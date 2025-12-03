हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2003 की वोटर लिस्ट से आपका नाम है गायब तो अटक जाएगा SIR फॉर्म, जानिए कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करें पूरी लिस्ट

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 09:41 AM (IST)
SIR फॉर्म भरने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट न मिलने की समस्या इन दिनों काफी लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जोर-शोर से चल रही है. 4 नवंबर से शुरू हुई यह कवायद अब 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है.

इस बार नियम सख्त हैं क्योंकि नई वोटर लिस्ट में आपका नाम तभी जारी रहेगा जब 2003 की वोटर लिस्ट में आपका या आपके माता-पिता में से किसी एक का नाम दर्ज हो. यही वजह है कि लोग पुरानी वोटर लिस्ट ढूंढते फिर रहे हैं और कई लोगों को यह कहीं भी उपलब्ध नहीं मिल रही. अच्छी बात यह है कि 2003 की यह लिस्ट अब ऑनलाइन आसानी से डाउनलोड की जा सकती है.
2003 की पुरानी वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना होता है. साइट खोलने के बाद Services सेक्शन में जाकर Search your name in Last SIR पर क्लिक करना होता है. इसके बाद या तो आप अपने राज्य से खोज कर सकते हैं या फिर सीधे नाम डालकर. राज्य वाला विकल्प चुनने पर जिला और विधानसभा क्षेत्र चयन करने के बाद Final Roll पर क्लिक करते ही एक कैप्चा भरना होता है और तुरंत PDF फाइल डाउनलोड हो जाती है.
फाइल खुलने पर दूसरे पेज पर अपने या अपने परिवार के सदस्य का नाम ढूंढ सकते हैं. नाम से खोजने पर आपको अपना राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनने के बाद 2002-2003 में इस्तेमाल किया गया पूरा नाम, माता-पिता या पति का नाम, उनके साथ आपका संबंध और उसी अवधि की उम्र भरनी होती है. कैप्चा पूरा करते ही स्क्रीन पर संबंधित जानकारी दिखाई देने लगती है.
अगर आप मौजूदा साल यानी 2025 की वोटर लिस्ट देखना चाहते हैं तो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर E-Roll PDF सेक्शन चुनना होता है. वहां राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र का चयन करने के बाद फाइनल रोल PDF डाउनलोड हो जाती है जिसमें आप अपने नाम की जांच कर सकते हैं.
SIR असल में निर्वाचन आयोग का वार्षिक अभियान है जिसके तहत देशभर की वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है. इसमें 18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं का नाम जोड़ा जाता है, वहीं जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं. इसके अलावा नाम, पता और उम्र जैसी गलतियों को भी सुधारा जाता है.
अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम गलत है या पूरी तरह गायब है तो SIR फॉर्म भरकर उसे सही कराया जा सकता है. सत्यापन के बाद सही विवरण नए संस्करण में जुड़ जाता है. जो लोग 12 राज्यों में इस समय SIR प्रक्रिया के दायरे में आते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि 2003 की लिस्ट जल्द से जल्द जांच लें.
अगर जानकारी ऑनलाइन न मिले तो अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें, जो घर-घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं. फॉर्म समय पर न भरने पर आपका नाम 2025 की वोटर लिस्ट से हट सकता है, इसलिए देरी न करें और अपने परिवार को भी इसकी जानकारी जरूर दें.
Published at : 03 Dec 2025 09:39 AM (IST)
