बाली संग जोड़ा जा रहा है. अर्जुन को साहिबा के साथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड ODI मैच के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में साथ देखा गया. दोनों की साथ में फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसी के साथ दोनों के लिंकअप की खबरें भी छाने लगीं.

साहिबा ने अर्जुन संग रिलेशनशिप की खबरों पर किया रिएक्ट

अब एक्ट्रेस ने इस खबरों पर रिएक्ट किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अर्जुन के साथ फोटो शेयर की है और लिखा, 'हर चीज पर विश्वास मत करो.' इसी के साथ साहिबा ने अर्जुन संग वायरल डेटिंग की अफवाहों को बेसलेस बता दिया है.

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वहीं साहिबा ने एक पोस्ट और शेयर किया है, इसमें साहिबा की फोटो के साथ लिखा था कि अनुष्का शर्मा इंडिया और विराट को सपोर्ट करने पहुंचीं. साहिबा ने इस पोस्ट पर भी लिखा- हर चीज पर विश्वास मत करो. बता दें कि जिस फोटो में अनुष्का नहीं थीं, साहिबा थीं. लोगों ने उन्हें गलती से अनुष्का समझ लिया. बता दें कि साहिबा बाली को फिल्म लैला मजनू, बार्ड ऑफ ब्लड, तांडव जैसी फिल्में और शोज किए हैं.

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बता दें कि साहिबा और अर्जुन के अलावा इस मैच में अक्षय कुमार, कृति सेनन, सैफ अली खान और तैमूर भी नजर आए थे. कृति सेनन की एमएस धोनी की बेटी संग फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

अर्जुन और मलाइक की लव लाइफ-ब्रेकअप

वहीं अर्जुन कपूर की बात करें तो उनका एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ संग रिलेशनशिप काफी चर्चा में रहा था. मलाइका और अर्जुन का रिश्ता 6 साल चला था. दोनों को साथ में फैंस बहुत पसंद करते थे. दोनों पार्टी, इवेंट्स में भी साथ नजर आते थे. 2019 में उन्होंने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था. लेकिन 2024 में दोनों अलग हो गए.