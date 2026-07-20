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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSleep Mode या Hibernate? जानिए Laptop में कौन सा ऑप्शन होता है ज्यादा बेहतर और क्या होता है अंतर

Sleep Mode या Hibernate? जानिए Laptop में कौन सा ऑप्शन होता है ज्यादा बेहतर और क्या होता है अंतर

Sleep Mode Vs Hibernate: जब आप दोबारा लैपटॉप चालू करते हैं तो सिस्टम उसी स्थिति में वापस आ जाता है, जहां आपने काम छोड़ा था.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Jul 2026 12:54 PM (IST)
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  • हाइबरनेट लंबी अवधि, यात्रा और कमजोर बैटरी हेतु।

Sleep Mode Vs Hibernate: लैपटॉप का भी इस्तेमाल अब पहले से ज्यादा हो चुका है. ऑफिस के काम से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक, आज लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाता है. इसी कड़ी में बता दें कि अगर आप भी लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपने भी कई बार सिस्टम में स्लीप मोड और हाइबरनेट देखा होगा. ज्यादार लोगों को आज भी इन दोनों में अंतर नहीं पता होता है. आइए जानते हैं कि लैपटॉप में कौन सा ऑप्शन चुनना ज्यादा बेहतर होता है और दोनों में क्या अंतर है.

क्या होता है Hibernate

दरअसल, Hibernate Mode में लैपटॉप आपके सभी खुले हुए प्रोग्राम और फाइलों की जानकारी हार्ड ड्राइव या SSD में सेव कर देता है और फिर पूरी तरह बंद हो जाता है. इस स्थिति में लैपटॉप बिलकुल भी बैटरी का इस्तेमाल नहीं करता है.

अब जब आप दोबारा लैपटॉप चालू करते हैं तो सिस्टम उसी स्थिति में वापस आ जाता है, जहां आपने काम छोड़ा था. हालांकि, इसे शुरू होने में Sleep Mode के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगता है.

Sleep Mode

जानकारी के अनुसार, Sleep Mode में लैपटॉप पूरी तरह बंद नहीं होता बल्कि कम बैटरी की खपत के साथ एक लो-पावर स्टेट में चला जाता है. इस दौरान आपके सभी खुले हुए ऐप्स और फाइलें RAM में सेफ रहते हैं. जैसे ही आप पावर बटन दबाते हैं या लैपटॉप खोलते हैं सिस्टम कुछ ही सेकंड में वहीं से शुरू हो जाता है, जहां आपने काम छोड़ा था.

हालांकि, Sleep Mode में RAM ऑन रहता है जिससे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी-बहुत इस्तेमाल होती रहती है. अगर बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए और सेव न किया गया डेटा मौजूद हो तो उसके खोने की संभावना रहती है.

क्या है अंतर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Sleep Mode का सबसे बड़ा फायदा इसकी तेज स्पीड होती है और ये उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन होता है जिन्हें एक छोटा ब्रेक लेना होता है. वहीं, दूसरी ओर, Hibernate आपके लंबे समय तक लैपटॉप को बिना बैटरी के इस्तेमाल के बंद करने का ऑप्शन देता है. अगर आप कई घंटों या पूरे दिन तक लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो Hibernate का ऑप्शन चुन सकते हैं.

कौन है ज्यादा बेहतर

आपको बता दें कि ये पूरी तरह से आपके काम पर निर्भर करता है. अगर आप थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं जैसे 10 मिनट से 1 घंटे तक, तो आपके लिए Sleep Mode ही बेहतर ऑप्शन है.

वहीं, अगर लंबे समय तक लैपटॉप बंद रखने या ट्रैवल के दौरान आप Hibernate का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके लैपटॉप की बैटरी कमजोर हो गई है तो Hibernate आपके लिए एक ज्यादा सेफ ऑप्शन साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 20 Jul 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Laptop Sleep Mode TECH NEWS HINDI Hibernate
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