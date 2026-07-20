घर में 2 AC, 4 पंखे और एक सबमर्सिबल है? जानिए कितने kW का सोलर पैनल होगा सही

Home Solar Panel Capacity : बिजली का बिल हर महीने बढ़ता देख अब बड़ी संख्या में लोग सोलर पैनल की ओर रुख कर रहे हैं. खासकर जिन घरों में एयर कंडीशनर, सबमर्सिबल पंप और दूसरे बिजली के डिवाइस ज्यादा चलते हैं, उनके लिए सोलर सिस्टम एक बेहतर ऑप्शन बनता जा रहा है. हालांकि, सोलर पैनल लगवाने से पहले सबसे जरूरी सवाल यही होता है कि आखिर घर की जरूरत के हिसाब से कितने kW का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए. अगर सिस्टम छोटा होगा तो जरूरत पूरी नहीं होगी और अगर जरूरत से बड़ा लगवा लिया तो बेवजह ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर आपके घर में 2 AC, 4 पंखे और एक सबमर्सिबल पंप है, तो कितने kW का सोलर पैनल सही रहेगा.

घर की बिजली जरूरत कैसे तय होती है?

सोलर सिस्टम का साइज इस बात पर निर्भर करता है कि आपके घर में कौन-कौन से डिवाइस चलते हैं और उनका इस्तेमाल कितने समय तक होता है. अगर घर में सिर्फ पंखे, एलईडी बल्ब, टीवी और फ्रिज जैसे सामान्य डिवाइस हैं, तो कम क्षमता का सोलर सिस्टम भी सही हो सकता है. लेकिन जैसे-जैसे AC, सबमर्सिबल पंप और अन्य ज्यादा बिजली खपत करने वाले डिवाइस जुड़ते हैं, वैसे-वैसे बड़ी क्षमता के सोलर सिस्टम की जरूरत पड़ती है.

2 AC, 4 पंखे और एक सबमर्सिबल के लिए कितना सोलर सिस्टम चाहिए?

अगर आपके घर में 2 AC, 4 पंखे और एक सबमर्सिबल पंप नियमित रूप से चलते हैं, तो आमतौर पर 5 से 6 kW क्षमता का ऑन-ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम सही माना जाता है. यह सिस्टम दो 1.5 टन के AC, चार पंखे, लाइट, फ्रिज और अन्य सामान्य घरेलू डिवाइस के साथ-साथ सबमर्सिबल पंप का लोड भी संभाल सकता है. हालांकि अगर सबमर्सिबल पंप की HP ज्यादा है या दोनों AC लंबे समय तक लगातार चलते हैं, तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 7 से 8 kW का सोलर सिस्टम चुनना ज्यादा सही हो सकता है.

सबमर्सिबल के लिए कितना सोलर सिस्टम चाहिए?

सबमर्सिबल पंप चलाने के लिए कितने kW का सोलर सिस्टम चाहिए, यह पूरी तरह पंप की HP (हॉर्स पावर) पर निर्भर करता है. छोटे 0.5 HP के सबमर्सिबल पंप के लिए आमतौर पर 0.5 से 1 kW का सोलर सिस्टम सही माना जाता है, जबकि 1 HP पंप के लिए लगभग 1.5 से 2 kW और 2 HP पंप के लिए करीब 3 से 4 kW का सोलर सिस्टम चाहिए होता है. वहीं 3 HP पंप के लिए 4.5 से 5 kW और 5 HP के बड़े सबमर्सिबल पंप के लिए लगभग 7 से 8 kW या उससे ज्यादा क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाता है. अगर पंप गहरे बोरवेल से पानी निकालता है या रोज कई घंटे चलाना होता है, तो बेहतर काम के लिए ज्यादा क्षमता वाले सोलर पैनल लगाने की जरूरत पड़ सकती है.

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1 kW सोलर सिस्टम से क्या-क्या चला सकते हैं?

अगर घर में केवल दो पंखे, चार एलईडी बल्ब, एक फ्रिज और टीवी जैसे सीमित डिवाइस चलाने हैं, तो 1 kW क्षमता का सोलर सिस्टम भी सही हो सकता है. यह सिस्टम सामान्य धूप में एक दिन में लगभग 5 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है.

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