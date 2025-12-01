हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp का कमाल! अब बिना सुने किसी भी Voice Message को ऐसे पढ़ सकेंगे, ट्रिक जानकर दंग रह जाएंगे

WhatsApp का कमाल! अब बिना सुने किसी भी Voice Message को ऐसे पढ़ सकेंगे, ट्रिक जानकर दंग रह जाएंगे

Whatapp New Feature: WhatsApp दुनिया का सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और इसकी खासियत है कि यह समय–समय पर ऐसे फीचर लाता रहता है जो यूजर अनुभव को और आसान बना देते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 01 Dec 2025 04:17 PM (IST)
Whatapp New Feature: WhatsApp दुनिया का सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और इसकी खासियत है कि यह समय–समय पर ऐसे फीचर लाता रहता है जो यूजर अनुभव को और आसान बना देते हैं.

WhatsApp दुनिया का सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और इसकी खासियत है कि यह समय–समय पर ऐसे फीचर लाता रहता है जो यूजर अनुभव को और आसान बना देते हैं. ऐसा ही एक उपयोगी फीचर है वॉयस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट जिसकी मदद से आप किसी भी भेजे गए वॉयस मैसेज को सुनने के बजाय सीधे पढ़ सकते हैं. यह सुविधा खास तौर पर तब काम आती है जब आप किसी भीड़-भाड़ वाले माहौल में हों, मीटिंग में बैठे हों या हेडफोन आपके पास न हों.

1/5
इस फीचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पूरा ट्रांसक्रिप्शन आपके ही फोन पर होता है यानी WhatsApp या किसी थर्ड पार्टी को आपके ऑडियो या टेक्स्ट की कोई पहुंच नहीं मिलती. एंड्रॉइड और iPhone दोनों पर यह सुविधा पहले से उपलब्ध है और चाहें तो यूजर इसे कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं.
इस फीचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पूरा ट्रांसक्रिप्शन आपके ही फोन पर होता है यानी WhatsApp या किसी थर्ड पार्टी को आपके ऑडियो या टेक्स्ट की कोई पहुंच नहीं मिलती. एंड्रॉइड और iPhone दोनों पर यह सुविधा पहले से उपलब्ध है और चाहें तो यूजर इसे कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं.
2/5
वॉयस मैसेज को टेक्स्ट में बदलने के लिए पहले इस फीचर को सेटिंग्स में जाकर एक्टिव करना पड़ता है. इसके लिए WhatsApp खोलने के बाद सेटिंग्स में जाकर चैट विकल्प चुनना होता है, जहां वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट का सेक्शन मिलता है. यहां आप इस फीचर को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं और अपनी पसंद की भाषा भी चुन सकते हैं. भाषा बाद में भी बदली जा सकती है ताकि ट्रांसक्रिप्ट वही शब्दों में दिखे जिन्हें आप बेहतर समझते हैं.
वॉयस मैसेज को टेक्स्ट में बदलने के लिए पहले इस फीचर को सेटिंग्स में जाकर एक्टिव करना पड़ता है. इसके लिए WhatsApp खोलने के बाद सेटिंग्स में जाकर चैट विकल्प चुनना होता है, जहां वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट का सेक्शन मिलता है. यहां आप इस फीचर को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं और अपनी पसंद की भाषा भी चुन सकते हैं. भाषा बाद में भी बदली जा सकती है ताकि ट्रांसक्रिप्ट वही शब्दों में दिखे जिन्हें आप बेहतर समझते हैं.
3/5
फीचर चालू होने के बाद किसी भी वॉयस मैसेज को ट्रांसक्राइब करना बहुत आसान है. जिस चैट में वॉयस मैसेज आया है वहां जाकर बस उस मैसेज पर टैप करना होता है और फिर ट्रांसक्राइब पर क्लिक करना होता है. कुछ ही क्षणों में मैसेज का पूरा टेक्स्ट ऑडियो के नीचे दिखाई देने लगता है.
फीचर चालू होने के बाद किसी भी वॉयस मैसेज को ट्रांसक्राइब करना बहुत आसान है. जिस चैट में वॉयस मैसेज आया है वहां जाकर बस उस मैसेज पर टैप करना होता है और फिर ट्रांसक्राइब पर क्लिक करना होता है. कुछ ही क्षणों में मैसेज का पूरा टेक्स्ट ऑडियो के नीचे दिखाई देने लगता है.
4/5
अगर संदेश लंबा हो तो उसे बढ़ाकर पूरा पढ़ने का विकल्प भी मिलता है. कभी–कभी बड़े मैसेज को टेक्स्ट बनने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन एक बार ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो जाए तो उसे पढ़ना बेहद आसान और स्पष्ट रहता है.
अगर संदेश लंबा हो तो उसे बढ़ाकर पूरा पढ़ने का विकल्प भी मिलता है. कभी–कभी बड़े मैसेज को टेक्स्ट बनने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन एक बार ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो जाए तो उसे पढ़ना बेहद आसान और स्पष्ट रहता है.
5/5
यह फीचर न सिर्फ समय बचाता है बल्कि ऐसे कई मौकों पर मददगार साबित होता है जब वॉयस मैसेज सुनना संभव न हो. इस तरह WhatsApp का वॉयस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर यूज़र्स के लिए एक स्मार्ट और प्राइवेसी-फ्रेंडली विकल्प बनकर उभरा है.
यह फीचर न सिर्फ समय बचाता है बल्कि ऐसे कई मौकों पर मददगार साबित होता है जब वॉयस मैसेज सुनना संभव न हो. इस तरह WhatsApp का वॉयस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर यूज़र्स के लिए एक स्मार्ट और प्राइवेसी-फ्रेंडली विकल्प बनकर उभरा है.
Published at : 01 Dec 2025 04:17 PM (IST)
Tags :
WhatsApp WhatsApp New Feature TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP Road Accident News: गाड़ियों की खौफनाक टक्कर, CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा | Mau | ABP News
SIR Row: कोलकाता में सड़क पर उतरे BLO, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन | BLO Protest
Neetu Chandra ने इंटरव्यू में क्यों बोला “बिहार की छवि बदलने का वक्त है?”
Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh: गुस्स्ताख़ इश्क़, 90 के दशक का प्यार और बहुत कुछ
Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh: गुस्स्ताख़ इश्क़, आदर्श साथी, GenZ - डेटिंग और बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
लीजेंड धर्मेंद्र को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं ये 5 दिग्गज बॉलीवुड एक्टर
लीजेंड धर्मेंद्र को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं ये 5 दिग्गज बॉलीवुड एक्टर
इंडिया
भारत के आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम की कीमत कितनी, क्यों दुनिया हुई इसके पीछे दीवानी?
भारत के आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम की कीमत कितनी, क्यों दुनिया हुई इसके पीछे दीवानी?
जनरल नॉलेज
क्रिकेट खेलते समय गाली देता है प्लेयर तो कितनी मिलती है सजा? जान लें ICC का नियम
क्रिकेट खेलते समय गाली देता है प्लेयर तो कितनी मिलती है सजा? जान लें ICC का नियम
हेल्थ
Occupational Liver Disease: इन चार नौकरियों को करने से जल्दी खराब हो जाता है लिवर, आज से ही ढूंढना शुरू कर दें नई जॉब
इन चार नौकरियों को करने से जल्दी खराब हो जाता है लिवर, आज से ही ढूंढना शुरू कर दें नई जॉब
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget