2003 की वोटर लिस्ट से आपका नाम है गायब तो अटक जाएगा SIR फॉर्म, जानिए कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करें पूरी लिस्ट

2003 की पुरानी वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना होता है. साइट खोलने के बाद Services सेक्शन में जाकर Search your name in Last SIR पर क्लिक करना होता है. इसके बाद या तो आप अपने राज्य से खोज कर सकते हैं या फिर सीधे नाम डालकर. राज्य वाला विकल्प चुनने पर जिला और विधानसभा क्षेत्र चयन करने के बाद Final Roll पर क्लिक करते ही एक कैप्चा भरना होता है और तुरंत PDF फाइल डाउनलोड हो जाती है.