INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG Result 2026 Controversy: सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!

NEET UG Result 2026 Controversy: सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!

NEET UG Result 2026 Controversy: सोशल मीडिया पर कई छात्र दावा कर रहे हैं कि उनके ऑफिशियल स्कोर कार्ड में दिख रहे नंबर उनकी OMR शीट और फाइनल आंसर-की से मैच नहीं हो रही हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Jul 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

NEET UG Result 2026 Controversy: NEET UG 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद एक बार फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) विवादों में घिर गई है. सोशल मीडिया पर कई छात्र दावा कर रहे हैं कि उनके ऑफिशियल स्कोरकार्ड में दिख रहे नंबर उनकी OMR शीट और फाइनल आंसर-की से मैच नहीं हो रही हैं. किसी ने OMR शीट बदलने का आरोप लगाया है तो किसी का कहना है कि कुछ ही घंटों में उसके स्कोर बदल गए. इन आरोपों के बीच NTA ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिन मामलों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, उनकी जांच की जा चुकी है और एजेंसी के रिकॉर्ड में मौजूद मूल OMR शीट सही है.

NTA के अनुसार, संबंधित उम्मीदवारों को OMR रिस्पॉन्स-की चैलेंज विंडो के दौरान उनकी असली OMR शीट रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जा चुकी थी. एजेंसी का दावा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ OMR शीट्स डिजिटल रूप से बदली गईं या AI की मदद से तैयार की गई हैं. NTA ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में घोषित परिणाम सही हैं और फर्जी OMR शीट बनाना, उसमें छेड़छाड़ करना या उसे सोशल मीडिया पर साझा करना Public Examinations Act, 2024 के तहत दंडनीय अपराध है

OMR शीट बदलने का आरोप

रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र के वाडवणी की छात्रा ज्ञानेश्वरी पवार ने आरोप लगाया है कि NTA की वेबसाइट पर अपलोड की गई OMR शीट उनकी नहीं है. उनके पिता अनिल कुमार पवार का कहना है कि उनके पास परीक्षा के दौरान इस्तेमाल किया गया मूल प्रश्नपत्र मौजूद है, जिससे उन्हें लगता है कि वेबसाइट पर अपलोड की गई OMR शीट अलग है. परिवार का दावा है कि उन्होंने NTA की आधिकारिक आंसर-की से अपने उत्तर मिलाए थे, जिसके आधार पर करीब 720 में से 702 अंक बनने चाहिए थे, लेकिन ऑफिशियल स्कोरकार्ड में केवल 87 अंक दिखाई दिए. 

कानपुर की छात्रा का दावा, दो घंटे में बदल गए नंबर

कानपुर की छात्रा आर्या सिंह ने भी रिजल्ट में तकनीकी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पहले OMR शीट में प्रश्नों का क्रम गलत था, जिसकी शिकायत उन्होंने NTA से की थी. बाद में NTA ने संशोधित OMR उपलब्ध कराई, लेकिन स्कोर वही रहा. आर्या के अनुसार 16 जुलाई की रात करीब 12 बजे जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो 540 अंक दिखाई दे रहे थे, लेकिन करीब दो घंटे बाद दोबारा वेबसाइट खोलने पर स्कोर घटकर केवल 167 अंक रह गया फिलहाल वेबसाइट पर 167 अंक ही दिखाई दे रहे हैं. आर्या ने इस संबंध में सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ NTA और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ईमेल भेजकर जांच की मांग की है. उनका कहना है कि अगर सही कार्रवाई नहीं हुई तो वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचाएंगी.

यह भी पढ़ें -   Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के स्कूल का क्या नाम है, यहां कैसे मिलता है एडमिशन?

NTA ने आरोपों पर दिया जवाब

सोशल मीडिया पर OMR शीट और स्कोर को लेकर उठ रहे दावों के बीच NTA ने भी अपना पक्ष रखा है. एजेंसी का कहना है कि जिन उम्मीदवारों के मामले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनके रिकॉर्ड की जांच की गई है और NTA के पास मौजूद मूल OMR शीट पूरी तरह सही है. एजेंसी के अनुसार, OMR रिस्पॉन्स-की चैलेंज विंडो के दौरान सभी संबंधित उम्मीदवारों को उनकी असली OMR शीट रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जा चुकी थी. NTA ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही कुछ OMR शीट्स में डिजिटल छेड़छाड़ की गई है.

