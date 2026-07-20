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Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए हैं. अनुराग धनखड़ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 1994 बैच के अधिकारी थे. उन्होंने साल 2025 में त्रिपुरा के डीजीपी का पद संभाला था और राज्य की कानून-व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी निभा रहे थे. फिलहाल अधिकारियों की ओर से डिटेल ऑफिशियल बयान का इंतजार है.
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