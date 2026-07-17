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Google Maps में Blue Line का असली काम क्या होता है? 90% यूजर्स आज भी हैं कन्फ्यूज
Google Maps: कई बार आपने देखा होगा कि चलते-चलते अचानक Blue Line का रास्ता बदल जाता है.
टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में लोग भी काफी एडवांस हो चुके हैं. आज लोग रास्ते खोजने के लिए गूगल मैप्स का काफी इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, गूगल मैप्स में कई सारे फीचर्स आ चुके हैं जिनकी मदद से लोग अब खाना तक अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप्स में ब्लू लाइन का क्या काम होता है. आइए बताते हैं इसकी पूरी सच्चाई.
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Published at : 17 Jul 2026 03:51 PM (IST)
Tags :GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI
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