NTA ने क्या कहा?

एजेंसी के मुताबिक, आर्या सिंह की वायरल OMR शीट में इनविजिलेटर के हस्ताक्षर का समय बदला गया था, जबकि लक्ष्य सिंह के मामले में डिजिटल तरीके से अतिरिक्त उत्तर भरे गए थे. वहीं अभय यादव के दावों को भी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाने वाला बताया गया. NTA ने साफ किया कि आर्या सिंह के 167, लक्ष्य सिंह के 116 और अभय यादव के 164 अंक सही हैं और आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि फर्जी OMR शीट बनाना, उसमें छेड़छाड़ करना या उसे सोशल मीडिया पर फैलाना Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 के तहत दंडनीय अपराध है और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें - NEET OMR विवाद- NTA जांच में AI से बनाई गई फर्जी शीट का खुलासा, छेड़छाड़ के दावे खारिज

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 20 Jul 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
NEET NTA Neet Result Controversy NEET UG Result 2026 Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET UG Result 2026 Controversy: सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
शिक्षा
Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के स्कूल का क्या नाम है, यहां कैसे मिलता है एडमिशन?
सोनम वांगचुक के स्कूल का क्या नाम है, यहां कैसे मिलता है एडमिशन?
शिक्षा
Rising Education Cost in India: स्कूल फीस ही नहीं, कोचिंग से कॉलेज तक... पढ़ाई पर बढ़ता खर्च बन रहा परिवारों के लिए आर्थिक बोझ
स्कूल फीस ही नहीं, कोचिंग से कॉलेज तक... पढ़ाई पर बढ़ता खर्च बन रहा परिवारों के लिए आर्थिक बोझ
शिक्षा
NMC का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेज अब खुद करेंगे फैकल्टी की नियुक्ति और प्रमोशन
NMC का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेज अब खुद करेंगे फैकल्टी की नियुक्ति और प्रमोशन
Advertisement

वीडियोज

₹3.20 लाख का Electric Auto! Youdha ePOD Review | 227 KM Range | Worth Buying?
पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश... यूपी को लेकर संसद में तीनों नेताओं में इन मुद्दों पर हुई बात
राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश... यूपी को लेकर संसद में तीनों नेताओं में इन मुद्दों पर हुई बात
इंडिया
संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...'
संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...'
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
दिल्ली NCR
Explained: सोनम और अन्ना के एक ही हथियार, लेकिन दो अलग अंजाम... एक कामयाब और दूसरे की नाकामी की 5 बड़ी वजहें
सोनम और अन्ना के एक ही हथियार! दो अलग अंजाम... एक कामयाब और दूसरे की नाकामी की 5 बड़ी वजहें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर-ंमंतर जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद का रोका, पुलिस से हुई नोक-झोंक
CJP के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर-ंमंतर जा रहे चंद्रशेखर आजाद का रोका, पुलिस से हुई नोक-झोंक
टेक्नोलॉजी
क्या सच में पानी से चलता है Liquid Cooled PC? जानिए क्या है टेक्नोलॉजी और अंदर कैसे होता है काम
क्या सच में पानी से चलता है Liquid Cooled PC? जानिए क्या है टेक्नोलॉजी और अंदर कैसे होता है काम
ABP NEWS
Viral News : देहरादून मालदेवता-सिल्ला रोड ब्लॉक, Landslide का LIVE वीडियो वायरल!
Viral News : देहरादून मालदेवता-सिल्ला रोड ब्लॉक, Landslide का LIVE वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : बादल फटने से तबाही, फ्लैश फ्लड में मवेशी शेड तबाह!
Viral Video : बादल फटने से तबाही, फ्लैश फ्लड में मवेशी शेड तबाह!
ABP NEWS
Viral Video : नदी पार करने के लिए ढूंढना पड़ रहा डूबा हुआ पुल, हैरान कर देगा नजारा!
Viral Video : नदी पार करने के लिए ढूंढना पड़ रहा डूबा हुआ पुल, हैरान कर देगा नजारा!
ABP NEWS
Viral Video : बिहार में मास्टर साहब 'सिग्नेचर' के साथ वायरल !
Viral Video : बिहार में मास्टर साहब 'सिग्नेचर' के साथ वायरल !
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Embed widget