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कंप्यूटर Mouse के नीचे हमेशा लाल लाइट ही क्यों जलती है? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
Computer Mouse: ऑप्टिकल माउस के अंदर एक LED और एक छोटा इमेज सेंसर लगा होता है.
आधुनिक दुनिया में आज ज्यादातर लोगों के पास लैपटॉप मौजूद है. लेकिन लैपटॉप से पहले घरों में डेस्कटॉप देखने को मिलते थे. अब बता दें कि डेस्कटॉप के साथ कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल होता है था जिससे काम करने में आसानी हो सके. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर माउस में नीचे लाल लाइट ही क्यों जलती रहती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
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Published at : 17 Jul 2026 11:57 AM (IST)
Tags :Tech Tips Mouse TECH NEWS HINDI
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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