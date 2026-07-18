बरसात में जल्दी क्यों खत्म हो जाती है फोन की बैटरी? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बारिश के मौसम में अगर फोन या चार्जिंग पोर्ट में नमी चली जाए तो चार्जिंग की स्पीड धीमी हो सकती है या फोन चार्जिंग रोक भी सकता है. कई स्मार्टफोन नमी का पता चलते ही सेफ्टी के लिए चार्जिंग बंद कर देते हैं. ऐसे में अगर आपका फोन गीला है तो उसे चार्जिग पर लगाने की गलती न करें.