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WhatsApp iPhone यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! कॉल के दौरान अब एक टैप में बदल सकेंगे Mic Mode
WhatsApp for iPhone: ये फीचर WhatsApp for iOS 26.27.74 के कुछ बीटा यूजर्स को दिखाई देना शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कंपनी इस फीचर को रोलआउट कर सकती है.
व्हाट्सऐप देश में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. लोग मैसेज से लेकर वीडियो कॉल या ऑफिस वर्क के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, व्हाट्सऐप एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स को अलग-अलग फीचर उपलब्ध कराती है. ऐसे में कुछ iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp जल्द ही एक ऐसा नया फीचर लॉन्च करने की तैयारी में है. बता दें कि इस नए फीचर के बाद वॉयस और वीडियो कॉल के दौरान माइक्रोफोन मोड बदलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.
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Published at : 18 Jul 2026 01:51 PM (IST)
Tags :IPhone WhatsApp IPhone TECH NEWS HINDI
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