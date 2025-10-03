अगर किया ये काम तो Instagram और WhatsApp सुन लेंगे आपकी सारी बातें! हुआ चौंकाने वाला खुलासा

मेटा ने एक ब्लॉग पोस्ट में जानकारी दी है कि 16 दिसंबर 2025 से उसकी सभी सोशल मीडिया ऐप्स Instagram, WhatsApp, Facebook और Messenger यूज़र्स को उनकी AI चैट्स के आधार पर कंटेंट और विज्ञापन दिखाना शुरू कर देंगी. इसमें टेक्स्ट के साथ-साथ वॉइस प्रॉम्प्ट्स भी शामिल होंगे. मेटा का कहना है कि यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि यूज़र्स को वही कंटेंट और ऐड्स मिलें जिनमें उनकी सबसे ज्यादा रुचि है.