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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकहीं Google AI तो नहीं पढ़ रहा आपके निजी ईमेल? इन तरीकों से बनी रहेगी आपकी प्राइवेसी

कहीं Google AI तो नहीं पढ़ रहा आपके निजी ईमेल? इन तरीकों से बनी रहेगी आपकी प्राइवेसी

Gmail Tips: अगर आप भी जीमेल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों को फॉलो करना होगा.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 18 Jul 2026 02:43 PM (IST)
Gmail Tips: अगर आप भी जीमेल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों को फॉलो करना होगा.

गूगल जीमेल आज के समय में काफी इस्तेमाल किया जाता है. स्मार्टफोन लॉगइन से लेकर बैंकिंग अलर्ट या दूसरी जरूरी सर्विसेज के लिए जीमेल का इस्तेमाल किया जाता है. अब टेक्नोलॉजी के साथ ही गूगल जीमेल में एआई फीचर मौजूद है जो काम को आसान बनाने का काम करता है. लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि गूगल एआई चुपके से आपके सारे जीमेल मैसेज को पढ़ रहा है. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इन सेटिंग्स को अपनाकर अपना जीमेल अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं.

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आपको बता दें कि Gmail में कई सारे AI बेस्ड Smart Features मौजूद हैं जो आपके ईमेल से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जिससे आपका काम पहले से ज्यादा आसान हो जाता है. अब इन सुविधाओं को देने के लिए गूगल आपके जीमेल की जानकारी का इस्तेमाल करता है. हालांकि, ऐसा करने से आप गूगल को रोक भी सकते हैं.
आपको बता दें कि Gmail में कई सारे AI बेस्ड Smart Features मौजूद हैं जो आपके ईमेल से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जिससे आपका काम पहले से ज्यादा आसान हो जाता है. अब इन सुविधाओं को देने के लिए गूगल आपके जीमेल की जानकारी का इस्तेमाल करता है. हालांकि, ऐसा करने से आप गूगल को रोक भी सकते हैं.
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अब अगर आप भी जीमेल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों को फॉलो करना होगा. सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर Gmail खोलें और ऊपर दाईं ओर मौजूद Settings पर क्लिक करें. अब See all settings ऑप्शन चुनें. इसके बाद General टैब में नीचे स्क्रॉल करें. Smart Features and Personalization के सामने मौजूद ऑप्शन को बंद (Uncheck) कर दें और आने वाले पॉप-अप में Turn Off चुनें.
अब अगर आप भी जीमेल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों को फॉलो करना होगा. सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर Gmail खोलें और ऊपर दाईं ओर मौजूद Settings पर क्लिक करें. अब See all settings ऑप्शन चुनें. इसके बाद General टैब में नीचे स्क्रॉल करें. Smart Features and Personalization के सामने मौजूद ऑप्शन को बंद (Uncheck) कर दें और आने वाले पॉप-अप में Turn Off चुनें.
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इसके बाद नीचे Google Workspace Smart Features सेक्शन में जाएं और Manage Workspace smart features settings पर क्लिक करें. यहां दिए गए दोनों ऑप्शनों को भी बंद कर दें. आखिर में Save Changes पर क्लिक करके नई सेटिंग्स सेव कर दें.
इसके बाद नीचे Google Workspace Smart Features सेक्शन में जाएं और Manage Workspace smart features settings पर क्लिक करें. यहां दिए गए दोनों ऑप्शनों को भी बंद कर दें. आखिर में Save Changes पर क्लिक करके नई सेटिंग्स सेव कर दें.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप Gmail का इस्तेमाल स्मार्टफोन पर करते हैं तो सिर्फ कंप्यूटर पर सेटिंग बदलना काफी नहीं होता है. कई बार मोबाइल ऐप और वेब वर्जन की सेटिंग्स अलग-अलग रहती हैं. इसलिए Gmail ऐप में जाकर भी इन ऑप्शनों को एक बार जरूर चेक करें.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप Gmail का इस्तेमाल स्मार्टफोन पर करते हैं तो सिर्फ कंप्यूटर पर सेटिंग बदलना काफी नहीं होता है. कई बार मोबाइल ऐप और वेब वर्जन की सेटिंग्स अलग-अलग रहती हैं. इसलिए Gmail ऐप में जाकर भी इन ऑप्शनों को एक बार जरूर चेक करें.
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इसके अलावा, आपको हर ऐप अपडेट के बाद सेटिंग्स को दोबारा चेक करना होगा और फिर से वहीं काम करना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि ऐप अपडेट होने के बाद कुछ सेटिंग्स अपने आप डिफॉल्ट मोड में आ जाती हैं.
इसके अलावा, आपको हर ऐप अपडेट के बाद सेटिंग्स को दोबारा चेक करना होगा और फिर से वहीं काम करना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि ऐप अपडेट होने के बाद कुछ सेटिंग्स अपने आप डिफॉल्ट मोड में आ जाती हैं.
Published at : 18 Jul 2026 02:43 PM (IST)
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