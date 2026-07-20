अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश का बड़ा दावा

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा

अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा

UP News: सपा चीफ अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बड़ा दावा किया है. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर सपा चीफ ने कहा कि विभाग बदला जाना चाहिए.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 20 Jul 2026 02:06 PM (IST)
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नीट परीक्षा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र के इस्तीफे के मांगों को लेकर आंदोलित छात्रों के प्रदर्शन के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच मुलाकात हो रही है. छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर अखिलेश ने कहा कि अगर थोड़ी भी संवेदशीलता होती तो यह पहले दिन बात करते. लाठीचार्ज करना दुखद है और छात्रों की मांग जायज है.

इसके साथ ही सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वह भाजपाई हैं, कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया. नौकरी भी इसलिए सरकार नहीं देती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा, मुझे दुख है कि आज लाठी भी चली है. प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश ने कहा कि अगर मंत्री का विभाग बदल जाएगा तो सरकार को ही लाभ होगा. अगर एक मंत्री लंबे समय तक एक ही विभाग में रहेगा तो काम नहीं करता बल्कि कुछ और रास्ते ढूढ़ता है.

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वहीं राम मंदिर हुई चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा- विदेशी लुटेरों ने मंदिर तोड़े थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था, आज वही बीजेपी कर रही है. बीजेपी में अहंकार है. पूर्व सीएम ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के यहां पर चोरी हो गई, कहीं तो यह लगता है कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं.

इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार नहीं अहंकार है, जब करोड़ों लोग इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके लिए एक शब्द नहीं बोले. सरकार का इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है...छात्र चाहते हैं कि सरकार उन्हें सुने लेकिन सरकार उन्हें नहीं सुनना चाहती है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 20 Jul 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Up Politics
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