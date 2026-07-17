कंप्यूटर Mouse के नीचे हमेशा लाल लाइट ही क्यों जलती है? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

जानकारी के मुताबिक, आज बाजार में कई एडवांस लेजर और ब्लू LED माउस भी उपलब्ध हैं. लेजर माउस में लाल LED की जगह लेजर का इस्तेमाल होता है जबकि कुछ प्रीमियम मॉडल नीली या दूसरी रंग की LED का इस्तेमाल करते हैं. ये माउस कांच जैसी चिकनी या चमकदार सर्फेस पर भी बेहतर ट्रैकिंग देने में सक्षम होते हैं. हालांकि, नॉर्मल ऑफिस और घर के इस्तेमाल के लिए लाल LED वाले ऑप्टिकल माउस आज भी सबसे फेमश ऑप्शन के रूप में देखे जाते हैं.