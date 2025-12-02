एक्सप्लोरर
इस देश की सेना ने अचानक लगाया Android पर पूरा बैन! अब हर सैनिक को मिलेगा सिर्फ iPhone, कारण जानकर दिमाग घूम जाएगा
Android Phone Ban: इज़रायल की सेना ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है.
इज़रायल की सेना ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है. अब लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को सरकारी कामकाज के लिए केवल iPhone इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है. यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सेना के मुताबिक Android डिवाइसों में हैकिंग, स्पाईवेयर और हनी ट्रैप जैसे साइबर हमलों का खतरा कई गुना ज्यादा रहता है.
Published at : 02 Dec 2025 10:41 AM (IST)
6 Photos
इस देश की सेना ने अचानक लगाया Android पर पूरा बैन! अब हर सैनिक को मिलेगा सिर्फ iPhone, कारण जानकर दिमाग घूम जाएगा
