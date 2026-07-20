दिल्ली के जंतर-मंतर में हुए कथित लाठीचार्ज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने हेल्थ मिनिस्टर जे.पी. नड्डा से मुलाकात करने जा रहे हैं. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की. सौरव दास ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सुबह 11:52 बजे वह और आशुतोष रांका, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जे.पी. नड्डा से मिलने जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि सुबह सरकार की ओर से बातचीत के लिए संपर्क किया गया था और अब आगे की चर्चा के लिए यह मुलाकात होने जा रही है.

अपने मैसेज में सौरव दास ने कहा कि उनकी पार्टी की मांगें पूरी तरह स्पष्ट हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि बड़ी संख्या में युवा आंदोलन के समर्थन में शामिल हुए हैं और वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे. पोस्ट में उन्होंने लिखा युवा भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं. हम जीतेंगे.

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#IMPORTANT: It’s 11:52 AM. Ashutosh Ranka and I, on behalf of the Cockroach Janta Party, are on our way to meet J.P. Nadda. The government had reached out for talks in the morning. Our demands are clear. The youth has gathered in huge numbers.



We shall win! — Saurav Das (@SauravDassss) July 20, 2026

दिल्ली पुलिस के जवानों की भारी तैनाती

दिल्ली पुलिस ने सोमवार (20 जुलाई 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश में मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर-मंतर की ओर मार्च कर रहे सैकड़ों छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया. चश्मदीदों के मुताबिक जंतर-मंतर की ओर बढ़ते समय प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए. इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं. इलाके में दिल्ली पुलिस के जवानों की भारी तैनाती देखी गई और पुलिस ने इन लोगों के मार्च को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की. कथित बल प्रयोग या किसी हिरासत पर पुलिस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

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