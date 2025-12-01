एक्सप्लोरर
WhatsApp का कमाल! अब बिना सुने किसी भी Voice Message को ऐसे पढ़ सकेंगे, ट्रिक जानकर दंग रह जाएंगे
Whatapp New Feature: WhatsApp दुनिया का सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और इसकी खासियत है कि यह समय–समय पर ऐसे फीचर लाता रहता है जो यूजर अनुभव को और आसान बना देते हैं.
WhatsApp दुनिया का सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और इसकी खासियत है कि यह समय–समय पर ऐसे फीचर लाता रहता है जो यूजर अनुभव को और आसान बना देते हैं. ऐसा ही एक उपयोगी फीचर है वॉयस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट जिसकी मदद से आप किसी भी भेजे गए वॉयस मैसेज को सुनने के बजाय सीधे पढ़ सकते हैं. यह सुविधा खास तौर पर तब काम आती है जब आप किसी भीड़-भाड़ वाले माहौल में हों, मीटिंग में बैठे हों या हेडफोन आपके पास न हों.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 01 Dec 2025 04:17 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp का कमाल! अब बिना सुने किसी भी Voice Message को ऐसे पढ़ सकेंगे, ट्रिक जानकर दंग रह जाएंगे
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन खरीदते समय ये एक चीज चेक करना भूल गए तो हो जाएगी जेल! जानिए क्या है KYM जिससे बढ़ सकती है आपकी मुसीबत
टेक्नोलॉजी
5 Photos
मोबाइल नंबर वैलिडेशन नहीं करवाया तो फंस जाओगे! बैंक में अचानक रुक सकती है आपकी सर्विस, जानें क्या है नया नियम
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट डालोगे तो बचना मुश्किल! सरकार करने वाली है बड़ा एक्शन, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
9 साल बाद Google का बड़ा धमाका! करोड़ों Android फोन से गायब हो जाएगा ये खास ऐप, यूजर्स में मच गया हड़कंप
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सरकार की सख्त चेतावनी! WhatsApp पर ये गलती की तो सीधा जेल, एक मेसेज आपकी ज़िंदगी बदल सकता है
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Jio या Airtel! दिल्ली में किसका चलता है राज? स्पीड टेस्ट के नतीजे देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
6 Photos
एक छोटी गलती और ठप हो सकता है पूरा इंटरनेट! डिजिटल सिस्टम इतना नाज़ुक क्यों होता है? जानिए क्या होती है असली वजह
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp का कमाल! अब बिना सुने किसी भी Voice Message को ऐसे पढ़ सकेंगे, ट्रिक जानकर दंग रह जाएंगे
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन खरीदते समय ये एक चीज चेक करना भूल गए तो हो जाएगी जेल! जानिए क्या है KYM जिससे बढ़ सकती है आपकी मुसीबत
एबीपी लाइव
Opinion