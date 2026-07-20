'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन सोमवार (20 जुलाई) संसद भवन की ओर निकल पड़ा. सुरक्षाबलों ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया. इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस मसले पर अहम प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सरकार को पता नहीं किस बात का डर लग रहा है, उन्हें प्रदर्शनकारियों की बात सुननी चाहिए.

शशि थरूर ने कहा, 'सरकार को चर्चा से डर क्यों है, पता नहीं. उनके पास बहुत ज्यादा बहुमत है, लेकिन क्यों डर रहे हैं पता नहीं. आई एम वेरी सैड, लाठीचार्ज इ एक्ट ऑफ़ वायलेंस... पार्लियामेंट इज़ सपोज्ड टू बी द प्लेस टू डिस्कस द चैलेंज. पार्लियामेंट एक नोटिस बोर्ड की तरह काम नहीं कर सकता कि बिल लेकर आए और बताए.'

पीएम मोदी को लेनी चाहिए जिम्मेदारी - खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'सरकार छात्रों के लिए संवेदनशील नहीं है. अगर आपको परीक्षा करानी नहीं आती है तो आप यह जिम्मेदारी किसी और को दीजिए. आज छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो यह लोकतंत्र पर हमला है. चंदा चोरी भी हमारा मुद्दा है. करोड़ों रुपए की लूट हो रही है. प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.'

अमित शाह से मिलने पहुंच धर्मेंद्र प्रधान

बता दें कि सीजेपी के प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. संसद के मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया. इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे. वे इस्तीफा देंगे या नहीं, यह खबर लिखने तक स्पष्ट नहीं हो पाया.

अहम बात यह भी है कि सीजेपी के अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है. पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी 20 जुलाई को भूख हड़ताल खत्म करने की बात कही थी. उन्होंने सोमवार को इसको एक लेटर भी शेयर किया. वांगचुक ने सरकार के सामने तीन शर्तें रखी थीं. इनमें एक शर्त संसद में पेपर लीक मामले की चर्चा थी.

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