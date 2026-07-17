Google Maps में Blue Line का असली काम क्या होता है? 90% यूजर्स आज भी हैं कन्फ्यूज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप Google Maps में किसी जगह का पता डालकर Start Navigation पर टैप करते हैं तो फोन की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली नीली लाइन वो रास्ता होता है जिसे Google Maps आपके लिए सबसे सही मानता है. ये रूट दूरी, ट्रैफिक, सड़क की स्थिति और सफर के लगने वाला समय जैसे कई चीजों को चेक करने के बाद तैयार करता है. ऐसे में अगर आप इसी नीली लाइन पर चलते रहते हैं तो Google Maps आपको सबसे तेज और आसान तरीके से आपकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता है.