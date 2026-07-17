एक्सप्लोरर
कुछ Laptops में क्यों होते हैं 2 Charging Ports? जानिए क्या होती है वजह
Laptop: पिछले कुछ सालों में USB-C टेक्नोलॉजी काफी तेजी से फेमश हुई है.
ऑफिस से लेकर घर तक आज लैपटॉप का इस्तेमाल होता है. अब तो बच्चों तक को इस डिवाइस की पढ़ाई में जरूरत होती है. अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मार्केट में कई तरह के लैपटॉप मौजूद हैं जिनमें आपको कई सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं. इसी तरह से कई लैपटॉप में आपको दो चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं. आइए जानते हैं कि क्या होती है इसकी असली वजह.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 17 Jul 2026 12:57 PM (IST)
Tags :Laptop Tech Tips TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कंप्यूटर Mouse के नीचे हमेशा लाल लाइट ही क्यों जलती है? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
आपके बाद आपके Google और Facebook अकाउंट्स का क्या होगा? आज ही सेट कर लें यह 'डिजिटल वसीयत'
टेक्नोलॉजी
5 Photos
हर 2 साल में नया फोन खरीदना करें बंद! इन 4 टेक सीक्रेट्स से पुराना स्मार्टफोन बनाएं सुपरफास्ट
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन की Storage हो गई फुल? बिना SD Card के भी बढ़ा सकते हैं स्टोरेज, ये है कमाल का तरीका
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अब आप जिसे चाहेंगे उसे ही दिखेगी आपकी प्रोफाइल फोटो! ज्यादातर लोगों को नहीं पता WhatsApp की ये स्मार्ट ट्रिक
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
AI से सावधान! एंथ्रोपिक ने कहा- एआई मॉडल्स को झूठ बोलना, चालाकी और हेरफेर करना सब आता है
टेक्नोलॉजी
फ्री में मिल रहे हैं AirPods Pro और Apple Pencil, इन ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर लाई ऐप्पल
टेक्नोलॉजी
अब नहीं करना होगा Left-Right Swipe! AI खुद सर्च करेगा आपके सपनों का साथी
टेक्नोलॉजी
Meta का नया सेफ्टी प्लान, AI चैट में बच्चों को खतरा दिखते ही पैरेंट्स को करेगा अलर्ट
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कंप्यूटर Mouse के नीचे हमेशा लाल लाइट ही क्यों जलती है? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion