सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट डालोगे तो बचना मुश्किल! सरकार करने वाली है बड़ा एक्शन, जानिए पूरी जानकारी
Social Media: सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लील पोस्ट और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है.
सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लील पोस्ट और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट साझा करने वाले यूजर्स के लिए बनाए गए एथिक्स कोड मं् अहम बदलाव किए जा सकते हैं.
Published at : 30 Nov 2025 10:34 AM (IST)
Tags :Social Media TECH NEWS HINDI
सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट डालोगे तो बचना मुश्किल! सरकार करने वाली है बड़ा एक्शन, जानिए पूरी जानकारी
