WhatsApp iPhone यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! कॉल के दौरान अब एक टैप में बदल सकेंगे Mic Mode

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फीचर WhatsApp for iOS 26.27.74 के कुछ बीटा यूजर्स को दिखाई देना शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कंपनी इस फीचर को रोलआउट कर सकती है. बता दें कि इस नए अपडेट के बाद WhatsApp कॉल स्क्रीन पर ही माइक्रोफोन मोड बदलने का ऑप्शन यूजर्स को मिल जाएगा. इसका मतलब ये है कि अब व्हाट्सऐप कॉल के दौरान यूजर्स को आसानी से ऑडियो मोड बदलने में परेशानी नहीं होगी.