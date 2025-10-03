एक्सप्लोरर
अगर किया ये काम तो Instagram और WhatsApp सुन लेंगे आपकी सारी बातें! हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Instagram and Whatsapp: अब तक हम सबको भरोसा था कि हमारी चैट्स पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं और कोई भी हमारी निजी बातचीत तक नहीं पहुंच सकता.
अब तक हम सबको भरोसा था कि हमारी चैट्स पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं और कोई भी हमारी निजी बातचीत तक नहीं पहुंच सकता. लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब Meta AI से चैट की जाएगी, तो क्या वह बातचीत पूरी तरह सुरक्षित रहेगी? दरअसल, मेटा ने साफ कर दिया है कि WhatsApp, Instagram, Facebook और Messenger पर होने वाली AI बातचीत और इंटरैक्शन का इस्तेमाल विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाएगा. यानी, आपकी बातों के आधार पर आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट और ऐड्स दिखाई देंगे.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 03 Oct 2025 12:35 PM (IST)
Tags :Instagram WhatsApp Meta TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अगर किया ये काम तो Instagram और WhatsApp सुन लेंगे आपकी सारी बातें! हुआ चौंकाने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Wi-Fi के पास रखी इन चीजों से स्लो हो जाती है इंटरनेट स्पीड! जानिए क्या नहीं करना चाहिए
टेक्नोलॉजी
6 Photos
भारत के पास सबसे खतरनाक ड्रोन कौन सा है, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी जिससे दुश्मन देश के छूट जाते हैं पसीने
टेक्नोलॉजी
6 Photos
ये हैं दुनिया के टॉप 5 कैमरा स्मार्टफोन! नंबर 1 पर नहीं है iPhone, फटाफट चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
8 Photos
ऑनलाइन फ्रॉड के पीछे छिपा है दिमागी खेल, ऐसे सबसे चालाक लोग भी बन जाते हैं शिकार
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इंटरनेट यूज़र्स सावधान! Cookies एक्सेप्ट करने से होता है बड़ा खेल, जानिए कैसे होता है नुकसान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अगर किया ये काम तो Instagram और WhatsApp सुन लेंगे आपकी सारी बातें! हुआ चौंकाने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Wi-Fi के पास रखी इन चीजों से स्लो हो जाती है इंटरनेट स्पीड! जानिए क्या नहीं करना चाहिए
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion