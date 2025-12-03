एक्सप्लोरर
2003 की वोटर लिस्ट से आपका नाम है गायब तो अटक जाएगा SIR फॉर्म, जानिए कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करें पूरी लिस्ट
SIR फॉर्म भरने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट न मिलने की समस्या इन दिनों काफी लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि SIR की प्रक्रिया देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जोर-शोर से चल रही है.
SIR फॉर्म भरने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट न मिलने की समस्या इन दिनों काफी लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जोर-शोर से चल रही है. 4 नवंबर से शुरू हुई यह कवायद अब 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है.
Published at : 03 Dec 2025 09:39 AM (IST)
