सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट डालोगे तो बचना मुश्किल! सरकार करने वाली है बड़ा एक्शन, जानिए पूरी जानकारी

सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट डालोगे तो बचना मुश्किल! सरकार करने वाली है बड़ा एक्शन, जानिए पूरी जानकारी

Social Media: सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लील पोस्ट और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 30 Nov 2025 10:35 AM (IST)
Social Media: सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लील पोस्ट और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है.

सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लील पोस्ट और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट साझा करने वाले यूजर्स के लिए बनाए गए एथिक्स कोड मं् अहम बदलाव किए जा सकते हैं.

इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जा सके और ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके.
इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जा सके और ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके.
यह पूरा मुद्दा तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चित यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट रेगुलेशन के लिए और भी कड़े कानून बनाने का सुझाव दिया. कोर्ट की इस सलाह के बाद सरकार ने संकेत दिया है कि वह सोशल मीडिया पर अश्लील और अभद्र कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही नए प्रावधान लागू करेगी.
यह पूरा मुद्दा तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चित यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट रेगुलेशन के लिए और भी कड़े कानून बनाने का सुझाव दिया. कोर्ट की इस सलाह के बाद सरकार ने संकेत दिया है कि वह सोशल मीडिया पर अश्लील और अभद्र कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही नए प्रावधान लागू करेगी.
फिलहाल IT एक्ट की धारा 67 जैसे कानून टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर तो लागू होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर इनका प्रभाव सीमित है. अब सरकार इसी दायरे को सोशल मीडिया यूजर्स तक बढ़ाने जा रही है.
फिलहाल IT एक्ट की धारा 67 जैसे कानून टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर तो लागू होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर इनका प्रभाव सीमित है. अब सरकार इसी दायरे को सोशल मीडिया यूजर्स तक बढ़ाने जा रही है.
ऐसा होने के बाद अगर कोई यूजर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट फैलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई की जा सकेगी. डिजिटल मीडिया कोड ऑफ एथिक्स में कई नए संशोधन जोड़कर नियमों को और सख्त बनाया जाएगा.
ऐसा होने के बाद अगर कोई यूजर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट फैलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई की जा सकेगी. डिजिटल मीडिया कोड ऑफ एथिक्स में कई नए संशोधन जोड़कर नियमों को और सख्त बनाया जाएगा.
सरकार की योजना है कि नए नियम लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करना यूजर्स के लिए एक जिम्मेदारी बन जाए. किसी भी महिला या अन्य व्यक्ति को अभद्र रूप में दिखाने या जानबूझकर अश्लीलता को बढ़ावा देने की कोशिश को गंभीर अपराध माना जाएगा.
सरकार की योजना है कि नए नियम लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करना यूजर्स के लिए एक जिम्मेदारी बन जाए. किसी भी महिला या अन्य व्यक्ति को अभद्र रूप में दिखाने या जानबूझकर अश्लीलता को बढ़ावा देने की कोशिश को गंभीर अपराध माना जाएगा.
IT एक्ट की धारा 67 के तहत ऐसे मामलों में तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि सोशल मीडिया पर बढ़ती गंदगी को प्रभावी ढंग से रोका जा सके.
IT एक्ट की धारा 67 के तहत ऐसे मामलों में तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि सोशल मीडिया पर बढ़ती गंदगी को प्रभावी ढंग से रोका जा सके.
Published at : 30 Nov 2025 10:34 AM (IST)
