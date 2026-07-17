कुछ Laptops में क्यों होते हैं 2 Charging Ports? जानिए क्या होती है वजह

आपको बता दें कि सभी USB-C पोर्ट की ताकत एक जैसी नहीं होती है. कुछ पोर्ट केवल नॉर्मल चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए होते हैं वहीं, कुछ USB Power Delivery (PD) को सपोर्ट करते हैं. PD टेक्नोलॉजी ज्यादा पावर देने में सक्षम होती है और लैपटॉप को तेज व सुरक्षित तरीके से चार्ज करती है. हालांकि ज्यादातर लैपटॉप को 240W जैसी मैक्सिमम ताकत की जरूरत नहीं होती लेकिन PD सपोर्ट भविष्य के लिए एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है.