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बरसात में जल्दी क्यों खत्म हो जाती है फोन की बैटरी? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
Tech Tips: बारिश के मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. अब ज्यादा नमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर मौजूद सर्किट और बैटरी के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती हैं.
पूरे देश में अभी बरसात का मौसम चल रहा है. इस मौसम में लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती है लेकिन कई इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान इस मौसम में जल्दी खराब होने लगते हैं. इसी कड़ी में बता दें कि कई बार देखा गया है कि बरसात के मौसम में स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है. लोगों को लगता है कि उनकी बैटरी खराब हो गई है या उनके फोन में कोई दिक्कत है. आइए जानते हैं क्या होती है इसके पीछे की वजह.
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Published at : 18 Jul 2026 08:58 AM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion