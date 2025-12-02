इस देश की सेना ने अचानक लगाया Android पर पूरा बैन! अब हर सैनिक को मिलेगा सिर्फ iPhone, कारण जानकर दिमाग घूम जाएगा

दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले गूगल ने दावा किया था कि Pixel फोन सुरक्षा के मामले में iPhone से आगे है और उसे अमेरिकी रक्षा विभाग की DoDIN मंज़ूरी भी हासिल हुई है. इसके बावजूद IDF ने जांच के बाद Pixel को पर्याप्त सुरक्षित नहीं माना और iPhone को ही अपने अधिकारियों के लिए बेहतर विकल्प समझा. इससे साफ़ हो गया कि ऊंचे स्तर की सैन्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में Apple का सिस्टम IDF का भरोसा जीतने में सफल रहा है.