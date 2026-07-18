कहीं Google AI तो नहीं पढ़ रहा आपके निजी ईमेल? इन तरीकों से बनी रहेगी आपकी प्राइवेसी

अब अगर आप भी जीमेल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों को फॉलो करना होगा. सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर Gmail खोलें और ऊपर दाईं ओर मौजूद Settings पर क्लिक करें. अब See all settings ऑप्शन चुनें. इसके बाद General टैब में नीचे स्क्रॉल करें. Smart Features and Personalization के सामने मौजूद ऑप्शन को बंद (Uncheck) कर दें और आने वाले पॉप-अप में Turn Off चुनें.