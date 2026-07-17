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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGoogle Maps में Blue Line का असली काम क्या होता है? 90% यूजर्स आज भी हैं कन्फ्यूज

Google Maps में Blue Line का असली काम क्या होता है? 90% यूजर्स आज भी हैं कन्फ्यूज

Google Maps: कई बार आपने देखा होगा कि चलते-चलते अचानक Blue Line का रास्ता बदल जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 17 Jul 2026 03:51 PM (IST)
Google Maps: कई बार आपने देखा होगा कि चलते-चलते अचानक Blue Line का रास्ता बदल जाता है.

टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में लोग भी काफी एडवांस हो चुके हैं. आज लोग रास्ते खोजने के लिए गूगल मैप्स का काफी इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, गूगल मैप्स में कई सारे फीचर्स आ चुके हैं जिनकी मदद से लोग अब खाना तक अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप्स में ब्लू लाइन का क्या काम होता है. आइए बताते हैं इसकी पूरी सच्चाई.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप Google Maps में किसी जगह का पता डालकर Start Navigation पर टैप करते हैं तो फोन की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली नीली लाइन वो रास्ता होता है जिसे Google Maps आपके लिए सबसे सही मानता है. ये रूट दूरी, ट्रैफिक, सड़क की स्थिति और सफर के लगने वाला समय जैसे कई चीजों को चेक करने के बाद तैयार करता है. ऐसे में अगर आप इसी नीली लाइन पर चलते रहते हैं तो Google Maps आपको सबसे तेज और आसान तरीके से आपकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप Google Maps में किसी जगह का पता डालकर Start Navigation पर टैप करते हैं तो फोन की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली नीली लाइन वो रास्ता होता है जिसे Google Maps आपके लिए सबसे सही मानता है. ये रूट दूरी, ट्रैफिक, सड़क की स्थिति और सफर के लगने वाला समय जैसे कई चीजों को चेक करने के बाद तैयार करता है. ऐसे में अगर आप इसी नीली लाइन पर चलते रहते हैं तो Google Maps आपको सबसे तेज और आसान तरीके से आपकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता है.
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इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि चलते-चलते अचानक Blue Line का रास्ता बदल जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Google Maps लगातार लाइव ट्रैफिक डेटा को चेक करता रहता है और जहां सबसे कम ट्रैफिक होता है वहीं से आपको गूगल मैप्स नया रास्ता दिखाने लगता है.
इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि चलते-चलते अचानक Blue Line का रास्ता बदल जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Google Maps लगातार लाइव ट्रैफिक डेटा को चेक करता रहता है और जहां सबसे कम ट्रैफिक होता है वहीं से आपको गूगल मैप्स नया रास्ता दिखाने लगता है.
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अगर आगे जाम, सड़क बंद होने, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से देरी होने की संभावना होती है तो ऐप तुरंत नया और बेहतर रूट आपको सजेस्ट करता है. ऐसे में Blue Line भी नए रास्ते के अनुसार अपडेट हो जाती है.
अगर आगे जाम, सड़क बंद होने, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से देरी होने की संभावना होती है तो ऐप तुरंत नया और बेहतर रूट आपको सजेस्ट करता है. ऐसे में Blue Line भी नए रास्ते के अनुसार अपडेट हो जाती है.
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इतना ही नहीं, Google Maps सिर्फ Blue Line ही नहीं दिखाता बल्कि अलग-अलग रंगों की लाइनों के जरिए ट्रैफिक की स्थिति भी यूजर्स को बताने का काम करता है. आपको बता दें कि गूगल मैप्स पर Green लाइन का मतलब होता है कि ट्रैफिक नॉर्मल है और गाड़ी आसानी से चल रहे हैं. वहीं, Orange लाइन बताती है कि रास्ते में हल्का ट्रैफिक है इसलिए स्पीड थोड़ी कम हो सकती है. वहीं, Red लाइन का मतलब रास्ते में भारी ट्रैफिक है और ट्रैवल में ज्यादा समय लग सकता है.
इतना ही नहीं, Google Maps सिर्फ Blue Line ही नहीं दिखाता बल्कि अलग-अलग रंगों की लाइनों के जरिए ट्रैफिक की स्थिति भी यूजर्स को बताने का काम करता है. आपको बता दें कि गूगल मैप्स पर Green लाइन का मतलब होता है कि ट्रैफिक नॉर्मल है और गाड़ी आसानी से चल रहे हैं. वहीं, Orange लाइन बताती है कि रास्ते में हल्का ट्रैफिक है इसलिए स्पीड थोड़ी कम हो सकती है. वहीं, Red लाइन का मतलब रास्ते में भारी ट्रैफिक है और ट्रैवल में ज्यादा समय लग सकता है.
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आपको बता दें कि अक्सर लोग Blue Dot और Blue Line को एक ही चीज समझ लेते हैं. जबकि दोनों का काम अलग-अलग है. Blue Dot आपकी करंट लोकेशन दिखाता है जबकि Blue Line उस रास्ते को बताता है जिस पर चलकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है. इसका मतलब है कि Blue Dot बताता है कि आप कहां हैं और Blue Line बताती है कि आपको कहां से जाना है.
आपको बता दें कि अक्सर लोग Blue Dot और Blue Line को एक ही चीज समझ लेते हैं. जबकि दोनों का काम अलग-अलग है. Blue Dot आपकी करंट लोकेशन दिखाता है जबकि Blue Line उस रास्ते को बताता है जिस पर चलकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है. इसका मतलब है कि Blue Dot बताता है कि आप कहां हैं और Blue Line बताती है कि आपको कहां से जाना है.
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Google Maps का बेहतर अनुभव पाने के लिए अपने स्मार्टफोन का GPS ऑन रखें, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल रखें और ऐप को समय-समय पर अपडेट करते रहें. अगर Blue Line बदलती है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय नए रूट पर ध्यान दें क्योंकि ये अक्सर समय बचाने और ट्रैफिक से बचने में मदद करती है.
Google Maps का बेहतर अनुभव पाने के लिए अपने स्मार्टफोन का GPS ऑन रखें, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल रखें और ऐप को समय-समय पर अपडेट करते रहें. अगर Blue Line बदलती है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय नए रूट पर ध्यान दें क्योंकि ये अक्सर समय बचाने और ट्रैफिक से बचने में मदद करती है.
Published at : 17 Jul 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI

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