मोबाइल नंबर वैलिडेशन नहीं करवाया तो फंस जाओगे! बैंक में अचानक रुक सकती है आपकी सर्विस, जानें क्या है नया नियम

पुराने या सेकेंड हैंड मोबाइल फोन की खरीद–फरोख्त में भी अब नए नियम लागू हो चुके हैं. हर फोन का आईएमईआई नंबर पहले जांचा जाएगा और यदि वह ब्लैकलिस्ट में पाया जाता है तो उसकी बिक्री गैरकानूनी मानी जाएगी. यह व्यवस्था चोरी के फोन्स के कारोबार को रोकने में बेहद अहम भूमिका निभाएगी. इसके साथ ही, MNV प्लेटफॉर्म से यह भी जाना जा सकेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितनी सिम चल रही हैं जिससे फर्जी सिम कार्ड बनवाने की संभावना काफी कम हो जाएगी.