एक्सप्लोरर
कहीं Google AI तो नहीं पढ़ रहा आपके निजी ईमेल? इन तरीकों से बनी रहेगी आपकी प्राइवेसी
Gmail Tips: अगर आप भी जीमेल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों को फॉलो करना होगा.
गूगल जीमेल आज के समय में काफी इस्तेमाल किया जाता है. स्मार्टफोन लॉगइन से लेकर बैंकिंग अलर्ट या दूसरी जरूरी सर्विसेज के लिए जीमेल का इस्तेमाल किया जाता है. अब टेक्नोलॉजी के साथ ही गूगल जीमेल में एआई फीचर मौजूद है जो काम को आसान बनाने का काम करता है. लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि गूगल एआई चुपके से आपके सारे जीमेल मैसेज को पढ़ रहा है. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इन सेटिंग्स को अपनाकर अपना जीमेल अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 18 Jul 2026 02:43 PM (IST)
Tags :Tech Tips Google Gmail TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कहीं Google AI तो नहीं पढ़ रहा आपके निजी ईमेल? इन तरीकों से बनी रहेगी आपकी प्राइवेसी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp iPhone यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! कॉल के दौरान अब एक टैप में बदल सकेंगे Mic Mode
टेक्नोलॉजी
5 Photos
बरसात में जल्दी क्यों खत्म हो जाती है फोन की बैटरी? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Google Maps में Blue Line का असली काम क्या होता है? 90% यूजर्स आज भी हैं कन्फ्यूज
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कंप्यूटर Mouse के नीचे हमेशा लाल लाइट ही क्यों जलती है? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
आपके बाद आपके Google और Facebook अकाउंट्स का क्या होगा? आज ही सेट कर लें यह 'डिजिटल वसीयत'
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
क्या चीन में इस्तेमाल कर सकते हैं Google Maps? अभी जानिए ये हैरान करने वाली सच्चाई
टेक्नोलॉजी
Airtel ने चुपचाप बंद कर दिया ये Postpaid Plan! जानिए अब यूजर्स को क्या मिलेगा
टेक्नोलॉजी
पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले भूलकर भी न करें ये गलती, इन चीजों को जरूर करें चेक
टेक्नोलॉजी
गिर गया तो टूटने का डर नहीं, फोल्डेबल फोन के लिए सैमसंग ले आई गजब की यह टेक्नोलॉजी
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कहीं Google AI तो नहीं पढ़ रहा आपके निजी ईमेल? इन तरीकों से बनी रहेगी आपकी प्राइवेसी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp iPhone यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! कॉल के दौरान अब एक टैप में बदल सकेंगे Mic Mode
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion