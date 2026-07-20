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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज

Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज

Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 01:50 PM (IST)
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त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए हैं. अनुराग धनखड़ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 1994 बैच के अधिकारी थे. उन्होंने साल 2025 में त्रिपुरा के डीजीपी का पद संभाला था और राज्य की कानून-व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी निभा रहे थे. फिलहाल अधिकारियों की ओर से डिटेल ऑफिशियल बयान का इंतजार है.

ब्रेकिंग खबर है अपडेट की जा रही है...

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 20 Jul 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Tripura DGP Agartala Breaking News Abp News
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