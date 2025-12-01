WhatsApp का कमाल! अब बिना सुने किसी भी Voice Message को ऐसे पढ़ सकेंगे, ट्रिक जानकर दंग रह जाएंगे

वॉयस मैसेज को टेक्स्ट में बदलने के लिए पहले इस फीचर को सेटिंग्स में जाकर एक्टिव करना पड़ता है. इसके लिए WhatsApp खोलने के बाद सेटिंग्स में जाकर चैट विकल्प चुनना होता है, जहां वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट का सेक्शन मिलता है. यहां आप इस फीचर को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं और अपनी पसंद की भाषा भी चुन सकते हैं. भाषा बाद में भी बदली जा सकती है ताकि ट्रांसक्रिप्ट वही शब्दों में दिखे जिन्हें आप बेहतर समझते हैं.