मोबाइल नंबर वैलिडेशन नहीं करवाया तो फंस जाओगे! बैंक में अचानक रुक सकती है आपकी सर्विस, जानें क्या है नया नियम
What is MNV: मोबाइल नंबर वैलिडेशन नियम हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए उन बदलावों का हिस्सा है जिनका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है.
मोबाइल नंबर वैलिडेशन नियम हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए उन बदलावों का हिस्सा है जिनका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है. टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स, 2024 में हुए सुधारों के बाद अब मोबाइल नंबर वैलिडेशन (MNV) और रीसेल डिवाइस स्क्रबिंग जैसे नए प्रावधान लागू किए गए हैं.
Published at : 30 Nov 2025 03:01 PM (IST)
